El dólar solidario cerró la semana arriba del dólar bursátil

La cotización del dólar solidario, que a la cotización oficial de la divisa le suma el impuesto País y el anticipo a cuenta del Impuesto a las Ganancias, cerró la semana a un promedio de $143,83, por encima del dólar bursátil o MEP que avanzó a $142,05 por unidad.



De esta manera, en el mercado de divisas, la cotización del dólar oficial finalizó hoy en $ 87,17 en promedio, con una suba de tres centavos respecto al cierre de ayer y de $0,56 a lo largo de la semana, con un incremento acumulado de 0,64%.



En el mercado bursátil, el contado con liquidación (CCL) sumó hoy 0,5%, a $ 148,92, y en la semana cedió un 2,70 %.



Con la misma tendencia, el denominado dólar del mercado electrónico de pagos (MEP) ganó 1,7%, en $ 142,05 por unidad, y en el saldo semanal restó un 2,33%.



Así, el dólar con el recargo de 30% -contemplado en el impuesto País-, marcó un promedio de $ 113,32 por unidad; y con el anticipo a cuenta del Impuesto a las Ganancias de un 35% sobre la compra de divisas, el valor promedio fue de $ 143,83.



En el segmento mayorista la cotización de la divisa estadounidense subió nueve centavos respecto a la víspera, en $ 81,65, mientras que en los últimos cinco días se incrementó 58 centavos (+0,71%).



Consultado por Télam, Christian Buteler, analista financiero, aseguró que el dólar MEP finalizó la semana a un menor valor que el solidario producto de la intervención del Gobierno con la venta de bonos y que impacta directamente en el riesgo país, que está por encima de los 1.400 puntos básicos.



"Los dólares bursátiles ya están en valores de piso. El solidario justamente lo pone ahí. Podrás tener uno o dos puntos por debajo, producto de la intervención del Central, pero obviamente no es sostenible. Es ilógico que un dólar que lo regula el BCRA salga más caro que un dólar que vos podés comprar libremente", advirtió el analista.



Para Buteler, es complejo definir la cotización de los dólares bursátiles en el caso de que no hubiera una intervención oficial, pero "sin duda tendrían un valor más alto".



"Quizás en diciembre veamos algún rebote en las cotizaciones del MEP, el CCL y el blue, impulsados por la emisión de pesos. Si no crece la demanda de pesos, todo peso que quede dando vuelta va a presionar al tipo de cambio", concluyó el especialista.



En el segmento de renta variable, el índice S&P Merval bajó 0,77%, desacoplado de los índices de referencia que cerraron la sesión en territorio positivo, en tanto que en la semana acumuló una caída de 1,26%.



Las pérdidas del día de las empresas que componen el panel líder de la bolsa porteña fueron encabezadas por Grupo Financiero Valores (-4,73%); Transener (-3,51%); Transportadora de Gas del Norte (-3,28%); Ternium (-2,52%); e Edenor (-2,35%).



Las ganancias fueron marcadas por YPF (+2,82%); Cresud (+2,39%); Transportadora de Gas del Sur (+0,45%); BYMA (+0,25%); y Banco Francés (+0,03%)-



En Wall Street, los papeles de las firmas argentinas cerraron la jornada con mayoría de alzas lideradas por Tenaris (+5,5%); Banco Francés (+4,1%); Ternium (+4%); Corporación América (+3,1%); e YPF (+3,1%).



Las caídas fueron registradas por Irsa (-3,7%); Pampa Energía (-2,6%); Telecom Argentina (-2,1%); IRSA Propiedades Comerciales (-1,2%); y Central Puerto (-0,7%).



En el mercado de deuda pública, los bonos en dólares cerraron con pérdidas de entre 0,10% y 0,25% en promedio para toda la curva. Así, en el balance semanal, la deuda en moneda dura acumuló descensos de entre 2% y 5% en promedio.



Los títulos en pesos registraron ganancias de entre 0,25% y 2% en promedio tanto para el tramo CER como para los floaters, mientras que en el punta a punta semanal anotaron alzas de entre 0,5% y 3,5% en promedio.



Así, el riesgo país cedió 0,1% hasta los 1.425, pero en los últimos cinco días sumó un 3,86%.