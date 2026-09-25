El riesgo país supera los 600 puntos y encadena diez jornadas de subas

El riesgo país argentino registró este viernes su décima jornada consecutiva de subas y volvió a superar los 600 puntos básicos, una barrera que no atravesaba desde abril de este año. El indicador elaborado por JP Morgan alcanzó los 602 puntos básicos, su valor más elevado desde entonces, en una jornada marcada además por la caída de los bonos de la deuda argentina y de las acciones de empresas nacionales que cotizan en Wall Street.

El movimiento representa una nueva señal de presión sobre los activos argentinos. De acuerdo con las pantallas de Rava, el riesgo país avanzó 24 unidades durante la jornada, equivalente a una suba del 4,2%, y quedó nuevamente por encima de los 600 puntos.

La evolución acumulada muestra una aceleración significativa durante las últimas semanas. El indicador había comenzado la semana en 534 puntos básicos y llegó a 602, mientras que frente al mes pasado registra una suba del 17,6%.

El recorrido adquiere mayor dimensión si se observa el comportamiento de poco más de dos meses. En ese período, el riesgo país pasó de ubicarse en la zona de los 400 puntos básicos a superar los 600, después de encadenar diez ruedas consecutivas al alza.

Caen los bonos de la deuda argentina

El deterioro del riesgo país está directamente relacionado con el desempeño de los bonos soberanos argentinos, que registraron bajas tanto entre los títulos bajo ley local como entre los Globales.

Los bonos de la deuda argentina que cotizan en Nueva York llegaron a registrar pérdidas de hasta 1,2%, mientras que algunos títulos mostraron retrocesos todavía mayores según la legislación bajo la cual se encuentran emitidos.

Entre los movimientos destacados de la jornada se encuentran:

AL35D: caída de hasta 2,3% .

caída de hasta . GD46D: retroceso de hasta 2,2% .

retroceso de hasta . Bonos de la deuda argentina en Nueva York: bajas de hasta 1,2%.

De esta manera, el comportamiento de los títulos soberanos terminó impactando directamente sobre el indicador de riesgo país, que mide la diferencia entre el rendimiento exigido a los bonos argentinos y el de activos considerados de referencia.

La caída de los bonos se produjo en paralelo con un contexto internacional desfavorable, señalado como uno de los factores que impulsaron la suba del indicador.

Diez ruedas consecutivas de subas

Uno de los datos centrales de la jornada es la continuidad de la tendencia alcista del riesgo país. El indicador acumula diez jornadas consecutivas de aumento, sin registrar una rueda de retroceso durante ese período. La sucesión de subas llevó al índice desde niveles cercanos a los 400 puntos básicos hasta los actuales 602.

La secuencia también permite dimensionar el cambio registrado en poco más de dos meses. El indicador, que había logrado ubicarse en una zona considerablemente inferior, volvió a atravesar el umbral de los 600 puntos básicos por primera vez desde abril. El nivel alcanzado este viernes representa, por lo tanto, el valor más alto desde ese mes y refuerza el deterioro observado en el mercado de deuda argentina.

El contexto internacional suma presión

La suba del riesgo país se produce en un contexto internacional desfavorable, según la información de base, después de que la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) haya subido las tasas de referencia.

Ese escenario internacional aparece asociado a la presión sobre los activos argentinos y al comportamiento de los bonos soberanos, que registraron bajas durante la jornada. La combinación entre la caída de los títulos de deuda y el contexto externo derivó en una nueva suba de la prima de riesgo, que finalmente se ubicó en los 602 puntos básicos.

El movimiento no quedó limitado al mercado de bonos. Las acciones argentinas que cotizan en Wall Street también registraron caídas, en una jornada de comportamiento negativo para los principales activos financieros vinculados con el país.

Las dudas sobre el acceso al financiamiento internacional

La evolución del riesgo país también genera interrogantes respecto de las posibilidades de Argentina de volver a acceder a los mercados internacionales de deuda.

En este escenario, consultoras consideran difícil que el Gobierno pueda acceder a los mercados internacionales de deuda, una evaluación que se produce justamente cuando el indicador vuelve a superar los 600 puntos básicos. El nivel del riesgo país constituye así uno de los elementos centrales para observar las condiciones financieras que enfrenta el país. La persistencia de la tendencia alcista, sumada a la caída de los bonos soberanos y de las acciones argentinas en Wall Street, configura un escenario de mayor presión sobre los activos nacionales.

De 534 a 602 puntos en una semana

La evolución registrada durante la semana permite observar la velocidad del movimiento. El riesgo país comenzó en 534 puntos básicos y cerró en 602, lo que representa un incremento de 68 puntos en ese período.

En términos porcentuales, la suba de la jornada frente al jueves fue de 4,2%, mientras que la comparación con el mes pasado muestra un incremento acumulado de 17,6%.

La secuencia puede resumirse en algunos de los principales datos registrados: