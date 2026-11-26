En un escenario marcado por la persistente presión sobre la divisa estadounidense, el dólar blue registró este jueves su primera caída en diez ruedas, con un retroceso de $10, equivalente al 0,58%. La cotización informal cerró a $1.680 para la compra y $1.700 para la venta, en una jornada que interrumpió una seguidilla de subas, aunque sin modificar sustancialmente el nivel alcanzado durante noviembre.

Pese a esta corrección, el paralelo permaneció en la zona de los $1.700 y mantiene una tendencia alcista en el balance mensual. Desde el comienzo de noviembre, acumula un incremento de $135, lo que evidencia que la baja de este jueves todavía no alcanza para revertir el avance registrado durante las últimas semanas.

El comportamiento del mercado refleja una dinámica en la que los retrocesos puntuales conviven con una demanda de cobertura que continúa ejerciendo presión sobre las cotizaciones. En ese contexto, el alivio observado en el mercado informal no logró desplazar al dólar de los valores elevados que viene sosteniendo.

El mayorista interrumpió siete ruedas consecutivas de subas

En el segmento mayorista, considerado la principal referencia del mercado cambiario, también se registró una corrección después de siete jornadas consecutivas de incrementos. La cotización cedió $2,50 hasta ubicarse en $1.601,50, aunque continuó por encima de los $1.600 y cerca de sus máximos nominales.

En el cierre del segmento, la referencia mayorista quedó consignada en $1.601 para la venta, en una jornada que mostró una moderación respecto de la escalada de las ruedas anteriores.

La evolución de ambas cotizaciones dejó la brecha entre el dólar blue y el mayorista en torno al 6,1%, manteniéndose por encima del 6% por tercera rueda consecutiva. Este comportamiento confirma que, pese a las bajas registradas durante el jueves, la distancia entre los distintos segmentos cambiarios continúa siendo un factor relevante.

Los dólares financieros mantienen una brecha más amplia

Mientras el blue y el mayorista mostraron retrocesos, los dólares financieros continuaron exhibiendo diferencias considerablemente mayores respecto de la cotización oficial. El dólar MEP operó cerca de los $1.670, mientras que el contado con liquidación (CCL) se mantuvo por encima de los $1.830.

En el cierre de la jornada, el CCL finalizó en $1.839,57, con una brecha del 14,7% frente al dólar oficial. La diferencia refleja una distancia significativamente superior a la registrada entre el paralelo y el mayorista, donde el desfasaje se ubicó alrededor del 6,1%.

La demanda de cobertura y las dudas sobre 2027 sostienen la presión cambiaria

Detrás de los movimientos de las cotizaciones persisten factores que mantienen la atención sobre el mercado cambiario. La presión sobre el dólar continúa asociada a una mayor demanda de cobertura, en un escenario en el que los rendimientos en pesos perdieron atractivo frente a la aceleración reciente de la divisa estadounidense.

A este elemento se suman las dudas vinculadas con el financiamiento de 2027, que forman parte del contexto de incertidumbre que atraviesa el mercado y contribuyen a sostener la búsqueda de alternativas de cobertura.

Así, la primera baja del dólar blue en diez ruedas y el retroceso del mayorista no modificaron el panorama general. El paralelo conserva prácticamente la totalidad de la suba acumulada durante noviembre, el mayorista continúa por encima de los $1.600 y la brecha cambiaria permanece claramente por encima de los mínimos registrados a comienzos del mes.