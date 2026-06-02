Así será el nuevo recibo de sueldo tras la reglamentación de la reforma laboral del Gobierno

El Gobierno nacional oficializó este lunes una de las modificaciones más relevantes derivadas de la reglamentación de distintos artículos de la ley de modernización laboral. A través del Decreto 407/2026, publicado en el Boletín Oficial, la administración encabezada por Javier Milei aprobó un nuevo modelo de recibo de sueldo que comenzará a regir a partir del próximo mes.

La iniciativa introduce cambios significativos en el documento legal que reciben los trabajadores y que detalla el salario bruto percibido, las deducciones obligatorias y el monto neto que finalmente llega al empleado.

Entre las principales novedades se encuentra la incorporación de un apartado específico destinado a reflejar el costo laboral total que afronta el empleador por cada trabajador. De esta manera, el nuevo formato buscará ofrecer una visión más amplia de los distintos conceptos económicos que intervienen en la relación laboral.

Qué información deberá contener el nuevo recibo

La reglamentación establece que el recibo deberá exhibir con mayor nivel de detalle los gastos vinculados al vínculo laboral. En el nuevo apartado se deberán informar los conceptos asociados al costo laboral total asumido por la empresa por cada puesto de trabajo.

Entre ellos figuran:

• Aportes sindicales.

• Seguridad social.

• Obra social.

• Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI).

• Aseguradoras de Riesgos del Trabajo.

• Cámaras empresarias.

• Otros conceptos derivados de la relación laboral.

La información deberá incorporarse dentro del documento que recibe el trabajador junto con el detalle habitual correspondiente a remuneraciones y descuentos. La medida forma parte del conjunto de reglamentaciones vinculadas a la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional.

Un gráfico para visualizar los costos laborales

Una de las características más novedosas del nuevo modelo será la incorporación de un gráfico circular, también denominado gráfico de torta, destinado a representar visualmente los distintos componentes del costo laboral.

Según lo establecido, el diagrama estará dividido en seis partes iguales diferenciadas por colores y permitirá observar el porcentaje numérico correspondiente a cada gasto laboral. La utilización de este recurso gráfico apunta a facilitar la comprensión de la información contenida en el recibo y ofrecer una representación visual de los distintos conceptos económicos asociados a cada puesto de trabajo.

La inclusión de esta herramienta constituye una de las modificaciones más visibles dentro del nuevo esquema de documentación laboral.

NUEVO RECIBO DE SUELDO. Un capítulo aparte merece el sinceramiento de la información incorporada por la Ley de Modernización Laboral 27.802 en el recibo de sueldo. Durante años se "carancheó" la relación laboral, cargando costos que a la postre pagaba el empleado. Mucho bla bla... pic.twitter.com/Ywn9CK25DR — Fede Sturzenegger (@fedesturze) June 1, 2026

Los argumentos del Gobierno

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, celebró públicamente la reglamentación y explicó el alcance de los cambios introducidos.

A través de su cuenta en la red social X, el funcionario sostuvo que durante años la relación laboral incorporó costos que finalmente terminaban siendo afrontados por los trabajadores. "Durante años se 'carancheó' la relación laboral, cargando costos que a la postre pagaba el empleado. Mucho bla bla de defender el trabajo y por atrás se aprovechaban para sacarle recursos al trabajador. Pero, claro, la mejor arma de la casta es el ocultamiento de sus privilegios", expresó.

Posteriormente destacó que el nuevo recibo permitirá visualizar con mayor claridad la diferencia entre el costo total abonado por el empleador y el monto que efectivamente percibe el trabajador.

"Ahora, el recibo de sueldo va a tener que detallar obligatoriamente el costo total que abona el empleador por cada puesto laboral, permitiendo en una simple lectura en cascada saber cuánto de lo que paga el empleador recibe finalmente el trabajador. Todo aquello que le sacan al trabajador va a quedar registrado, explicitado y hecho visible. ¡Viva la transparencia, carajo!", afirmó.

Transparencia y accesibilidad como objetivos

El Gobierno también fundamentó la medida en el texto oficial que acompaña la reglamentación. Según se indicó, el objetivo es mejorar la comprensión de la información vinculada a la relación laboral y fortalecer los mecanismos de transparencia.

En el documento oficial se señala que "la reglamentación de los instrumentos de documentación laboral, en particular del recibo de haberes, procura mejorar la claridad, accesibilidad y comprensión de la información, fortaleciendo la transparencia respecto del costo laboral total que abona el empleador, los conceptos involucrados en la relación de trabajo y cuánto percibe finalmente el trabajador".

De esta manera, la nueva estructura busca que el contenido del recibo resulte más accesible y comprensible para quienes lo reciben.

Las cuatro secciones obligatorias

El nuevo modelo de recibo deberá organizarse en cuatro apartados claramente diferenciados. La estructura incluirá:

• Datos del trabajador y del empleador.

• Contribuciones y conceptos abonados por la empresa.

• Detalle de la remuneración bruta y de las deducciones correspondientes.

• Salario neto percibido por el trabajador.

La organización de la información busca facilitar la lectura y permitir una identificación más rápida de cada uno de los conceptos que integran el documento.