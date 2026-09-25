Zonas Frías: qué localidades pierden el subsidio al gas y el impacto en Catamarca

La aprobación en el Senado de la reforma del régimen de Zonas Frías impulsada por el Gobierno modificará el esquema de subsidios al gas y provocará aumentos en las facturas de miles de usuarios. La votación resultó favorable al oficialismo por 38 votos contra 8, mientras que hubo 26 ausentes, debido a que el bloque de Fuerza Patria decidió retirarse al comienzo de la discusión parlamentaria.

La nueva legislación introduce modificaciones sobre la normativa sancionada en 2021, que había ampliado considerablemente el alcance del beneficio. El objetivo planteado con el nuevo régimen es generar un ahorro de alrededor de 400 millones de dólares por año, con un impacto que alcanzará a once provincias y más de 4 millones de personas.

En términos concretos, unos 4,1 millones de usuarios tendrán una modificación en sus facturas de gas como consecuencia de la reforma, mientras que 1,16 millones dejarán de percibir directamente el beneficio energético.

El cambio supone, en esencia, recuperar el esquema que regía antes de la ampliación de 2021. De esta manera, el beneficio automático quedará concentrado principalmente en:

La Patagonia.

Malargüe, en Mendoza.

La región de la Puna.

En cambio, una parte importante de las zonas que fueron incorporadas hace cinco años dejará de contar con el subsidio automático.

Qué cambia en la factura de gas

La reforma también modifica la manera en que se determina la asistencia estatal. A partir de la nueva legislación, el subsidio recaerá exclusivamente sobre el Precio de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), uno de los tres componentes que integran la boleta residencial.

Los otros componentes dejarán de estar alcanzados por ese beneficio. Se trata del Valor Agregado de Distribución, el costo del transporte troncal y la carga impositiva.

La norma también establece un criterio de ingresos para determinar quiénes podrán acceder al beneficio. El límite quedó fijado en un ingreso equivalente a tres Canastas Básicas Totales del INDEC, que actualmente representa alrededor de $4,4 millones mensuales para una familia tipo. Además, tendrán acceso directo al beneficio determinados hogares contemplados dentro de situaciones específicas:

Hogares con Certificado de Vivienda Familiar del ReNaBaP .

. Veteranos de Malvinas .

. Hogares donde haya un integrante con Certificado Único de Discapacidad (CUD).

En este último caso, la situación será evaluada por la Secretaría de Energía.

Buenos Aires concentra una parte importante del impacto

La provincia de Buenos Aires será una de las jurisdicciones más afectadas por el nuevo esquema. A partir de la reforma, 94 municipios quedarán fuera del área alcanzada por el beneficio.

La excepción será Patagones, que conservará el subsidio debido a su pertenencia formal a la Patagonia. Entre las localidades y zonas productivas bonaerenses que perderán el subsidio aparecen:

9 de Julio.

Tandil.

Tres Arroyos.

Bahía Blanca.

Balcarce.

Cañuelas.

Junín.

Olavarría.

Pergamino.

San Pedro.

San Nicolás.

El cambio implica que los usuarios de estas localidades dejarán de contar con el beneficio que habían incorporado bajo la ampliación de 2021.

Córdoba y Santa Fe también quedan alcanzadas

En Córdoba, la reforma afectará principalmente a departamentos del sur y centro provincial. Entre ellos se encuentran Río Cuarto, Juárez Celman, General Roca, Presidente Roque Sáenz Peña, Tercero Arriba, Calamuchita, Santa María y San Alberto.

El sur de Santa Fe también dejará de formar parte del esquema de subsidios. En ese territorio, ciudades como Rosario, Venado Tuerto y Casilda quedarán fuera del régimen.

El caso de San Luis será todavía más amplio: la provincia quedará íntegramente sin área de Zona Fría. En consecuencia, perderán el beneficio dos de sus ciudades importantes, Villa Mercedes y Merlo.

Mendoza conservará el beneficio solamente en el sur

En Mendoza, el régimen también tendrá una reducción considerable. Hasta ahora la provincia estaba comprendida en su totalidad, pero con la reforma únicamente conservará el beneficio la zona sur que limita con La Pampa y Neuquén.

Quedarán excluidas:

Mendoza Capital.

San Rafael.

General Alvear.

Tunuyán.

Tupungato.

San Carlos.

San Martín.

Junín.

Rivadavia.

Santa Rosa.

La Paz.

De esta manera, dentro de Mendoza, Malargüe mantiene un tratamiento diferencial al encontrarse expresamente dentro de las áreas que conservarán el beneficio.

El impacto en Cuyo y el NOA: el caso de Catamarca

La reforma también modifica de manera significativa el mapa de los subsidios en la región de Cuyo. En San Juan, La Rioja y Catamarca se perderá el beneficio, mientras que en el norte solamente permanecerá una parte del territorio oeste de Jujuy y Salta.

En Salta, localidades y departamentos como Cafayate, San Carlos y Salta Capital dejarán de percibir el subsidio. En Jujuy, la modificación alcanzará a Tilcara, la capital provincial y Perico.

Para Catamarca, el cambio tiene un impacto concreto sobre localidades del extremo oeste provincial. Con el nuevo régimen, Andalgalá, Belén y Tinogasta quedarán fuera del beneficio de Zona Fría.

El caso catamarqueño forma parte así de una modificación más amplia que elimina el subsidio en distintas localidades que habían sido incorporadas al esquema ampliado. La nueva legislación devuelve el beneficio automático a las áreas comprendidas en el régimen original y establece nuevas condiciones para quienes busquen acceder a una asistencia focalizada.

La Rioja y Tucumán también pierden localidades

En La Rioja, el nuevo régimen dejará fuera del beneficio a Chilecito y Famatina, dos localidades que habían quedado comprendidas dentro de la ampliación.

En Tucumán, en tanto, la modificación alcanzará a Tafí del Valle, que ya no tendrá el subsidio de Zona Fría. El nuevo mapa, de esta manera, concentra el beneficio automático en las regiones consideradas originalmente dentro del régimen, mientras reduce el alcance que había adquirido a partir de 2021.