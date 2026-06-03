El BCRA superó su meta anual y abrió la puerta a una acumulación récord de reservas

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) alcanzó y superó este miércoles la meta anual de compra de dólares que había fijado al inicio de 2026, consolidando uno de los principales objetivos planteados dentro de la estrategia monetaria oficial.

La autoridad monetaria logró el piso establecido durante la presentación de la denominada "fase 4" del programa monetario, anunciada a fines de 2025. En aquella oportunidad, el organismo había definido como meta una adquisición de US$ 10.000 millones, aunque dejó abierta la posibilidad de ampliar esa cifra hasta US$ 17.000 millones, dependiendo de la evolución de la demanda de dinero y de las condiciones de liquidez presentes en el mercado cambiario.

Los números actuales muestran que ese objetivo inicial ya fue alcanzado. Desde enero, el BCRA acumuló compras por US$ 10.020 millones en el Mercado Libre de Cambios (MLC), cifra que representa el cumplimiento del 100% de la meta originalmente pactada.

El dato adquiere una relevancia adicional al observar la continuidad de la intervención oficial en el mercado. De todos los días transcurridos en el año, únicamente el 2 de enero el Banco Central no intervino en el MLC, manteniendo desde entonces una presencia constante en la compra de divisas.

El desempeño mensual de las compras

El proceso de acumulación de dólares mostró una aceleración progresiva a lo largo de los primeros meses del año, con picos particularmente significativos durante abril y mayo.

El detalle mensual de las compras realizadas por el Banco Central es el siguiente:

Enero: US$ 1.158 millones.

US$ 1.158 millones. Febrero: US$ 1.157 millones.

US$ 1.157 millones. Marzo: US$ 1.671 millones.

US$ 1.671 millones. Abril: US$ 2.770 millones.

US$ 2.770 millones. Mayo: US$ 2.601 millones.

US$ 2.601 millones. Junio: US$ 273 millones en los primeros días del mes.

Entre todos los períodos analizados, abril se destacó como el mes de mayor volumen de adquisiciones, con compras superiores a los US$ 2.700 millones. El desempeño de mayo también se ubicó en niveles elevados, consolidando una tendencia de fuerte absorción de divisas por parte de la autoridad monetaria.

La jornada que permitió superar la meta

En la operatoria correspondiente a la jornada, el organismo conducido por Santiago Basuili adquirió US$ 43 millones en el mercado mayorista, movimiento que permitió superar formalmente el umbral de los US$ 10.000 millones establecido para todo el año.

Sin embargo, mientras avanzan las compras en el mercado cambiario, el comportamiento de las reservas internacionales mostró una variación diferente. En el stock diario, las reservas del Banco Central registraron una caída de US$ 13 millones respecto del martes, ubicándose en US$ 48.414 millones.

Las proyecciones oficiales para lo que resta del año

El cumplimiento anticipado de la meta inicial modificó el horizonte de expectativas del Gobierno nacional. Los funcionarios encargados del área económica sostienen una visión optimista respecto de la capacidad del Banco Central para continuar acumulando reservas durante el resto del año.

El ministro de Economía, Luis Caputo, anticipó que las compras de dólares podrían ubicarse finalmente en una franja considerablemente superior a la prevista originalmente. Según señaló, el escenario actual permite proyectar adquisiciones de entre US$ 17.000 millones y US$ 24.000 millones.

Durante una exposición realizada en un evento de la Cámara de Comercio Argentina Brasileño, Caputo afirmó: "Hoy, al ritmo al que viene comprando el BCRA, ya está prácticamente cumplida la mitad con el Fondo (FMI). Y si pudiéramos mantener ese ritmo, estaríamos hablando que podríamos llegar a comprar US$ 24.000 millones".

Las declaraciones reflejan la confianza oficial en la continuidad del proceso de fortalecimiento de reservas y en la posibilidad de sostener el actual ritmo de intervención cambiaria.

La mirada de los analistas

El economista Marcelo Elizondo coincidió en que el Banco Central continuará con su estrategia de compra de divisas durante los próximos meses.

Según explicó, "el acuerdo con el FMI dice US$10.000 millones pero el Gobierno anticipó que quería comprar US$17.000 millones a principio de año. Por ende, van a seguir comprando".

El especialista agregó un elemento relevante para comprender la dinámica de las reservas. Indicó que una parte importante de los dólares adquiridos se utiliza para afrontar compromisos de deuda, por lo que esos fondos no necesariamente permanecen acumulados dentro de las reservas netas.

En ese sentido, sostuvo que "buena parte de las reservas las usan para pagar deuda", razón por la cual se trata de reservas que fueron compradas pero que posteriormente cumplen otras funciones dentro de la estrategia financiera del Estado.

La oferta de dólares como factor clave

Elizondo también destacó la existencia de una abundante oferta de dólares en la economía argentina, condición que considera determinante para explicar la capacidad de compra que viene mostrando el Banco Central.

Entre los factores mencionados aparecen las exportaciones y las colocaciones de deuda realizadas por empresas y provincias, mecanismos que continúan aportando divisas al mercado.

De acuerdo con su análisis, varios de estos procesos todavía no han concluido, por lo que el volumen de dólares disponible podría seguir ampliándose en los próximos meses. Ese escenario abriría espacio para que la autoridad monetaria incremente aún más sus adquisiciones y avance hacia niveles superiores a los inicialmente proyectados.

Con la meta anual ya cumplida antes de finalizar la primera mitad del año, el foco ahora se traslada a la capacidad del Banco Central para sostener el ritmo de compras observado hasta el momento. Las proyecciones oficiales y las estimaciones privadas coinciden en que existe margen para continuar acumulando divisas, mientras el Gobierno mantiene como objetivo central fortalecer las reservas internacionales y profundizar la estrategia delineada en la cuarta fase de su programa monetario.