Simonella en Catamarca: "Es un año difícil, sobre todo para las pymes del interior"

El presidente de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE), licenciado José Ignacio Simonella, se encuentra en Catamarca para participar de la cita que reúne a los Consejos Profesionales de Ciencias Económicas de todo el país. El encuentro es organizado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Catamarca y tiene como escenario principal los salones del Hotel Casino Catamarca, donde se desarrolla la agenda institucional de la Federación.

Entre las actividades previstas se encuentra la reunión de la mesa directiva de la Federación y, como actividad central, la Junta de Gobierno de la FACPCE, programada para este viernes 25 desde las 9.

En ese contexto, Simonella mantuvo contacto con la prensa y se refirió especialmente a la situación económica del país, con una mirada centrada en la realidad que atraviesan las pequeñas y medianas empresas, las industrias y los distintos sectores productivos del interior.

Una mirada crítica sobre la situación de las pymes

Durante sus declaraciones, Simonella se mostró contrario a las políticas económicas del Gobierno y puso el foco en las dificultades que enfrentan las pequeñas y medianas empresas, particularmente aquellas ubicadas en el interior del país.

"Es un año difícil, fundamentalmente para las pymes del interior", afirmó, al señalar que existen sectores que actualmente presentan mayor dinamismo en la Argentina y que no representan a buena parte de las empresas radicadas en las distintas ciudades del país. En ese sentido, identificó como sectores dinámicos en estos días a:

La energía.

La minería.

El sector agropecuario.

Frente a ese escenario, sostuvo que en las distintas urbes la situación presenta mayores dificultades para actividades que tienen una incidencia directa sobre el entramado económico y laboral.

Simonella señaló que la industria está con problemas, el comercio está con problemas y también atraviesa dificultades la industria de la construcción. Su planteo apuntó particularmente a las pequeñas y medianas empresas del interior que no forman parte de aquellos sectores que actualmente concentran una mayor dinámica económica.

La presión adicional sobre los profesionales

El escenario descripto por Simonella también tiene impacto sobre el trabajo cotidiano de los profesionales en ciencias económicas. Explicó que las empresas constituyen clientes de los profesionales matriculados, quienes además de desarrollar sus tareas habituales deben acompañarlas en un contexto económico complejo.

Entre las actividades profesionales mencionó:

Tareas contables.

Auditorías.

Impuestos.

Cuestiones laborales.

Asistencia a las empresas y a sus clientes para atravesar el momento económico.

En este punto, sostuvo que los profesionales en ciencias económicas no solamente cumplen una función durante los períodos de auge, sino que también deben colaborar con empresas y personas durante los momentos difíciles. Sin embargo, remarcó que esa situación representa una presión adicional para los profesionales, porque a sus responsabilidades habituales se suma la necesidad de tratar de ayudar a sus clientes a transitar un período que calificó como difícil y complicado.

Una Argentina con diferencias económicas

Otro de los ejes de las declaraciones de Simonella estuvo relacionado con las diferencias existentes entre las distintas regiones y provincias del país. El titular de la FACPCE sostuvo que los problemas vinculados con el empleo formal están unificados en la Argentina, aunque la situación de los sectores públicos presenta diferencias de acuerdo con cada provincia.

En ese sentido, remarcó que no es igual la realidad de las provincias del NEA que la de aquellas que cuentan con petróleo. Como ejemplo de una zona con un nivel de actividad diferente, mencionó a Neuquén. Según describió, al recorrer actualmente esa provincia puede observarse un nivel de actividad en el que incluso las rutas han quedado chicas frente al movimiento generado.

Simonella vinculó esa situación con la cantidad de camiones y el nivel de actividad que se observa en esa zona.

Heterogeneidad y sectores que atraviesan dificultades

Para el presidente de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, la heterogeneidad no es un fenómeno nuevo en la economía argentina. Sin embargo, consideró que hoy esa heterogeneidad es todavía mayor. Su explicación se centra en la diferencia entre aquellos sectores que actualmente tienen mayor dinamismo y otros que poseen una presencia más extendida en el territorio y que están atravesando dificultades.

Entre estos últimos mencionó particularmente:

El comercio de cercanía.

La industria de la construcción.

La industria en general.

Simonella sostuvo que estos sectores se encuentran atravesando un momento muy complicado y vinculó directamente esa situación con el empleo. "Cuando decimos que la industria pasa un momento complicado, decimos que el empleo en esos sectores pasa un momento complicado", afirmó.

De esta manera, su análisis relacionó la evolución de la actividad productiva con la situación laboral, poniendo el foco en aquellos sectores que tienen una presencia extendida en diferentes ciudades y territorios.

Incertidumbre sobre el programa económico

Al referirse específicamente a la situación de las empresas, Simonella planteó que todavía existe una gran incertidumbre respecto de cómo terminará el programa económico. Según explicó, uno de los desafíos pendientes sería alcanzar un nivel de crecimiento más homogéneo, dado que, en su evaluación, hasta el momento se produjo un crecimiento muy heterogéneo.

En ese marco, hizo referencia a indicadores recientes de actividad y mencionó el EMA publicado el jueves, señalando que muestra una caída en el nivel de actividad.

También apuntó a una caída que calificó como muy fuerte en la industria y a una disminución del empleo. Su análisis incorporó además otros indicadores que, según sostuvo, el Gobierno intenta minimizar, entre ellos el aumento de la mora y lo que definió como un repunte de la pobreza.

El impacto de las canastas básicas sobre los ingresos

Al explicar su referencia al aumento de la pobreza, Simonella vinculó esa situación con la evolución de las canastas básicas totales, que son utilizadas para medir la pobreza. Según expresó, estas canastas han crecido más que los ingresos de las familias. A partir de esa diferencia, sostuvo que se produce un repunte de la pobreza.

"Claramente un repunte de la pobreza que tiene que ver con que las canastas básicas totales, que es lo que se utiliza para medir la pobreza, ha crecido más que lo que han crecido los ingresos de la familia", señaló. El planteo se incorporó así a un diagnóstico más amplio sobre la actividad económica, el empleo, las dificultades sectoriales y la situación de las familias.

Los desafíos pendientes para el Gobierno

Al cerrar su análisis, Simonella sostuvo que existen muchos desafíos que el Gobierno todavía no ha decidido enfrentar. Su diagnóstico planteó una economía con comportamientos diferentes según los sectores y territorios, con actividades como la energía, la minería y el sector agropecuario identificadas como dinámicas, mientras que la industria, el comercio y la construcción atraviesan un escenario más complejo.

En ese marco, la situación de las pymes del interior aparece como uno de los principales puntos de preocupación expresados por el titular de la FACPCE durante su visita a Catamarca.

Las declaraciones se produjeron en el marco de la Junta de Gobierno de la Federación, un encuentro que reúne a los Consejos Profesionales de Ciencias Económicas de todo el país y que tiene como actividad central la reunión prevista para este viernes 25 desde las 9 en el Hotel Casino Catamarca.

El debate institucional de los profesionales quedó así acompañado por una mirada crítica sobre el escenario económico, en la que Simonella puso especial énfasis en la realidad de las empresas, el empleo, las diferencias entre las provincias y la incertidumbre sobre la evolución del programa económico.