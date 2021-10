Dólar: el Gobierno lanzó nuevas restricciones para frenar la pérdida de reservas

En medio de la tensión por la falta de reservas en el Banco Central (BCRA), el Gobierno anunció hoy nuevas medidas para controlar los dólares financieros y las importaciones.

Por un lado, restringió la operación del llamado dólar MEP (o Bolsa) -no tenía límite y ahora sólo se podrán operar 50.000 nominales semanales- y tomó medidas para evitar el “rulo financiero” que se generaba entre los dólares financieros “subsidiados” y los “libres”. Por el otro, introdujo cambios en el pago anticipado de importaciones.

El BCRA cerró septiembre perdiendo unos US$950 millones por intervenciones de contado. Según estimaciones de fuentes privadas del mercado, el Central terminó hoy con ventas por unos US$100 millones. En el MEP perdía US$30 millones diarios. Varios analistas ya habían alertado que a esta velocidad, la entidad que conduce Miguel Pesce podría llegar al 14 de noviembre con reservas líquidas negativas. Según la consultora Empiria, las reservas netas vienen cayendo a un ritmo de US$80 millones por día. De sostenerse esta dinámica, se llegaría a las elecciones con un stock de apenas US$3600 millones.

En ese marco, la Comisión Nacional de Valores (CNV) informó en un comunicado que estableció una serie de medidas vinculadas a los dólares financieros o “relativas a la concertación de operaciones con valores negociables con liquidación en dólares estadounidenses, tanto en jurisdicción local como extranjera”.

La RG 907/21 aprobada hoy por el directorio, según la entidad que dirige Adrián Cosentino, y que se publicará mañana en el Boletín Oficial, dispone un límite de 50.000 nominales semanales para la venta de valores negociables denominados en dólares y emitidos bajo ley local con liquidación en moneda extranjera, en el segmento PPT, considerando tanto operaciones MEP como Cable, según la información difundida hoy por la CNV.

Por otro lado, sólo se podrán cursar órdenes para concertar operaciones con valores negociables con liquidación en moneda extranjera o realizar transferencias de valores negociables desde o hacia entidades depositarias del exterior, si: a) en los 30 días corridos anteriores no se concertaron operaciones de venta de valores negociables nominados y pagaderos en dólares estadounidenses emitidos por la República Argentina bajo ley local, con liquidación en moneda extranjera, en el segmento PPT; b) existe manifestación fehaciente de no realizar operaciones definidas en el punto a- partiendo del momento en que se liquidan las referidas operaciones y por los 30 días corridos subsiguientes.

Por otra parte, se dispone el cese de las restricciones a la venta de valores negociables denominados en dólares y emitidos bajo ley extranjera con liquidación en moneda extranjera.

“Esta resolución se dicta en coordinación con el Banco Central de la República Argentina y el Ministerio de Economía de la Nación, con el propósito de contribuir con una administración prudente del mercado de cambios, reducir la volatilidad de las variables financieras y contener el impacto de oscilaciones de los flujos financieros sobre la economía real, en el marco de la política económica actual”, informó la CNV en su comunicado.

“Hay una restricción nominal a la operatoria MEP, ya que el BCRA perdía dólares en esa intervención”, explicó el economista Federico Furiase. “Además de la restricción nominal con los dólares vía MEP no podes adquirir otros títulos por un tiempo para evitar el rulo [con el dólar financiero libre]. La tercera medida es que liberaron la restricción nominal para los globales [bonos de la deuda con legislación extranjera]”, señaló Furiase.

“Están segmentando, como hicieron con el dólar oficial, y el CCL y el MEP en su momento. Es el cepo, del cepo, del cepo. El AL30, el bono que usa el Gobierno para intervenir en el dólar financiero, estaba más barato que los dólares financieros dónde no interviene. La idea es restringir el rulo que se da entre todos esos segmentos y, en particular, los que no tenían restricciones de moto. El tema es que cada vez que se hace esto, se rompe el mercado, la brecha crece y el arbitraje se hace más suculento. Sólo se gana algo de tiempo; siempre el mercado termina encontrando un nuevo arbitraje que gana volumen”, señaló Gabriel Caamaño, economista de Ledesma.

“Restringen mas todavía más el MEP”, indicó Juan Ignacio Paolicchi, economista de Empiria. “Todo el mundo hace MEP y contado con liqui con AL30, que es donde interviene el BCRA. Se iban 30 millones de las reservas por día. Cuando vende 30 millones durante dos o tres semanas vienen generalmente nuevas regulaciones”, señaló y explicó el arbitraje que el mercado hacía: “Achican el rulo que se generaba cuando compraban el contado con liqui subsidiado, lo vendías afuera, y te quedabas con unos mangos mas. El Gobierno esta tratando de cortar eso. El resultado va a ser mas brecha”.

“Esto es mas de lo mismo”, criticó el analista financiero Christian Buteler. “El Gobierno no puede controlar el dólar. Produce un desdoblamiento. Genera una brecha y ésta se amplia. Interviene. Y al intervenir produce un dólar CCL intervenido y otros libres. El mercado te arbitra. Entonces, el Gobierno vuelve a poner una nueva traba para achicar el volumen del arbitraje. Puede tener algún resultado por 48 o 72 horas. Después el mercado se vuelve a acomodar. A más regulaciones más precio. Esto será una continuación del fracaso”, afirmó el analista y recordó que por eso hay un dólar blue a $185.