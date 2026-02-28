Las encrucijadas del Riesgo País: volatilidad global y el desafío de la financiación corporativa

En el complejo escenario de las finanzas internacionales, el índice de riesgo país de Argentina ha vuelto a captar la atención de analistas y despachos oficiales. Tras haber alcanzado un mínimo histórico desde mediados de 2018 hace apenas un mes, el indicador emprendió un sendero alcista que lo sitúa actualmente por encima de los 550 puntos básicos (pb). Este avance, que representa un incremento superior a las 70 unidades, se produce en un contexto de persistente incertidumbre en los mercados externos, afectando directamente la capacidad de maniobra de las compañías locales.

El índice, confeccionado por el banco de inversión JP Morgan-Chase, funciona como un termómetro crítico para los inversores. Su metodología consiste en comparar el rendimiento de los bonos soberanos argentinos con el de los bonos del Tesoro estadounidense, considerados activos libres de riesgo. Cuando la brecha se amplía, el mercado refleja desconfianza sobre la estabilidad económica nacional, lo que encarece la deuda y dificulta el manejo fiscal al obligar al Estado a ofrecer intereses más elevados para captar fondos.

Un recorrido de contrastes: del mínimo de ocho años al repunte actual

Para entender la dinámica actual, es imperativo observar la tendencia de largo plazo. El impulso positivo de los bonos soberanos permitió que el índice descendiera a 481 puntos básicos a fines de enero, su valor más bajo en casi ocho años. Esta trayectoria descendente ha sido notable desde hitos políticos clave:

Desde el triunfo de La Libertad Avanza (noviembre 2023): El retroceso supera los 1.900 puntos básicos .

El retroceso supera los . Desde la asunción de Javier Milei: La caída acumulada supera las 1.400 unidades .

La caída acumulada supera las . Desde las elecciones legislativas de octubre 2025: La reducción del indicador superó las 600 unidades.

Sin embargo, la reciente volatilidad global —marcada por la caída de acciones tecnológicas, bonos soberanos y activos como el Bitcoin— ha impactado negativamente en los títulos argentinos. Mientras el promedio regional se ubica en los 300 pb, Argentina ha visto trepar su índice de 480 a 550 pb, evidenciando que la vulnerabilidad externa sigue siendo un factor determinante.

El impacto en el sector privado y la estrategia del Palacio de Hacienda

La suba del riesgo país no es solo una cifra macroeconómica; tiene consecuencias tangibles para el sector privado. Federico Machado, economista de la consultora OPEN, advierte que esta dinámica eleva el costo de financiamiento para las empresas, que necesitan pagar tasas del 8% en dólares para tomar crédito, en un momento donde la inversión es vital ante la debilidad del consumo y el gasto público.

Por su parte, el ministro de Economía, Luis Caputo, ha dejado claro que la intención del Gobierno es "cortar con la dependencia" de Wall Street, potenciando el mercado de capitales local. Esta estrategia se vio reflejada esta semana con la emisión de un bono en moneda extranjera con una tasa inferior al 6% anual. Dado que una eventual emisión de deuda soberana en el mercado internacional requeriría hoy pagar tasas cercanas al 9% anual, el Palacio de Hacienda busca alternativas para financiar los pagos de deuda externa sin convalidar los costos que impone el mercado global.

Reservas y compromiso fiscal: la hoja de ruta de los analistas

A pesar del ruido financiero, existen datos operativos que el mercado observa con detenimiento. El Banco Central de la República Argentina (BCRA) ha cumplido con la adquisición de divisas, sumando más de USD 2.700 millones desde el inicio de la "fase 4″ del programa económico. Para el año 2026, las proyecciones oficiales calculan compras netas de dólares de entre 10.000 y 17.000 millones, dependiendo de la demanda de pesos y la oferta de divisas.

Para analistas como Sebastián Menescaldi, de EcoGo, y Alejandro Giacoia, de Econviews, la clave para retomar la tendencia bajista reside en tres pilares:

Compromiso fiscal inquebrantable: Mantener la disciplina en las cuentas públicas para generar confianza.

Mantener la disciplina en las cuentas públicas para generar confianza. Acumulación de reservas internacionales: El BCRA debe seguir fortaleciendo sus activos para asegurar la capacidad de pago.

El BCRA debe seguir fortaleciendo sus activos para asegurar la capacidad de pago. Cancelación de deuda: Mostrar un camino claro de cumplimiento de compromisos financieros.

Matías de Luca, de Parakeet, aporta una visión matizada al señalar que, a pesar del repunte a 550 pb, el beneficio de haber bajado desde los 1.000 puntos es innegable, permitiendo que provincias y empresas refinancien deudas a tasas más bajas que en el pasado reciente. Finalmente, Emilio Botto, de Mills Capital, sugiere que el movimiento actual se asemeja más a una "toma de ganancias" que a un cambio estructural, sugiriendo que, si se mantienen las victorias legislativas y el ritmo de reservas, el índice debería volver a perforar los 500 puntos básicos.