El Gobierno nacional profundizó durante octubre la reducción de los recursos discrecionales destinados a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Las transferencias no automáticas registraron una caída interanual del 70,3% en términos reales, mientras que en los primeros diez meses del año acumularon una retracción del 61,1% respecto del mismo período de 2025, una vez descontado el efecto de la inflación.

Los datos surgen de un informe elaborado por la consultora Analytica, que examinó la evolución de los recursos nacionales distribuidos entre las jurisdicciones subnacionales y distinguió el comportamiento de las transferencias discrecionales y automáticas, además de los fondos destinados a programas específicos y al financiamiento de las cajas previsionales provinciales.

El estudio identificó dos factores que incidieron particularmente en la magnitud de la caída registrada. Por un lado, la exclusión de las partidas destinadas a los hospitales SAMIC, que desde este año dejaron de contabilizarse dentro de las transferencias no automáticas. Por otro, la ausencia de pagos a la Ciudad de Buenos Aires correspondientes a la medida cautelar 1864/2022.

Si se descuenta el efecto de la exclusión de las partidas para hospitales SAMIC, la reducción de octubre alcanza el 65,6% real. En tanto, al considerar también los recursos vinculados con el cumplimiento de la cautelar a favor de CABA, la variación interanual real acumulada de las transferencias no automáticas durante los primeros diez meses del año se reduce al 5,8%.

Los ATN quedaron sin distribución durante octubre

Otro de los datos destacados del informe fue la ausencia de transferencias efectivamente pagadas a las provincias durante octubre en concepto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN).

Analytica señaló que no se registraron giros a las jurisdicciones por este mecanismo durante ese mes. No obstante, hacia finales de octubre se devengaron transferencias por $13.500 millones destinadas a cuatro provincias: Chaco, Corrientes, Entre Ríos y Misiones. Esos recursos fueron pagados recién a comienzos de noviembre.

La situación adquiere relevancia al observar la recaudación acumulada del fondo de ATN. Durante octubre ingresaron $115.102 millones, mientras que el acumulado correspondiente a lo que va del año alcanzó $1 billón.

Al descontar los $151.000 millones transferidos en septiembre, el informe calculó que quedaban $826.982 millones disponibles para distribuir.

Ese monto también representa recursos que permanecen sin asignación y que, según el análisis de la consultora, constituyen un ahorro que contribuye al superávit fiscal equivalente al 0,07% del Producto Bruto Interno (PBI). La diferencia entre los fondos recaudados, los efectivamente distribuidos y los recursos disponibles permite dimensionar el volumen de dinero acumulado en el fondo, en un contexto de fuerte reducción de las transferencias discrecionales hacia las provincias.

Catamarca y La Pampa, las que más fondos recibieron por habitante

El relevamiento de Analytica también identificó diferencias importantes entre las jurisdicciones en la distribución de los recursos nacionales. Durante los primeros diez meses del año, La Pampa y Catamarca fueron las provincias que más transferencias recibieron en términos per cápita.

En el caso de La Pampa, los fondos estuvieron relacionados con el financiamiento de la caja previsional de los empleados públicos provinciales. Se trata de recursos destinados a atender compromisos vinculados con el sistema previsional de esa jurisdicción.

Catamarca, por su parte, recibió principalmente fondos para el programa de Desarrollo de la Infraestructura Hidráulica, en el marco del Plan Belgrano, una iniciativa financiada mediante créditos externos.

Esta distribución ubica a la provincia entre las jurisdicciones que obtuvieron mayores recursos por habitante, aunque el destino de los fondos estuvo concentrado principalmente en obras y proyectos de infraestructura hidráulica.

Los programas provinciales que recibieron recursos durante octubre

El informe también detalló cómo se distribuyeron las transferencias no automáticas según los programas financiados por el Estado nacional. Dentro de las transferencias corrientes, el Plan Nacional de Alfabetización fue el principal destinatario durante octubre, con desembolsos por $29.055 millones.

En segundo lugar se ubicó el programa de Gestión Educativa y Políticas Socioeducativas, que recibió $14.459 millones. Estos recursos estuvieron destinados a financiar gastos relacionados con el nivel inicial, la educación primaria, la educación de adultos y los comedores escolares en 19 provincias.

También se registraron transferencias para otras áreas:

Política de Hidrocarburos: $9.015 millones.

Cajas previsionales provinciales: $9.000 millones.

Plan Nacional de Alfabetización: $29.055 millones.

Gestión Educativa y Políticas Socioeducativas: $14.459 millones.

En cuanto a las transferencias de capital, el total distribuido durante octubre ascendió a $10.856 millones. El programa de Desarrollo de la Infraestructura Hidráulica concentró la mayor parte de esos recursos, con $6.616 millones.

Los fondos estuvieron destinados a provincias del norte argentino, en el marco del Plan Belgrano y del proyecto del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) denominado Infraestructura Hídrica del Norte Grande.

El relevamiento también identificó obras hídricas en Santa Fe y en municipios como Zárate, Pinamar y Apóstoles.

Por otra parte, el programa Producción Integral y Acceso al Hábitat, que recibió $4.150 millones, tuvo como única destinataria a la provincia de San Luis, según precisó la consultora.

Las transferencias automáticas mostraron un comportamiento diferente

A diferencia del fuerte retroceso de los fondos discrecionales, las transferencias automáticas a las provincias tuvieron un comportamiento relativamente estable durante octubre. Estos recursos, que están vinculados con la recaudación tributaria y se distribuyen directamente a las jurisdicciones, registraron una suba interanual real de apenas 0,4%.

La mayoría de las provincias recibió incrementos superiores a ese promedio, aunque hubo dos excepciones: Buenos Aires, con una caída del 0,5%, y Tucumán, con una disminución del 0,4%. Si se compara octubre con el mes anterior, los giros automáticos experimentaron un incremento real del 1,4%. Sin embargo, el resultado acumulado de los primeros diez meses del año mostró una disminución interanual real del 0,4%.

En ese período, solamente cuatro provincias registraron variaciones positivas:

Catamarca: aumento del 1%.

Neuquén: incremento del 0,1%.

Salta: suba del 0,1%.

Santa Cruz: crecimiento del 0,1%.

De esta manera, Catamarca se destacó entre las pocas jurisdicciones que consiguieron mantener una evolución positiva de los recursos automáticos en el acumulado anual, aunque el incremento fue moderado.

IVA y Ganancias, los principales componentes de la coparticipación

El comportamiento de las transferencias automáticas estuvo estrechamente relacionado con la evolución de los principales tributos que integran la masa de recursos coparticipables.

Según el informe, el Impuesto al Valor Agregado (IVA) fue el componente de mayor participación en el financiamiento de estos giros, con el 53,4%. En segundo lugar se ubicó el impuesto a las Ganancias, que representó el 43,7%.

En conjunto, ambos tributos concentraron el 97,1% del financiamiento de las transferencias coparticipables. Sin embargo, su evolución durante octubre fue dispar. Mientras la recaudación real del IVA registró una caída interanual del 7,6%, el impuesto a las Ganancias experimentó un crecimiento del 17%.

Esta diferencia entre los dos principales componentes tributarios incidió en la composición de los recursos que alimentan la distribución automática hacia las provincias.

Las cajas previsionales

Otro capítulo del informe estuvo dedicado al financiamiento de las cajas previsionales provinciales. Actualmente, existen 13 provincias que conservan sus sistemas previsionales para los empleados públicos y reciben recursos nacionales mediante distintos mecanismos.

Las jurisdicciones comprendidas son Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, Chaco, Chubut, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, Misiones, Neuquén, Santa Cruz, Santa Fe y Tierra del Fuego. Las transferencias automáticas destinadas a estos sistemas se financian con el 0,7% del IVA y el 6,3% del impuesto a los Bienes Personales.

Durante octubre, esos recursos registraron una caída interanual real del 7,3%, mientras que en el acumulado de los primeros diez meses la disminución alcanzó el 3,8%.

El estudio también detalló diferencias en los beneficios medios recibidos por las provincias. Santa Fe encabezó la distribución, con $81.354, seguida por Corrientes, con $75.065, y Córdoba, con $70.660.

En el extremo inferior se ubicaron Tierra del Fuego, con $7.595, y Neuquén, con $13.854. La consultora explicó que estos menores valores responden a una mayor cantidad de beneficios en relación con la población de esas jurisdicciones.

Cubrir déficits previsionales

Además de los recursos automáticos, el Estado nacional realizó transferencias discrecionales destinadas a financiar déficits de los sistemas previsionales provinciales y municipales, de acuerdo con lo establecido en las leyes 25.235 y 27.260.

En este segmento, la evolución fue diferente. Durante octubre, las transferencias no automáticas para este fin aumentaron un 35,5% interanual real, mientras que en el acumulado anual registraron un crecimiento del 351,3%. Analytica atribuyó este incremento a una baja base de comparación y a los acuerdos de compensación establecidos con las jurisdicciones beneficiarias.

Durante octubre, los desembolsos totalizaron $9.000 millones, distribuidos entre dos provincias:

La Pampa: $5.000 millones.

Neuquén: $4.000 millones.

La Pampa recibe esos recursos mensualmente desde enero, mientras que Neuquén comenzó a percibirlos desde mayo. En ambos casos, los desembolsos responden a acuerdos relacionados con saldos adeudados.

Al considerar el acumulado anual, La Pampa encabezó la recepción de estos fondos, con $50.000 millones. En segundo lugar se ubicó Entre Ríos, con $36.000 millones, seguida por Córdoba, que recibió $30.000 millones.