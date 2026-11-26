La agricultura argentina alcanzó un nuevo máximo histórico durante la campaña 2025/26, con una producción total de 171 millones de toneladas de granos, un resultado que representa un salto significativo respecto del ciclo anterior y que anticipa un importante aporte de divisas a la economía nacional. El crecimiento de la cosecha, acompañado por una mayor disponibilidad de mercadería exportable, permitirá fortalecer el ingreso de dólares provenientes del complejo agroindustrial.

De acuerdo con los datos difundidos por la Secretaría de Agricultura, la producción se obtuvo sobre una superficie sembrada de 44,6 millones de hectáreas. El análisis de las series históricas elaborado por la Dirección Nacional de Agricultura confirmó que se trata del mayor volumen registrado hasta el momento.

La magnitud del resultado se refleja especialmente en la comparación con la campaña 2024/25, cuando la producción había alcanzado los 141 millones de toneladas. En apenas un ciclo agrícola, el volumen cosechado aumentó en 30 millones de toneladas, una diferencia que permite dimensionar la recuperación de la actividad y el cambio registrado en la disponibilidad de granos.

El desempeño estuvo impulsado principalmente por el maíz, que se convirtió en el cultivo de mayor producción, aunque también se observaron incrementos importantes en el trigo y el girasol. La soja, en cambio, registró una disminución respecto de la campaña anterior, aunque mantuvo su posición como principal complejo generador de divisas para el país.

Desde el Gobierno atribuyeron el resultado a una combinación de factores relacionados con las condiciones macroeconómicas, las oportunidades de mercado y de inserción internacional, las inversiones realizadas por los productores, la incorporación de tecnología y un escenario climático favorable.

Maíz, trigo y girasol: los cultivos que explican el salto productivo

El análisis por cultivo permite observar las dimensiones del crecimiento agrícola y las diferencias entre los principales productos que integran la cosecha nacional.

El maíz encabezó la producción, con 72,5 millones de toneladas, frente a los 51,6 millones registrados durante el ciclo 2024/25. La diferencia representa uno de los incrementos más importantes de la campaña y explica buena parte del salto general de la producción.

La soja alcanzó los 49,3 millones de toneladas, por debajo de los 51,5 millones obtenidos en el período anterior. A pesar de esa reducción, continúa siendo un componente central de la estructura exportadora argentina por el peso de sus derivados industriales, particularmente la harina y el aceite.

El trigo también mostró una recuperación significativa. Su producción pasó de 18,5 millones de toneladas en la campaña anterior a 27,8 millones de toneladas en 2025/26, reflejando un crecimiento considerable en la disponibilidad del cereal.

Por su parte, el girasol registró otro de los avances destacados, al pasar de 5,5 millones a 7,6 millones de toneladas.

Los principales resultados productivos fueron los siguientes:

Maíz: 72,5 millones de toneladas, frente a 51,6 millones en 2024/25.

Soja: 49,3 millones de toneladas, frente a 51,5 millones en el ciclo anterior.

Trigo: 27,8 millones de toneladas, frente a 18,5 millones.

Girasol: 7,6 millones de toneladas, frente a 5,5 millones.

La evolución de estos cuatro cultivos permite observar que el crecimiento no estuvo concentrado en un único producto. Si bien el maíz tuvo el mayor volumen y uno de los incrementos más relevantes, el trigo y el girasol también contribuyeron al resultado histórico de la campaña.

La diferencia entre las cifras oficiales y las estimaciones privadas

Aunque los datos oficiales ubican la producción total en 171 millones de toneladas, existen diferencias con las estimaciones elaboradas por el sector privado.

La consultora Agritrend, dirigida por Gustavo López, calculó que la cosecha de la última campaña se ubicó en 164,4 millones de toneladas, casi siete millones por debajo del registro informado por el Gobierno. La principal diferencia entre ambas mediciones responde a la metodología utilizada para contabilizar la producción de maíz. Mientras el Gobierno incluye también el volumen destinado a forraje, las estimaciones privadas consideran el grano comercial.

Esta distinción metodológica explica buena parte de la distancia entre los resultados, sin modificar la conclusión general sobre el desempeño agrícola. Tanto las cifras oficiales como las estimaciones de Agritrend coinciden en señalar que la campaña fue excepcional y que representa un avance importante respecto de los niveles de producción anteriores.

Para Gustavo López, uno de los aspectos centrales del resultado es que la agricultura argentina comienza a dejar atrás un período de estancamiento productivo. "Estamos saliendo del estancamiento luego de 2024/25, cuando estábamos en torno a los 130 millones de toneladas", señaló el titular de Agritrend.

La referencia permite dimensionar la evolución de la producción en relación con los registros que manejaba la consultora para el período anterior y el crecimiento que se observa en la disponibilidad de granos.

Exportaciones por US$ 44.869 millones y una recaudación de US$ 5.781 millones

El impacto de la cosecha récord no se limita al volumen de producción. La mayor disponibilidad de granos también tendrá consecuencias sobre las exportaciones y el ingreso de divisas, dos variables centrales para medir el aporte del complejo agroindustrial a la economía argentina.

Según las estimaciones de Agritrend, el saldo exportable de la campaña alcanzaría los 124,4 millones de toneladas. Si se considera un precio FOB promedio de US$ 361 por tonelada, el valor total de las exportaciones del complejo granario podría llegar a US$ 44.869 millones.

En paralelo, la recaudación por derechos de exportación, conocidos como retenciones, se ubicaría en torno a los US$ 5.781 millones.

Las proyecciones reflejan la dimensión económica de la campaña y el volumen de recursos que podría generar la comercialización externa de los principales productos agrícolas y sus derivados.

La relación entre producción y exportaciones también muestra que el incremento de la cosecha se traduce en una mayor disponibilidad de mercadería para abastecer los mercados internacionales. En ese escenario, el complejo granario vuelve a ocupar un lugar determinante en la generación de dólares.

El girasol protagoniza uno de los mayores saltos en exportaciones

Entre los distintos complejos agrícolas, el girasol aparece como uno de los sectores con mayor crecimiento relativo en términos de generación de divisas. Las exportaciones del sector podrían alcanzar los US$ 3.500 millones, frente a los casi US$ 1.000 millones registrados durante la campaña anterior.

El incremento representa uno de los saltos más importantes de la actividad en términos relativos y permite observar una mayor participación del girasol dentro del conjunto de productos que aportan dólares al país.

El crecimiento de la producción, que pasó de 5,5 a 7,6 millones de toneladas, constituye uno de los elementos que acompañan esta proyección exportadora.

De esta manera, el complejo girasolero se suma a los principales motores de generación de divisas del sector agropecuario, con una participación que adquiere mayor relevancia frente a los resultados del ciclo previo.

La soja mantiene el liderazgo como generadora de dólares

A pesar de la disminución de su producción respecto de la campaña anterior, la soja continuará ocupando el primer lugar como principal generador de divisas del sector agrícola argentino. De acuerdo con las estimaciones presentadas por Agritrend, el complejo sojero aportaría aproximadamente US$ 21.300 millones, por encima de los US$ 19.800 millones correspondientes al ciclo previo.

La importancia de este complejo está vinculada con el peso de sus productos industrializados dentro de las exportaciones agropecuarias. En particular, la harina y el aceite de soja concentran una proporción significativa de los ingresos que todavía deben incorporarse al circuito comercial.

El maíz también tendrá una participación importante. Las exportaciones de este cultivo podrían acercarse a los US$ 10.000 millones, frente a los US$ 6.800 millones de la campaña anterior. El incremento estaría impulsado por una mayor disponibilidad de mercadería, producto del fuerte crecimiento registrado en la producción.

Así, las proyecciones muestran que los tres complejos —sojero, maicero y girasolero— tendrán un papel destacado en el ingreso de divisas, aunque con diferentes niveles de participación y evolución respecto del período anterior.

Todavía faltan ingresar unos US$ 6.000 millones

Otro de los datos relevantes del análisis está relacionado con los dólares que todavía deben ingresar por la comercialización de la cosecha actual. Gustavo López estimó que, desde ahora hasta el cierre del ciclo comercial de la cosecha gruesa, podrían ingresar aproximadamente US$ 5.700 millones, a los que se sumarían alrededor de US$ 1.000 millones en concepto de retenciones.

En conjunto, estos valores representan un flujo pendiente cercano a los US$ 6.700 millones, en línea con la referencia de aproximadamente US$ 6.000 millones que todavía resta ingresar por el complejo granario. El dato más significativo es la participación de la soja dentro de ese flujo de divisas. Según las estimaciones del consultor, el 75% de los US$ 5.700 millones pendientes, equivalente a US$ 4.275 millones, correspondería a harina y aceite de soja.

Esta composición confirma el peso que mantiene el complejo sojero en la generación de dólares, incluso en una campaña en la que su producción total fue inferior a la del período anterior.

La comercialización pendiente constituye, por lo tanto, una parte importante del aporte económico que todavía puede generar la cosecha 2025/26, tanto por las exportaciones como por los recursos asociados a los derechos de exportación.

Un saldo exportable que supera los niveles históricos

El análisis de Agritrend también pone el foco en la evolución del saldo exportable argentino, es decir, la cantidad de producción disponible para destinar a los mercados externos.

Según explicó López, Argentina pasó de contar históricamente con un saldo exportable que no lograba superar los 100 millones de toneladas a disponer de aproximadamente 124 millones de toneladas en la última campaña.

Además, las proyecciones para el próximo ciclo se ubican en un rango de entre 119 y 125 millones de toneladas, lo que anticipa la posibilidad de sostener niveles elevados de disponibilidad exportable.

La comparación permite observar un cambio respecto de los volúmenes que caracterizaron históricamente al comercio exterior agrícola argentino. El crecimiento de la producción y la mayor disponibilidad de mercadería abren la posibilidad de mantener un flujo exportador de gran magnitud.

Con una cosecha oficial récord de 171 millones de toneladas, exportaciones proyectadas por US$ 44.869 millones y miles de millones de dólares todavía pendientes de ingreso, el complejo granario se posiciona nuevamente como uno de los principales generadores de divisas de la economía nacional.

La campaña 2025/26 deja así un resultado productivo sin precedentes en las estadísticas oficiales y consolida, de acuerdo con el análisis de Agritrend, una recuperación que comienza a dejar atrás el estancamiento de los ciclos anteriores. El desafío inmediato queda reflejado en la comercialización de los saldos exportables y en el ingreso efectivo de las divisas proyectadas para el cierre de la campaña.