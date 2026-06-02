El gasto en nafta para hogar aumentó a $39.000 por mes desde el inicio de la guerra

Los efectos de la guerra en Medio Oriente comienzan a reflejarse con fuerza en la economía cotidiana de los hogares argentinos. De acuerdo con un informe elaborado por el Instituto Argentina Grande (IAG), las familias que poseen automóvil afrontan actualmente un gasto adicional cercano a los 39.000 pesos mensuales en combustible como consecuencia de los aumentos registrados desde el inicio del conflicto bélico entre Irán, Estados Unidos e Israel.

El estudio sostiene que la escalada de precios en los surtidores se encuentra vinculada al impacto internacional generado por el conflicto, especialmente a partir del bloqueo del estrecho de Ormuz, un punto estratégico para el comercio energético mundial por donde transita el 20% del petróleo global.

Según el relevamiento, la situación repercute directamente sobre una parte importante de la población argentina, ya que el 46,5% de los hogares del país cuenta con automóvil y, por lo tanto, se encuentra expuesto a las variaciones en los precios de los combustibles.

El impacto del aumento en los surtidores

El informe del Instituto Argentina Grande detalla que, desde el comienzo del conflicto en Irán, los combustibles registraron incrementos significativos en todo el territorio nacional.

En particular, la entidad precisó que la media de aumento del litro de nafta súper fue de 388 pesos, mientras que la nafta premium registró una suba promedio de 372 pesos por litro. Los incrementos porcentuales señalados por el estudio fueron los siguientes:

• Nafta súper: aumento del 24%.

• Nafta premium: aumento del 19,7%.

A partir de estas variaciones, el organismo estimó que el gasto adicional que deben afrontar mensualmente los hogares con automóvil alcanza los 38.874 pesos.

La cifra representa un incremento relevante dentro del presupuesto familiar destinado a movilidad, especialmente para aquellos hogares que utilizan el vehículo de manera habitual para actividades laborales, educativas o personales.

Cuánto combustible consumen los hogares argentinos

Para realizar las estimaciones, el informe tomó como referencia el consumo promedio mensual de combustible de los hogares que poseen automóvil. Los datos utilizados indican que, en promedio, cada hogar consume:

• 75 litros de nafta súper por mes.

• 26,2 litros de nafta premium por mes.

Sobre la base de estos niveles de consumo, el estudio calculó el efecto que tuvieron los aumentos registrados desde el inicio de la guerra y su incidencia directa en los gastos mensuales. La combinación entre el incremento del precio por litro y el volumen habitual de consumo permitió determinar el costo extra que actualmente enfrentan las familias propietarias de vehículos.

Más de $116.000 adicionales en tres meses

El informe también analizó el impacto acumulado desde el comienzo del conflicto bélico. Tomando en cuenta que la guerra se inició a fines de febrero y que hasta el momento han transcurrido tres meses, el costo adicional total para los hogares con automóvil alcanza los 116.600 pesos.

El cálculo surge de proyectar el gasto extra mensual estimado por la entidad durante el período transcurrido desde el inicio de las hostilidades. De esta manera, el efecto de la suba de los combustibles deja de ser únicamente una variación en los precios de los surtidores para transformarse en una carga económica concreta para miles de familias argentinas.

El combustible y las horas de trabajo necesarias para pagarlo

Otro de los aspectos abordados por el informe está relacionado con la relación entre el costo de los combustibles y el esfuerzo laboral necesario para afrontarlo. Según el análisis del Instituto Argentina Grande, la cantidad de horas de trabajo requeridas para cubrir el gasto mensual en nafta aumentó de manera significativa entre febrero y abril.

Los datos relevados muestran que:

• En febrero se necesitaban 17,6 horas de trabajo para cubrir el gasto mensual en combustible.

• En abril la cifra ascendió a 20,8 horas.

• La diferencia equivale a tres horas adicionales de trabajo.

De acuerdo con el informe, cubrir el gasto mensual en nafta implica actualmente tres horas más de trabajo que al inicio del conflicto. Este indicador busca reflejar el efecto que tiene el aumento del combustible sobre el poder adquisitivo de los ingresos y sobre la capacidad de los hogares para sostener sus niveles habituales de consumo.

La proyección anual del incremento

Además de analizar el impacto actual, el estudio elaboró una estimación sobre el efecto que tendría la continuidad de los precios vigentes durante los próximos meses.

En ese sentido, el Instituto Argentina Grande planteó que, en caso de mantenerse los valores actuales y no registrarse nuevas actualizaciones, los hogares argentinos con automóvil afrontarían un gasto adicional anual de 466.497 pesos en combustible. La proyección permite dimensionar la magnitud económica que podría alcanzar el incremento de los combustibles si las condiciones actuales del mercado se mantienen en el tiempo.

De esta manera, el informe concluye que el conflicto entre Irán, Estados Unidos e Israel ya tiene consecuencias concretas sobre los gastos cotidianos de los hogares argentinos con automóvil. El aumento de la nafta súper y premium, el mayor esfuerzo económico requerido para sostener el consumo mensual y la proyección de un fuerte impacto anual reflejan cómo las tensiones internacionales pueden trasladarse de manera directa al presupuesto de las familias.