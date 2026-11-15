Vendieron una emblemática marca de galletitas: qué gigante de los alimentos se la quedó

La industria alimenticia argentina registra un nuevo movimiento empresarial con la adquisición de Tía Maruca por parte de Molinos Río de la Plata, una de las compañías históricas del sector de alimentos y consumo masivo del país. La operación se concretó mediante la firma de un acuerdo con Tía Maruca Argentina S.A. e involucra la compra de la marca en Argentina y determinados países de la región.

Con esta incorporación, la empresa presidida por Luis Pérez Companc suma a su estructura una marca ampliamente reconocida por los consumidores argentinos, identificada con las galletitas de estilo artesanal, las recetas tradicionales y una propuesta de productos que logró consolidar su presencia en los hogares.

La adquisición representa un nuevo movimiento dentro de la estrategia de crecimiento de Molinos Río de la Plata, que viene avanzando en el desarrollo de su negocio de galletitas. En ese camino, la compañía busca aprovechar el reconocimiento comercial de Tía Maruca y fortalecer su posicionamiento dentro de una categoría que cuenta con una importante presencia de empresas nacionales e internacionales.

En el comunicado difundido sobre la operación, la compañía destacó que Tía Maruca es una marca de galletas identificada con atributos de calidad y receta artesanal, con una fuerte presencia en los hogares argentinos y un vínculo consolidado con sus consumidores.

De esta manera, la incorporación no solamente implica sumar una denominación comercial al portafolio de Molinos, sino también integrar una marca que cuenta con trayectoria, reconocimiento y presencia en las góndolas del mercado nacional.

Una operación que profundiza la expansión en el negocio de galletitas

La compra de Tía Maruca se inscribe en una serie de movimientos empresariales realizados por Molinos Río de la Plata para ampliar su participación en el segmento de galletas.

La operación se produce pocos días después de que la compañía completara la adquisición del complejo industrial ubicado en Banda del Río Salí, Tucumán, mediante la transferencia de sus activos y la incorporación de su personal.

La coincidencia temporal entre ambas operaciones permite observar el avance de la estrategia de expansión de la empresa en esta actividad. Por un lado, la incorporación de un establecimiento industrial amplía sus activos productivos y suma personal a su estructura. Por otro, la adquisición de Tía Maruca incorpora una marca conocida por los consumidores y con presencia comercial en el mercado argentino.

Sin embargo, la concreción definitiva de la operación por la marca se encuentra sujeta a la obtención de la autorización correspondiente y al cumplimiento de otras condiciones propias de este tipo de transacciones.

La combinación de estos movimientos constituye un paso estratégico para Molinos Río de la Plata, que busca desarrollar su negocio de galletitas mediante la incorporación de activos industriales y marcas con reconocimiento entre los consumidores.

Tía Maruca: una historia que comenzó en 1998

La trayectoria de Tía Maruca se inició en 1998, cuando fue fundada por Alejandro Ripani. Desde entonces, la marca construyó un espacio dentro del mercado argentino a partir de una propuesta de productos asociada con las recetas artesanales y los precios accesibles.

Entre sus productos más reconocidos se encuentran las pepas, los surtidos y los bizcochos, variedades que contribuyeron a consolidar su identificación entre los consumidores y a desarrollar una presencia sostenida en los puntos de venta. La propuesta comercial de la empresa combinó atributos de calidad, características vinculadas con la elaboración artesanal y una política de precios accesibles. Esa identidad permitió que la marca alcanzara un nivel significativo de reconocimiento dentro de la categoría.

Durante sus años de mayor expansión, Tía Maruca llegó a representar alrededor del 5% del mercado local de galletitas, una participación que refleja la dimensión que había alcanzado dentro de una actividad caracterizada por la competencia entre distintas compañías.

Su recorrido empresarial también estuvo atravesado por dificultades financieras y procesos de reorganización. En 2019, la marca atravesó un concurso preventivo y posteriormente inició un proceso de reorganización que modificó su situación operativa.

Más adelante, en 2024, Argensun Foods asumió el control operativo y estratégico de la compañía, en una nueva etapa de su trayectoria empresarial. La posterior adquisición por parte de Molinos Río de la Plata representa otro cambio significativo para la marca, que ahora se incorpora a una compañía con una amplia estructura de negocios y un portafolio de productos de consumo masivo.

El valor comercial de una marca reconocida

Para Molinos, la incorporación de Tía Maruca reúne diferentes atributos que pueden fortalecer su participación en el mercado de galletitas. Entre ellos se destacan el reconocimiento que la marca conserva entre los consumidores, su presencia en las góndolas y la posibilidad de contar con una plataforma comercial para competir en una categoría de fuerte actividad.

La notoriedad de Tía Maruca constituye uno de los elementos centrales de la operación. Su trayectoria desde 1998, la identificación con productos tradicionales como pepas, surtidos y bizcochos y el vínculo desarrollado con los consumidores representan activos relevantes para su integración al portafolio de la adquirente.

Además, su presencia comercial permite a Molinos sumar una marca que ya cuenta con reconocimiento dentro del segmento, en lugar de desarrollar desde cero una nueva identidad para competir en esa categoría.

El mercado argentino de galletitas tiene entre sus principales protagonistas a Arcor, una empresa nacional de proyección internacional, y a Mondelez, la multinacional norteamericana nacida en 2012 después de la división de Kraft Foods.

En ese escenario, la incorporación de Tía Maruca ofrece a Molinos una nueva herramienta para fortalecer su presencia y desarrollar su negocio en un sector donde participan compañías de importante trayectoria y alcance comercial.

Molinos Río de la Plata y un amplio portafolio de marcas

Molinos Río de la Plata es una compañía argentina líder en consumo masivo, con una cartera de marcas que forman parte de las elecciones cotidianas de los consumidores.

Su portafolio incluye productos y denominaciones comerciales de diferentes segmentos alimenticios, entre los que se encuentran:

Pastas y alimentos: Matarazzo, Lucchetti, Don Vicente y La Salteña.

Arroz y productos derivados: Gallo y Gallo Snacks.

Alimentos congelados y preparados: Granja del Sol y Sibarita.

Vinos y bebidas: Nieto Senetiner, Ruca Malen, Etchart y Cadus.

Productos de consumo masivo y alimentos: Exquisita, Cocinero, NotCo, Blancaflor y Preferido.

Infusiones: Cruz de Malta y Nobleza Gaucha.

La incorporación de Tía Maruca amplía este conjunto de marcas y fortalece la presencia de la compañía en el rubro de las galletitas, una categoría en la que busca consolidar su desarrollo.

La diversidad de productos y segmentos en los que participa constituye una de las características de la estructura empresarial de Molinos, que mantiene una posición destacada dentro del consumo masivo argentino.

Una apuesta por el crecimiento de largo plazo

Molinos Río de la Plata pertenece al grupo de empresas presidido por Luis Pérez Companc, que desarrolla sus actividades en Argentina a través de tres plataformas principales: consumo masivo, agro y energía.

El grupo sostiene un sólido plan de inversiones y expresa su confianza en el potencial del país y en las posibilidades de crecimiento de largo plazo de sus empresas.

En ese marco, Rosario, Pilar y Luis Perez Companc confían en el potencial de la Argentina y en el desarrollo de sus distintas actividades, con el objetivo de asumir un rol protagónico en cada uno de los sectores en los que participan.

La estrategia empresarial también está vinculada con la decisión de honrar el legado y construir el futuro, una orientación que acompaña las inversiones y los movimientos destinados a fortalecer sus diferentes unidades de negocios.

La adquisición de Tía Maruca se integra a ese proceso de expansión y representa una nueva apuesta dentro del consumo masivo, particularmente en el segmento de galletitas.