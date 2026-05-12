Vuelan las tasas: las billeteras virtuales y bancos que más rendimiento pagan

Las tasas para ahorrar pesos en Argentina han vuelto a experimentar cambios, reflejando un mercado muy dinámico y competitivo. En este escenario, los usuarios buscan instrumentos que les permitan mantener liquidez sin resignar rendimiento. Entre las opciones más utilizadas se encuentran las cuentas remuneradas y los fondos money market (FCI), herramientas que permiten administrar dinero de corto plazo de manera flexible y con rentabilidad diaria.

La ventaja de estos instrumentos frente a alternativas tradicionales, como los plazos fijos, radica en la posibilidad de disponer del dinero en cualquier momento o en plazos muy cortos, dependiendo de la plataforma. Esto convierte a las billeteras digitales en protagonistas de un cambio de hábitos financieros, ya que combinan accesibilidad, rendimiento y operatividad diaria.

Billeteras virtuales: intereses diarios con saldo disponible

El crecimiento de las billeteras digitales responde a la capacidad de generar intereses diarios sobre el saldo disponible, mientras los usuarios mantienen la opción de realizar transferencias, pagos y consumos. A diferencia del plazo fijo tradicional, no es necesario bloquear el capital, lo que se traduce en mayor flexibilidad financiera.

Según los últimos datos del mercado argentino, las principales billeteras y sus rendimientos actuales son:

Ualá (Cuenta Remunerada): 27 % TNA

Prex Argentina (FCI MM): 19,38 % TNA

Naranja X (Cuenta Remunerada): 19 % TNA

Cocos (FCI RM): 18,61 % TNA

Personal Pay (FCI MM): 18,47 % TNA

Mercado Pago (FCI MM): 18,36 % TNA

Astropay (FCI MM): 17,96 % TNA

Claro Pay (FCI MM): 17,89 % TNA

IEB+ (FCI MM): 17,85 % TNA

LB Finanzas (FCI MM): 17,23 % TNA

Lemon Cash (FCI MM): 16,53 % TNA

N1U (FCI MM): 16,43 % TNA

Estas cuentas remuneradas permiten que el dinero depositado genere rendimiento automático diario sin necesidad de constituir una inversión específica. Cada plataforma establece condiciones particulares: algunas aplican topes máximos de saldo para la tasa promocionada, mientras que otras ajustan el rendimiento según el monto invertido o el tipo de cuenta utilizada.

Funcionamiento: cuentas remuneradas y fondos comunes de inversión

Las cuentas remuneradas acreditan intereses diariamente, brindando a los usuarios un rendimiento constante mientras mantienen disponibilidad inmediata de su dinero. Esto contrasta con las cajas de ahorro tradicionales, que ofrecen un rendimiento mínimo y no remuneran de manera significativa el saldo diario.

Por su parte, muchos servicios digitales utilizan Fondos Comunes de Inversión (FCI) money market o de renta mixta. Estos fondos presentan las siguientes características:

Tasa variable según desempeño del fondo

según desempeño del fondo Muy bajo riesgo

Alta liquidez

Posibilidad de rescate en 24 a 48 horas, dependiendo de la composición y horario del rescate

La combinación de estas herramientas permite a los usuarios equilibrar rentabilidad inmediata y disponibilidad de fondos, especialmente frente a los plazos fijos tradicionales, que requieren un mínimo de 30 días para el retiro.

Bancos: competencia por los depósitos tradicionales

Dentro del sistema bancario, las tasas para plazos fijos online a 30 días se distribuyen de la siguiente manera entre los principales bancos:

Banco Provincia: 19,50 % TNA

Banco Macro: 19 %

ICBC: 18,80 %

BBVA: 18,75 %

Banco Nación: 18,50 %

Banco Galicia: 18,25 %

Banco Ciudad: 17,50 %

Banco Credicoop: 17,50 %

Banco Patagonia: 16 %

Santander: 15 %

Sin embargo, bancos medianos y compañías financieras ofrecen tasas más altas para captar depósitos:

Banco Voii: 25 %

Crédito Regional CF: 25 %

REBA CF: 25 %

Banco Masventas: 24 %

Banco Meridian: 24 %

Bibank: 24 %

Banco CMF: 23,25 %

Banco Bica: 23 %

Banco del Sol: 22 %

Esta variedad permite que los usuarios combinen herramientas financieras, manteniendo parte de sus pesos en billeteras virtuales o FCI de liquidez inmediata, mientras destinan otra porción a plazos fijos para maximizar rendimiento sin perder control sobre sus recursos.

Estrategias de ahorro: equilibrio entre rendimiento, disponibilidad y riesgo

La dinámica actual refleja una búsqueda constante de equilibrio entre tres variables clave:

Tasa de interés: mayor rendimiento posible según el instrumento y la entidad financiera Disponibilidad inmediata: capacidad de usar el dinero sin restricciones Riesgo financiero de corto plazo: minimizar exposición a pérdidas en contextos de volatilidad

Esta combinación impulsa la adopción de estrategias mixtas, donde plazos fijos, cuentas remuneradas y fondos comunes de inversión conviven en la cartera de ahorro de los argentinos, ofreciendo flexibilidad, seguridad y rentabilidad diaria.