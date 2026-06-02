La recaudación volvió a crecer por encima de la inflación en mayo y cortó una racha de nueve meses

La recaudación tributaria nacional registró en mayo una mejora que le permitió interrumpir una extensa secuencia de resultados negativos. Después de nueve meses consecutivos de retrocesos, los ingresos tributarios volvieron a ubicarse en terreno positivo y alcanzaron los $21,5 billones, de acuerdo con los datos difundidos por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Según el análisis realizado por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), y tomando como referencia una inflación mensual estimada en 2,3% para el quinto mes del año, la recaudación habría registrado una suba real interanual de 1,7%.

El dato representa un punto de inflexión en la evolución reciente de los recursos fiscales. Sin embargo, detrás del resultado general conviven desempeños muy diferentes entre los distintos tributos que integran el sistema impositivo argentino. Mientras algunos impuestos mostraron fuertes incrementos y permitieron revertir la tendencia negativa, otros continuaron evidenciando caídas significativas, especialmente aquellos vinculados al comercio exterior y a determinados segmentos de la actividad económica.

Ganancias y Bienes Personales impulsaron la recuperación

El principal motor de la mejora observada en mayo fue el desempeño de los impuestos a las Ganancias y sobre los Bienes Personales. Según el IARAF, el tributo con mayor crecimiento fue Bienes Personales, que habría registrado una suba real interanual de 46,6%.

Por su parte, Ganancias mostró un avance cercano al 26% en términos reales respecto del mismo mes del año anterior. ARCA informó que la recaudación por este concepto alcanzó los $8.023.477 millones durante mayo, lo que representó una variación nominal interanual del 67,9%.

Entre los factores que incidieron favorablemente sobre este resultado se destacan:

• La baja base de comparación respecto del año anterior.

• El menor saldo a ingresar registrado anteriormente debido a los elevados anticipos correspondientes al período fiscal 2023.

• El aumento de la cantidad de presentaciones realizadas por las empresas.

• El crecimiento del impuesto determinado en relación con el año previo.

• Los incentivos derivados de las modificaciones incorporadas por la Ley 27.799.

• Los cambios introducidos por la Resolución General 5.685/2025 en Ganancias Sociedades.

De acuerdo con el organismo recaudador, estas variables permitieron fortalecer el ingreso tributario proveniente de este impuesto.

El impacto de los cambios normativos

ARCA también señaló que el resultado estuvo favorecido por una serie de modificaciones normativas implementadas en los últimos períodos. Entre ellas mencionó:

• El incremento de los umbrales penales.

• El aumento de las multas por infracciones formales.

• La disminución de los períodos de prescripción para contribuyentes cumplidores.

• La modificación de las alícuotas de anticipos en Ganancias Sociedades.

No obstante, el organismo destacó que algunos factores atenuaron el crecimiento observado.

Entre ellos figuró la liquidación anual correspondiente a trabajadores en relación de dependencia y jubilados, incluyendo el cómputo del SIRADIG 2025 y los parámetros definitivos aplicables al período fiscal.

El desempeño del IVA continúa mostrando debilidad

A diferencia de Ganancias y Bienes Personales, el Impuesto al Valor Agregado (IVA) mantuvo una evolución menos favorable. Durante mayo, el IVA Neto recaudó $5.380.374 millones y registró una variación nominal interanual de 22,6%. Sin embargo, según las estimaciones del IARAF, el principal impuesto del sistema habría experimentado una caída real del 8,1% frente al mismo mes de 2025.

Dentro de ese resultado se observaron diferencias entre sus componentes:

• El IVA Impositivo aumentó 29,3%, aunque registraría una baja real cercana al 3,1%.

• El IVA Aduanero mostró una variación de 8,5%, equivalente a una caída real estimada de 18,7%.

ARCA explicó que en el IVA Impositivo incidieron negativamente:

• El incremento del acogimiento de deuda corriente a planes de pago.

• Mayores devoluciones de IVA a exportadores.

• Mayores devoluciones del Régimen de Comercialización de Granos.

• El incremento de pagos realizados con saldos a favor de los contribuyentes.

En el caso del IVA Aduanero, los factores negativos estuvieron relacionados con la desaceleración de las importaciones y la existencia de un día hábil menos respecto del año anterior, aunque el aumento del tipo de cambio contribuyó positivamente.

Seguridad social y combustibles

Los aportes y contribuciones a la seguridad social, segundo tributo en importancia dentro del sistema, alcanzaron los $4.613.376 millones. La variación nominal interanual fue de 27,3%, aunque según el IARAF esto implicaría una caída real cercana al 4,6%.

ARCA indicó que el aumento de la remuneración bruta promedio tuvo un efecto favorable, aunque fue compensado parcialmente por un mayor acogimiento de deuda corriente a planes de pago. Por otra parte, el impuesto a los combustibles se ubicó entre los pocos tributos con resultado positivo.

La recaudación alcanzó los $536.226 millones y registró una variación interanual de 42,6%, equivalente a un incremento real estimado en 6,9%.

Comercio exterior: el sector con mayores retrocesos

Los tributos vinculados al comercio exterior continuaron siendo los más afectados. En Derechos de Exportación se recaudaron $567.117 millones, con una variación nominal negativa de 18,3%.

De acuerdo con el IARAF, esto representa una caída real interanual cercana al 38,8%, la más pronunciada entre todos los impuestos analizados. La reducción de las retenciones aparece como uno de los factores determinantes de esta situación.

En Derechos de Importación ingresaron $489.413 millones, con una variación interanual de 5,2%, que en términos reales equivaldría a una baja de 21,1%.

Según el IARAF, esta disminución se explica por una reducción de la base imponible derivada de una menor cantidad física de bienes importados.

El balance acumulado sigue siendo negativo

A pesar de la recuperación observada en mayo, el desempeño acumulado del año continúa mostrando cifras negativas. Entre enero y mayo, la recaudación nacional alcanzó los $89.554.905 millones, con una variación nominal interanual de 35,6%.

Sin embargo, el IARAF estimó que en términos reales la caída fue de 4,9%. Si se excluyeran los tributos vinculados al comercio exterior, la disminución sería de 3,5%.

Entre los impuestos con peor desempeño acumulado se encuentran:

• Derechos de Exportación: caída cercana al 37,8%.

• Impuestos internos coparticipados: baja de aproximadamente 17,8%.

• Derechos de Importación: descenso del orden del 17,1%.

Por el contrario, solamente dos tributos mostraron mejoras reales durante los primeros cinco meses del año:

• Impuesto a los combustibles: crecimiento cercano al 17,8%.

• Impuesto a las Ganancias: aumento aproximado del 5,5%.

Diferencias entre Nación y provincias

La distribución de los recursos fiscales también mostró comportamientos diferentes entre los distintos niveles de gobierno. Según el informe del IARAF, durante mayo los recursos que quedaron en manos del Gobierno nacional registraron una caída real interanual de 2,1%.

En contraste, los fondos distribuidos entre las provincias y la Ciudad de Buenos Aires crecieron 8,8%. El estudio estimó que:

• La Nación perdió aproximadamente $291.065 millones respecto de un año atrás.

• Las provincias y la Ciudad de Buenos Aires obtuvieron $644.840 millones adicionales.

No obstante, al analizar el acumulado de los primeros cinco meses del año, el panorama vuelve a ser negativo para todos los niveles de gobierno.

En ese período, los recursos destinados a la Nación habrían caído 6,1% real, mientras que los asignados a provincias y CABA retrocedieron 2,4%.

La pérdida conjunta fue estimada en alrededor de $4,9 billones, reflejando que, pese a la mejora observada en mayo, la recuperación de la recaudación todavía convive con un escenario de retroc