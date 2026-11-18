Tras una brecha moderada entre los distintos tipos de cambio, el dólar contado con liquidación (CCL) superó los $1.700, mientras que el mayorista quedó al borde de los $1.560, por lo que, por primera vez, la brecha entre ambos superó el 10% en el día.

Con un monto operado superior a los US$ 356 millones, el dólar mayorista subió $7,5, equivalente a un 0,5% en la jornada del miércoles, y cerró en $1.559,5, a medio peso de los $1.560. El límite superior del régimen de bandas cambiarias, fijado por el Banco Central, se ubicó en $1.974,2.

En lo que va de noviembre, el incremento acumulado alcanza los $25,5, o un 1,7%, lo que se ubicaría en torno a la par con la inflación estimada para el mes. Sin embargo, en lo que va del año, la suba queda muy por debajo de la inflación de 2026: la moneda aumentó un 7,2%, frente al 26,3% del costo de vida.

En cuanto al dólar minorista u oficial, cerró la jornada en $1.580 para la venta en la pizarra del Banco Nación, lo que equivale a un incremento diario de $5, o un 0,3%.

En tanto, el dólar «blue» o informal registró un alza de $25, o un 1,6%, y terminó en $1.580.

A pesar de eso, el dato llamativo de la jornada fue el aumento de la brecha por encima del 10% entre el CCL y el dólar mayorista. En el segmento financiero, el MEP subió un 1,6%, hasta $1.624, mientras que el CCL terminó en $1.722,38, con un aumento del 1,5%.

Por eso, la brecha entre ambos tipos de cambio llegó a $160,5, equivalente al 10,3%, la más elevada desde octubre de 2025, cuando se realizaron las elecciones legislativas.