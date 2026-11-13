Inflación en América Latina: Argentina registró la segunda mayor suba de precios de la región

La evolución de los precios durante octubre volvió a ubicar a la Argentina entre los países con mayores registros inflacionarios de América Latina. Con una variación mensual del 2,2%, según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), el país ocupó el segundo lugar del ranking regional, solamente por detrás de Venezuela, que registró un incremento del 6,2%.

El resultado del décimo mes del año se suma a una evolución acumulada que refleja un aumento de los precios del 26,3% durante los primeros diez meses de 2026. En tanto, la comparación interanual, que contempla los últimos doce meses, alcanzó el 33,1%.

Estos indicadores permiten observar el comportamiento de la inflación argentina desde distintas perspectivas: la variación mensual muestra el movimiento registrado durante octubre, el acumulado refleja los incrementos desde enero y la medición interanual permite dimensionar la evolución de los precios en un período de doce meses.

En el contexto latinoamericano, la cifra argentina presenta una diferencia marcada respecto de la mayoría de los países de la región. De acuerdo con los datos disponibles, Venezuela continúa siendo el único país que registra una inflación anualizada de tres dígitos, mientras que Argentina es el único que mantiene una variación interanual de dos dígitos entre las restantes economías mencionadas.

Venezuela encabezó el registro regional

Venezuela volvió a ocupar el primer puesto entre los países latinoamericanos con mayores aumentos mensuales de precios. Durante octubre, el índice inflacionario alcanzó el 6,2%, de acuerdo con la información difundida por el Banco Central venezolano.

Ese resultado colocó al país por encima de la Argentina, que registró un incremento mensual del 2,2%. La diferencia entre ambos indicadores fue de cuatro puntos porcentuales, consolidando a Venezuela como el país con la mayor variación mensual dentro del relevamiento regional presentado.

La situación venezolana también se distingue por el comportamiento de sus indicadores anualizados, ya que continúa siendo el único país de América Latina que registra cifras de inflación de tres dígitos. En contraste, Argentina presenta una variación interanual del 33,1%, que, aunque también se encuentra expresada en dos dígitos, constituye el registro más elevado entre los demás países incluidos en la comparación.

Bolivia y Brasil mostraron comportamientos diferentes

En Bolivia, los precios aumentaron 2,07% durante octubre, un registro cercano al de la Argentina. Sin embargo, los indicadores acumulados y la comparación interanual muestran una evolución considerablemente menor.

Según los datos informados, desde enero el incremento de precios boliviano llegó al 6,03%, mientras que la variación interanual se ubicó en el 7,08%.

Brasil, por su parte, presentó uno de los registros mensuales más bajos de la región. Durante octubre, los precios aumentaron apenas 0,14%, mientras que en los últimos doce meses la inflación alcanzó el 4,63%.

La comparación entre ambos países permite observar diferencias tanto en la evolución mensual como en los resultados acumulados durante el año. Mientras Bolivia registró un incremento mensual superior al 2%, Brasil tuvo una variación considerablemente más moderada, con un índice interanual inferior al 5%.

Chile, Colombia y Uruguay: los registros de octubre

Chile cerró octubre con una suba de precios del 0,5%, según la información del Instituto Nacional de Estadísticas (INE). En los primeros diez meses de 2026, el indicador acumuló un incremento del 4,5% y la medición interanual también alcanzó el 4,5%.

En Colombia, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) informó que los precios aumentaron 0,20% durante octubre. En lo que va del año, el indicador acumuló una variación del 5,94%, mientras que la medición interanual llegó al 6,30%.

Uruguay, en tanto, finalizó el décimo mes de 2026 con un incremento mensual del 0,59%. El comportamiento de los precios en ese país mostró un acumulado del 4,82% desde enero, mientras que en los últimos doce meses la variación alcanzó el 4,87%.

Los datos de estos tres países reflejan registros mensuales inferiores al argentino, aunque presentan diferencias en sus respectivos indicadores acumulados e interanuales.

En el caso de Chile, los dos indicadores de referencia se ubicaron en el 4,5%, mientras que Colombia registró una variación interanual del 6,30% y Uruguay del 4,87%.

Perú registró una variación mensual del 0,56%

Perú también se ubicó entre los países con incrementos mensuales inferiores al de Argentina. Durante octubre, el índice de precios registró una variación del 0,56%, mientras que el acumulado de 2026 alcanzó el 4,60%.

El dato permite incorporar otra referencia a la comparación regional, en la que Argentina aparece con un incremento mensual del 2,2%, considerablemente superior al registrado por la economía peruana durante el mismo período.

Por otra parte, Ecuador todavía no había difundido el indicador correspondiente a octubre al momento de la información presentada. Según lo previsto, el país dará a conocer los datos de inflación de ese mes durante los próximos días, por lo que su resultado todavía no podía incorporarse al ranking regional.

Paraguay con deflación en octubre

Uno de los datos destacados de la comparación latinoamericana correspondió a Paraguay, que fue el único país de la región donde los precios registraron una variación negativa durante octubre.

El índice paraguayo marcó una deflación mensual del -0,1%, lo que significa que, durante el décimo mes del año, se produjo una disminución de los precios en lugar de un incremento.

Sin embargo, ese resultado mensual no implica que los precios hayan retrocedido durante todo el período anual. De acuerdo con el reporte del Banco Central paraguayo, en los últimos doce meses acumularon un aumento del 1,7%, mientras que desde enero la suba llegó al 1,8%.

De esta manera, Paraguay presentó el comportamiento mensual más particular dentro de los países relevados, al convertirse en el único que registró una variación negativa durante octubre.