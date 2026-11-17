La compañía danesa de juguetes Lego abrirá su primera tienda oficial en la Argentina, según anunció este lunes el presidente Javier Milei, quien difundió la novedad a través de su cuenta oficial de Instagram y vinculó la llegada de la firma al país con las políticas de desregulación y apertura económica impulsadas por su Gobierno.

El anuncio fue presentado por el mandatario como un resultado de las medidas orientadas a ampliar la apertura comercial y facilitar el desembarco de empresas internacionales en el mercado argentino. A través de sus redes sociales, Milei celebró la decisión de la compañía y destacó la relación entre la futura apertura del establecimiento y el rumbo económico de su administración.

El mensaje publicado en la cuenta oficial del presidente expresó: "Lego abre su primera tienda en Argentina gracias a la apertura económica de Javier Milei". Con esa frase, el jefe de Estado comunicó la incorporación de una de las marcas internacionales más reconocidas del sector de juguetes a la oferta comercial del país.

La novedad representa un cambio en la modalidad de presencia de la empresa en el mercado argentino. Hasta ahora, sus productos podían adquirirse mediante operadores comerciales locales, pero el nuevo proyecto contempla la instalación de un establecimiento exclusivo de la marca, lo que permitirá contar con una tienda oficial en territorio nacional.

Un local exclusivo en el shopping Unicenter

Según trascendió, la primera tienda oficial de Lego en la Argentina estará ubicada en Unicenter, el centro comercial situado en la zona norte del Gran Buenos Aires.

La elección de ese establecimiento comercial marcará el punto de partida de la presencia oficial de la compañía en el país, aunque todavía no se difundieron precisiones sobre las características del local, su funcionamiento ni las condiciones de su apertura.

Por el momento, tampoco se confirmó la fecha exacta de inauguración ni el momento en que se realizará el tradicional corte de cintas. Por lo tanto, el anuncio presidencial permitió conocer el proyecto y su ubicación prevista, pero dejó pendientes los detalles operativos relacionados con la puesta en marcha del establecimiento.

La instalación de una tienda exclusiva supone una nueva etapa para la comercialización de los productos de la firma danesa en el mercado argentino. Hasta el momento, la distribución se encontraba vinculada con un operador local, mientras que el nuevo esquema anunciado contempla un espacio identificado directamente con la marca.

Brickstore, el operador que comercializa actualmente los productos

Antes de este anuncio, los productos de Lego ya tenían presencia comercial en la Argentina a través de Brickstore, operador local que dispone de diferentes canales para ofrecer los juguetes de la compañía.

Su actividad incluye la venta online y un stand comercial ubicado dentro del propio shopping Unicenter, el mismo centro comercial en el que, según trascendió, funcionará la futura tienda oficial.

Esta situación permite establecer una diferencia entre la comercialización que existe actualmente y el nuevo proyecto anunciado por el presidente. Hasta ahora, quienes buscaban productos de Lego en el país podían acceder a ellos mediante el operador local, tanto a través de internet como en su espacio comercial dentro del centro de compras.

Con la apertura anunciada, la marca pasará a contar con un local exclusivo en el corto plazo, ampliando así su presencia física y comercial en el mercado argentino.

El desembarco oficial no significa que los productos sean completamente nuevos para los consumidores locales, dado que ya se comercializan mediante Brickstore. La principal novedad radica en la incorporación de un establecimiento propio de la marca dentro de la estructura comercial del país.

Argentina se incorporará a la red regional de tiendas oficiales

La futura apertura también tendrá relevancia dentro de la estrategia de presencia regional de Lego, ya que permitirá que la Argentina se sume a los países latinoamericanos que cuentan con tiendas oficiales de la compañía.

Actualmente, la red regional de establecimientos de la firma danesa tiene presencia consolidada en Brasil, Chile, Colombia, México, Costa Rica, Perú y Panamá.

Con la incorporación del mercado argentino, la empresa ampliará su cobertura en América Latina y sumará un nuevo punto de presencia oficial en la región. La expansión se produce en un contexto en el que Lego mantiene una estructura comercial de alcance internacional, con operaciones en numerosos mercados y una red de establecimientos distribuida en diferentes países.

La llegada de una tienda oficial a la Argentina representa, en ese sentido, un nuevo paso dentro de la presencia regional de la compañía y modifica el esquema mediante el cual sus productos se ofrecen actualmente a los consumidores argentinos.

Una compañía fundada en Dinamarca con presencia en más de 120 países

La historia de Lego comenzó en 1932, cuando la empresa fue fundada por Ole Kirk Kristiansen en la ciudad de Billund, Dinamarca. Desde sus orígenes, la compañía desarrolló una actividad centrada en la fabricación y comercialización de juguetes, hasta convertirse en una firma de alcance internacional. A pesar de su expansión y de la dimensión que alcanzó su estructura comercial, la empresa mantiene su carácter familiar.

Actualmente, sus productos se comercializan en más de 120 países, una dimensión que refleja la extensión de sus operaciones en el mercado mundial.

Los indicadores correspondientes al primer semestre de 2026 muestran también la magnitud de la estructura empresarial. Durante ese período, el grupo reportó una plantilla de 34.000 empleados y un total de 1.106 tiendas en todo el mundo.