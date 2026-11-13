El riesgo país de la Argentina cerró la semana por encima de los 8o0 puntos

El riesgo país de la Argentina cerró este viernes en los 830 puntos básicos, luego de haber tocado un mínimo intradiario de 827 puntos. El movimiento se produce en una rueda en la que los bonos Globales y Bonares en dólares retroceden levemente.

Por otro lado, la bolsa porteña, en tanto, subió 2,9% en pesos, mientras que las acciones argentinas en Wall Street anotaron alzas de hasta 8,7%, encabezadas por Cresud.

En tanto las principales bolsas de Nueva York finalizaron en terreno negativo este viernes, presionadas por una nueva ola de ventas en el sector tecnológico y el retroceso de las compañías vinculadas con la inteligencia artificial.

Asimismo la baja de los gigantes del sector opacó el alivio que generó la moderación mensual del Índice de Precios al Productor (IPP) de Estados Unidos. Pese a la volatilidad de las últimas ruedas, los tres principales índices de Wall Street cerraron la semana con resultados positivos.

El Nasdaq fue el índice más afectado por las ventas de acciones tecnológicas. El retroceso de las empresas vinculadas con la inteligencia artificial volvió a pesar sobre el mercado, en una jornada marcada por la incertidumbre en torno al liderazgo de Nvidia y la salida de Jensen Huang, según el escenario planteado en el informe de mercado.