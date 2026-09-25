Cuánto hay que ganar por mes para no ser pobre en Argentina

Durante el primer semestre de 2026, una familia argentina integrada por cuatro personas necesitó contar con $1.440.395 mensuales para superar la línea de pobreza, de acuerdo con los datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

El monto surge del valor de la Canasta Básica Total (CBT), indicador utilizado para establecer el umbral que determina si un hogar se encuentra por debajo o por encima de la línea de pobreza. La medición contempla un conjunto de bienes y servicios considerados esenciales para el funcionamiento de un hogar y no se limita exclusivamente a la alimentación.

Un aspecto central de la metodología es que el valor establecido para la familia de cuatro integrantes no incluye el alquiler de una vivienda. Por lo tanto, los $1.440.395 corresponden al ingreso mensual necesario para superar la línea de pobreza bajo los criterios utilizados por el organismo estadístico, sin incorporar ese gasto.

Los principales datos del cálculo son:

Hogar de referencia: cuatro integrantes.

cuatro integrantes. Ingreso mensual necesario: $1.440.395.

$1.440.395. Período: primer semestre de 2026.

primer semestre de 2026. Indicador utilizado: Canasta Básica Total.

Canasta Básica Total. Alquiler: no está incluido en el monto.

no está incluido en el monto. Objetivo de la CBT: establecer la línea de pobreza.

El dato adquiere relevancia dentro de un escenario en el que el Indec informó que el 32,3% de la población argentina se encontraba en situación de pobreza durante el primer semestre de 2026.

Qué mide la Canasta Básica Total

La cifra de $1.440.395 corresponde específicamente a la Canasta Básica Total, que constituye uno de los elementos centrales de la medición de pobreza. La CBT contempla no solamente los alimentos indispensables para cubrir las necesidades básicas, sino también otros bienes y servicios esenciales. De esta manera, el ingreso que necesita un hogar para superar la línea de pobreza se determina a partir de un conjunto de consumos que excede la alimentación.

La medición también distingue este indicador de la Canasta Básica Alimentaria (CBA). La diferencia entre ambas resulta fundamental para comprender los dos principales umbrales utilizados en las estadísticas oficiales.

Mientras la CBT incorpora alimentos y otros bienes y servicios esenciales y permite establecer la línea de pobreza, la CBA considera únicamente los consumos necesarios para cubrir las necesidades alimentarias básicas. Esta última es la referencia utilizada para determinar la línea de indigencia.

Por lo tanto, los indicadores responden a situaciones diferentes:

Canasta Básica Total (CBT): establece la línea de pobreza.

establece la línea de pobreza. Canasta Básica Alimentaria (CBA): establece la línea de indigencia.

establece la línea de indigencia. CBT: incluye alimentos, además de otros bienes y servicios esenciales.

incluye alimentos, además de otros bienes y servicios esenciales. CBA: contempla únicamente consumos alimentarios básicos.

El 32,3% de pobreza a nivel nacional

El valor necesario para una familia de cuatro integrantes se inscribe en una medición más amplia sobre las condiciones económicas de los hogares argentinos. Durante el primer semestre de 2026, el 32,3% de la población quedó alcanzada por la pobreza según los datos del Indec.

Ese porcentaje representa a más de 9,7 millones de personas dentro del universo de los 31 aglomerados urbanos relevados por la Encuesta Permanente de Hogares (EPH).

El resultado significó, además, un incremento respecto del período inmediatamente anterior. Durante el segundo semestre de 2025, la pobreza había alcanzado al 28,2% de la población. La comparación entre ambos períodos muestra una diferencia de 4,1 puntos porcentuales en el indicador de pobreza, de acuerdo con los valores informados para el segundo semestre de 2025 y el primer semestre de 2026.

La evolución del índice se encuentra vinculada con la relación entre los ingresos de los hogares y el costo de las canastas utilizadas para establecer tanto la línea de pobreza como la de indigencia.

La situación particular del Gran Córdoba

La medición también permite observar lo ocurrido en los principales conglomerados urbanos. En el Gran Córdoba, la pobreza alcanzó al 31,1% de las personas durante el primer semestre de 2026, un porcentaje ligeramente inferior al 32,3% registrado en el conjunto de los 31 aglomerados urbanos relevados por el Indec.

En términos absolutos, el organismo estimó que aproximadamente 503 mil personas quedaron por debajo de la línea de pobreza en el conglomerado cordobés. La medición expresada en hogares muestra otra dimensión del fenómeno. En el Gran Córdoba, alrededor de 125 mil hogares quedaron bajo la línea de pobreza, cifra equivalente al 21,3% del total.

Los datos correspondientes al conglomerado cordobés pueden sintetizarse de la siguiente manera:

Pobreza: 31,1% de las personas.

31,1% de las personas. Personas bajo la línea de pobreza: aproximadamente 503 mil.

aproximadamente 503 mil. Hogares bajo la línea de pobreza: alrededor de 125 mil.

alrededor de 125 mil. Proporción de hogares pobres: 21,3% del total.

La indigencia también alcanza a miles de familias

La situación del Gran Córdoba también fue medida en relación con la indigencia, indicador que se establece a partir de la Canasta Básica Alimentaria.

Durante el primer semestre de 2026, la indigencia alcanzó a unas 113 mil personas en ese conglomerado urbano. El número representó el 7% de la población del Gran Córdoba. Cuando el indicador se expresa en términos de hogares, la indigencia afectó a cerca de 28 mil familias, equivalentes al 4,8% del total.

De esta manera, la información oficial permite diferenciar dentro del conjunto de personas que no alcanzan determinados niveles de ingresos entre quienes se encuentran por debajo de la línea de pobreza y quienes no logran cubrir las necesidades alimentarias básicas establecidas por la CBA.