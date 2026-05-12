Vuelan las tasas: las billeteras virtuales y bancos que más rendimiento pagan

Las tasas para ahorrar pesos en Argentina han vuelto a experimentar cambios, reflejando un mercado muy dinámico y competitivo. En este escenario, los usuarios buscan instrumentos que les permitan mantener liquidez sin resignar rendimiento. Entre las opciones más utilizadas se encuentran las cuentas remuneradas y los fondos money market (FCI), herramientas que permiten administrar dinero de corto plazo de manera flexible y con rentabilidad diaria.
La ventaja de estos instrumentos frente a alternativas tradicionales, como los plazos fijos, radica en la posibilidad de disponer del dinero en cualquier momento o en plazos muy cortos, dependiendo de la plataforma. Esto convierte a las billeteras digitales en protagonistas de un cambio de hábitos financieros, ya que combinan accesibilidad, rendimiento y operatividad diaria.
Billeteras virtuales: intereses diarios con saldo disponible
El crecimiento de las billeteras digitales responde a la capacidad de generar intereses diarios sobre el saldo disponible, mientras los usuarios mantienen la opción de realizar transferencias, pagos y consumos. A diferencia del plazo fijo tradicional, no es necesario bloquear el capital, lo que se traduce en mayor flexibilidad financiera.
Según los últimos datos del mercado argentino, las principales billeteras y sus rendimientos actuales son:
- Ualá (Cuenta Remunerada): 27 % TNA
- Prex Argentina (FCI MM): 19,38 % TNA
- Naranja X (Cuenta Remunerada): 19 % TNA
- Cocos (FCI RM): 18,61 % TNA
- Personal Pay (FCI MM): 18,47 % TNA
- Mercado Pago (FCI MM): 18,36 % TNA
- Astropay (FCI MM): 17,96 % TNA
- Claro Pay (FCI MM): 17,89 % TNA
- IEB+ (FCI MM): 17,85 % TNA
- LB Finanzas (FCI MM): 17,23 % TNA
- Lemon Cash (FCI MM): 16,53 % TNA
- N1U (FCI MM): 16,43 % TNA
Estas cuentas remuneradas permiten que el dinero depositado genere rendimiento automático diario sin necesidad de constituir una inversión específica. Cada plataforma establece condiciones particulares: algunas aplican topes máximos de saldo para la tasa promocionada, mientras que otras ajustan el rendimiento según el monto invertido o el tipo de cuenta utilizada.
Funcionamiento: cuentas remuneradas y fondos comunes de inversión
Las cuentas remuneradas acreditan intereses diariamente, brindando a los usuarios un rendimiento constante mientras mantienen disponibilidad inmediata de su dinero. Esto contrasta con las cajas de ahorro tradicionales, que ofrecen un rendimiento mínimo y no remuneran de manera significativa el saldo diario.
Por su parte, muchos servicios digitales utilizan Fondos Comunes de Inversión (FCI) money market o de renta mixta. Estos fondos presentan las siguientes características:
- Tasa variable según desempeño del fondo
- Muy bajo riesgo
- Alta liquidez
- Posibilidad de rescate en 24 a 48 horas, dependiendo de la composición y horario del rescate
La combinación de estas herramientas permite a los usuarios equilibrar rentabilidad inmediata y disponibilidad de fondos, especialmente frente a los plazos fijos tradicionales, que requieren un mínimo de 30 días para el retiro.
Bancos: competencia por los depósitos tradicionales
Dentro del sistema bancario, las tasas para plazos fijos online a 30 días se distribuyen de la siguiente manera entre los principales bancos:
- Banco Provincia: 19,50 % TNA
- Banco Macro: 19 %
- ICBC: 18,80 %
- BBVA: 18,75 %
- Banco Nación: 18,50 %
- Banco Galicia: 18,25 %
- Banco Ciudad: 17,50 %
- Banco Credicoop: 17,50 %
- Banco Patagonia: 16 %
- Santander: 15 %
Sin embargo, bancos medianos y compañías financieras ofrecen tasas más altas para captar depósitos:
- Banco Voii: 25 %
- Crédito Regional CF: 25 %
- REBA CF: 25 %
- Banco Masventas: 24 %
- Banco Meridian: 24 %
- Bibank: 24 %
- Banco CMF: 23,25 %
- Banco Bica: 23 %
- Banco del Sol: 22 %
Esta variedad permite que los usuarios combinen herramientas financieras, manteniendo parte de sus pesos en billeteras virtuales o FCI de liquidez inmediata, mientras destinan otra porción a plazos fijos para maximizar rendimiento sin perder control sobre sus recursos.
Estrategias de ahorro: equilibrio entre rendimiento, disponibilidad y riesgo
La dinámica actual refleja una búsqueda constante de equilibrio entre tres variables clave:
- Tasa de interés: mayor rendimiento posible según el instrumento y la entidad financiera
- Disponibilidad inmediata: capacidad de usar el dinero sin restricciones
- Riesgo financiero de corto plazo: minimizar exposición a pérdidas en contextos de volatilidad
Esta combinación impulsa la adopción de estrategias mixtas, donde plazos fijos, cuentas remuneradas y fondos comunes de inversión conviven en la cartera de ahorro de los argentinos, ofreciendo flexibilidad, seguridad y rentabilidad diaria.