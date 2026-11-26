El anuncio del cierre del establecimiento de Mostaza en Catamarca, después de cinco años de actividad, abrió un nuevo escenario para el futuro del emprendimiento y de sus trabajadores. Luego de que el responsable de la franquicia, Luis Cantarell, confirmara que dejaría de operar el negocio por la imposibilidad de sostener su ecuación económica, surgió una posibilidad de negociación que podría modificar el desenlace previsto.

Según la información difundida por Poncho Multimedios, un alto directivo de la marca habría llegado a Catamarca durante la tarde de este miércoles para mantener una reunión con el empresario y buscar un acuerdo que permita que la firma se haga cargo directamente del establecimiento.

La alternativa planteada tendría como objetivo central garantizar la continuidad de la actividad comercial y preservar los 23 puestos de trabajo. La propuesta contemplaría que la empresa asuma la operación del local, mantenga a la totalidad de los empleados y realice inversiones destinadas a modernizar las instalaciones y adecuarlas a las últimas tendencias del rubro.

El posible entendimiento aparece luego de que el cierre fuera anunciado públicamente y generara repercusiones tanto en Catamarca como en la región. La noticia había puesto en cuestión la continuidad de un establecimiento que llevaba cinco años funcionando y que, de acuerdo con las explicaciones de Cantarell, atravesaba una situación económica que ya no podía sostenerse bajo las condiciones actuales de la franquicia.

Por el momento, no se informó cuál fue el resultado del encuentro ni si las partes lograron acercar posiciones. La negociación se desarrolla, además, con un plazo inmediato por delante: el cierre había sido anunciado para el lunes de la semana próxima, por lo que las horas siguientes serán determinantes para conocer si finalmente se concreta una alternativa que permita mantener abierto el negocio.

La propuesta de la marca

El planteo que habría motivado el viaje del directivo apunta a modificar el esquema de funcionamiento del establecimiento y colocar la responsabilidad operativa directamente en manos de la firma.

De acuerdo con lo informado, la iniciativa contempla tres aspectos principales:

Continuidad laboral: conservar las fuentes de trabajo de los 23 empleados que actualmente se desempeñan en el local.

Continuidad comercial: permitir que el establecimiento siga funcionando y evitar el cierre anunciado.

Inversiones: modernizar las instalaciones y adecuarlas a las últimas tendencias del sector.

La posibilidad de que la marca asuma el local representa una alternativa frente a la decisión comunicada por Cantarell, quien había explicado que los resultados económicos de los últimos meses impedían continuar con la explotación de la franquicia.

Sin embargo, todavía no se conocen los términos concretos que tendría el eventual acuerdo, ni se informó si la empresa aceptará formalmente hacerse cargo de la totalidad de la operación. Tampoco trascendieron detalles sobre el alcance de las inversiones previstas o los plazos en los que podrían realizarse.

Por esa razón, la negociación permanece abierta y su resultado no está confirmado. La eventual continuidad dependerá de los términos que puedan acordar el empresario y los representantes de la marca antes de la fecha establecida para el cierre.

Once meses de pérdidas

El acercamiento de un directivo de Mostaza se produjo después de que Cantarell explicara públicamente los motivos que lo llevaron a anunciar el cierre. El empresario señaló que el negocio acumulaba once meses consecutivos trabajando a pérdida, una situación que atribuyó a la caída de las ventas y al incremento de los servicios y de los costos generales.

En su descripción del funcionamiento de la franquicia, también cuestionó las condiciones bajo las cuales se desarrollaba la actividad comercial. Según sostuvo, distintos componentes centrales del modelo operativo se definían desde Buenos Aires, entre ellos la provisión de mercadería, la dotación y las horas del personal y los precios de venta al público.

Ese esquema, de acuerdo con su planteo, limitaba la capacidad de adaptación del establecimiento a las condiciones económicas locales y a los gastos que debía afrontar para mantener sus puertas abiertas.

Uno de los puntos señalados por Cantarell fue el porcentaje que percibe la firma sobre las ventas. El empresario indicó que la marca recibe un 18,5 % de la facturación del local y cuestionó que ese porcentaje se cobre sobre las ventas sin que necesariamente exista una correspondencia con la rentabilidad efectiva del negocio.

La dificultad, según explicó, radicaba en que los ingresos no alcanzaban para cubrir los gastos operativos. En consecuencia, el establecimiento habría acumulado pérdidas durante los últimos once meses, hasta llegar a una situación que el franquiciado consideró insostenible.

La inversión inicial y las dificultades para recuperar el capital

Otro de los argumentos expuestos por Cantarell estuvo relacionado con la recuperación de la inversión realizada para poner en marcha el emprendimiento. El empresario sostuvo que, después de cinco años de actividad, no logró recuperar ni el 30 % de la inversión inicial. Esa situación contrastaría con las previsiones originales del proyecto, que estimaban un período de retorno de entre 24 y 36 meses.

En su relato también recordó que, apenas diez días después de iniciado el proyecto, se modificaron los planos y se exigieron obras adicionales que representaron costos elevados.

Ese episodio fue incluido entre los antecedentes que, según su versión, incidieron en el desarrollo económico de la franquicia. La inversión necesaria para adecuar el establecimiento, sumada a los gastos posteriores y a las condiciones de funcionamiento, habría dificultado alcanzar los resultados previstos inicialmente.

El empresario también mencionó el costo del alquiler, que ubicó en alrededor de 9 millones de pesos, frente a pagos que debía realizar el franquiciado de entre 20 y 22 millones de pesos, dependiendo del nivel de ventas.

La diferencia entre esos montos formó parte de los cuestionamientos que Cantarell presentó al explicar la estructura económica del negocio y las dificultades para sostenerlo.

Reclamos, diferencias legales y fechas previstas para el cierre

En la explicación de los motivos que llevaron a la decisión también aparecieron referencias a gestiones que, según el empresario, no obtuvieron respuesta y a diferencias de carácter legal.

Cantarell señaló que existieron reclamos y planteos que no tuvieron una resolución favorable, dentro de una relación comercial que, de acuerdo con su versión, acumuló dificultades durante el desarrollo de los cinco años de actividad.

En ese contexto, había establecido un cronograma para finalizar la operación del establecimiento: la atención al público se mantendría hasta el 30 de noviembre, mientras que la entrega del inmueble estaba prevista para el 8 de diciembre.

Estas fechas forman parte del escenario previo a la nueva instancia de negociación. La llegada del directivo de la marca introduce ahora la posibilidad de que el cierre anunciado no se concrete en los términos inicialmente comunicados, aunque hasta el momento no existe una confirmación oficial sobre un acuerdo.