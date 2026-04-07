Cuánto tiene que ganar una familia para pertenecer al 10% con mayores ingresos

Una familia argentina debió registrar un ingreso total mensual superior a $3.644.000 para ubicarse dentro del 10% de los hogares con mayor poder adquisitivo, de acuerdo con los datos correspondientes al cuarto trimestre de 2025.

Ese valor constituye el ingreso mínimo necesario para integrar el décimo decil dentro de la escala de ingresos relevada en los 31 principales aglomerados urbanos. A partir de ese umbral, los ingresos del segmento más alto se extendieron hasta $25.900.000 mensuales, configurando una franja con una marcada heterogeneidad interna.

En términos promedio, el décimo decil registró un ingreso familiar medio de $5.621.438, consolidando una brecha significativa respecto del resto de la estructura distributiva.

Este segmento estuvo conformado por:

1.004.001 hogares ( 10% del total)

( del total) 3.460.545 personas ( 11,6% de la población relevada)

( de la población relevada) Ingreso total del decil: $5.643.929.264.000

Participación sobre el total: 29,5%

La amplitud del rango muestra que conviven hogares que apenas superan el piso de $3,64 millones con otros que perciben montos hasta cien veces mayores, una dispersión que explica la diferencia entre el umbral de ingreso y el promedio efectivo del decil.

Cómo se ordenan los diez deciles de ingresos familiares

La estructura completa por deciles permite observar con precisión la distribución de los ingresos familiares.

Deciles 1 al 5

Primer decil: de $3.000 a $566.000 | ingreso medio $374.278

de | ingreso medio Segundo decil: de $566.076 a $796.266 | ingreso medio $681.734

de | ingreso medio Tercer decil: de $796.298 a $1.000.000 | ingreso medio $882.297

de | ingreso medio Cuarto decil: de $1.000.000 a $1.200.000 | ingreso medio $1.085.537

de | ingreso medio Quinto decil: de $1.200.000 a $1.480.000 | ingreso medio $1.324.926

Deciles 6 al 10

Sexto decil: de $1.480.000 a $1.780.000 | ingreso medio $1.597.067

de | ingreso medio Séptimo decil: de $1.780.000 a $2.100.000 | ingreso medio $1.926.962

de | ingreso medio Octavo decil: de $2.100.000 a $2.670.000 | ingreso medio $2.367.780

de | ingreso medio Noveno decil: de $2.670.000 a $3.640.000 | ingreso medio $3.095.222

de | ingreso medio Décimo decil: de $3.644.000 a $25.900.000 | ingreso medio $5.621.438

La comparación entre extremos permite dimensionar la distancia entre segmentos: mientras el primer decil concentra hogares con un promedio de $374.278, el décimo multiplica esa cifra por más de quince veces.

Los ingresos individuales y la estructura ocupacional

El informe también detalla la composición de los ingresos a nivel individual. El 62,6% de la población, equivalente a 18,8 millones de personas, recibió algún tipo de ingreso, con un promedio de $1.011.863.

Al segmentar por grupos:

Deciles 1 a 4: promedio de $351.028

promedio de Deciles 5 a 8: promedio de $940.586

promedio de Deciles 9 y 10: promedio de $2.476.247

Entre quienes percibieron ingresos, los hombres registraron un promedio de $1.191.364, mientras que las mujeres alcanzaron $838.336.

En la población ocupada, el ingreso promedio fue de $1.068.540, con una mediana de $800.000, valor que coincide con el límite superior del quinto decil.

Asalariados, aportes y composición del ingreso

El universo de asalariados alcanzó 9,5 millones de personas, con un promedio de ingresos de $1.082.635. Dentro de ese grupo, la diferencia entre formalidad e informalidad fue marcada:

Con descuento jubilatorio: $1.321.353

Sin descuento jubilatorio: $651.484

A nivel de hogares, los ingresos laborales representaron el 79,2% del total, mientras que los no laborales explicaron el 20,8%.

La incidencia de los ingresos no laborales mostró una fuerte diferencia según el nivel socioeconómico:

Primer decil: 67,7%

Décimo decil: 12,3%

Leve baja de la desigualdad

Uno de los datos centrales del relevamiento es la reducción del índice de Gini del ingreso per cápita familiar, que en el cuarto trimestre de 2025 se ubicó en 0,427. La comparación muestra una leve mejora distributiva:

0,430 en igual período de 2024

en igual período de 2024 0,431 en el tercer trimestre de 2025

El indicador, que mide la desigualdad en una escala entre 0 y 1, refleja que cuanto más cerca de cero se ubica, mayor es la igualdad en la distribución del ingreso.

Además, la diferencia entre la mediana del decil 10 y la del decil 1 en ingresos per cápita familiar fue de 13 veces, un valor que se mantuvo constante frente al cuarto trimestre de 2024 y al segundo trimestre de 2025.

La fotografía estadística muestra así una estructura donde el ingreso necesario para ingresar al segmento más alto supera los $3,64 millones, en un escenario de desigualdad todavía elevada, aunque con señales de moderación respecto de períodos anteriores.