Desde el lunes cambia el bono de ANSES para jubilados: cómo impacta según el haber

El calendario de pagos de marzo de la ANSES entra en una nueva etapa desde este lunes, cuando comienza el turno de cobro para jubilados y pensionados que perciben más de un haber mínimo. En ese tramo se empieza a reflejar un cambio clave: el bono extraordinario ya no se paga completo en todos los casos.

Durante marzo de 2026, la jubilación mínima se ubicó en $369.600,88. A ese monto se suma un bono previsional de hasta $70.000, lo que permite alcanzar un ingreso total de $439.600,88 para quienes perciben el haber más bajo. El esquema fue oficializado mediante el Decreto 109/2026.

La particularidad del refuerzo es que no se distribuye de manera uniforme. Quienes cobran un monto igual o inferior a la mínima reciben el bono completo. En cambio, para quienes superan ese piso pero no alcanzan el tope establecido, el adicional se reduce y se paga solo la diferencia necesaria para llegar a los $439.600,88.

Por ejemplo, un jubilado que percibe $369.600,88 cobra los $70.000 completos. Pero si su haber es de $400.000, el bono se reduce a $39.600,88. En tanto, quienes ya superan los $439.600,88 no reciben ningún refuerzo.

Este cambio no implica una modificación normativa reciente, sino la aplicación progresiva del esquema ya vigente. Hasta ahora, la mayoría de los pagos correspondía a beneficiarios que cobran la mínima, por lo que recibían el bono completo. Desde el lunes, al comenzar los pagos para quienes tienen ingresos superiores, el adicional pasa a ser parcial o directamente deja de aplicarse.

El objetivo oficial es garantizar que ningún jubilado incluido en este esquema cobre menos de $439.600,88 entre haber y bono, siempre que su ingreso previsional esté por debajo de ese umbral.

La dinámica del refuerzo se viene aplicando en los últimos meses y también impacta en provincias como Catamarca, donde una parte importante de los jubilados depende de estos ingresos para sostener su poder adquisitivo frente a la inflación.