El IV Simposio Sudamericano de Pecán reunirá en Tucumán y Catamarca a los principales referentes

Las provincias de Tucumán y Catamarca serán escenario de uno de los eventos más relevantes para la cadena productiva del pecán en Sudamérica. Entre el 28 y el 30 de octubre de 2026 se realizará el IV Simposio Sudamericano de Pecán, una convocatoria de alcance internacional que tendrá lugar por primera vez en la Argentina y que se desarrollará en simultáneo con la Convención Anual de CAPPECÁN.

La actividad reunirá a investigadores, técnicos, productores, empresas y representantes de instituciones provenientes de distintos países, consolidándose como un espacio de referencia para el intercambio de conocimientos, experiencias y avances relacionados con el cultivo del pecán. El encuentro se presenta como una instancia estratégica para fortalecer los vínculos entre los distintos actores que integran la cadena productiva y para promover nuevas oportunidades de cooperación regional e internacional.

Además de las actividades académicas y técnicas, el simposio incluirá la exposición de trabajos científicos, conferencias, paneles especializados y presentaciones vinculadas con los avances de la investigación en tecnologías aplicadas al sector, manejo agronómico del cultivo y procesos de postcosecha.

Un trabajo articulado entre instituciones

La organización del evento es resultado de un proceso de articulación interinstitucional que involucra a organismos de ciencia y tecnología, universidades, asociaciones de productores y gobiernos provinciales.

En este contexto, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) tendrá una participación destacada a través de profesionales que integran la comisión organizadora y coordinan diferentes instancias del simposio. Esta presencia reafirma el compromiso de la institución con el fortalecimiento de la cadena productiva del pecán y con la generación de conocimientos aplicados que contribuyan al crecimiento del sector.

La propuesta busca generar un ámbito de intercambio donde converjan la investigación científica, la experiencia productiva y las políticas de desarrollo, promoviendo soluciones innovadoras y herramientas que permitan mejorar la competitividad de la actividad.

Una agenda enfocada en los desafíos del sector

El programa del IV Simposio Sudamericano de Pecán contempla una amplia variedad de actividades destinadas a abordar los principales desafíos que enfrenta la producción.

Entre las iniciativas previstas se encuentran:

Conferencias científicas.

Recorridas técnicas a establecimientos productivos.

Mesas de intercambio y debate.

Rondas de negocios.

Espacios de networking entre actores del sector.

Asimismo, la agenda estará centrada en temas considerados estratégicos para el futuro de la actividad, entre ellos:

Mejoramiento genético.

Fisiología del cultivo.

Manejo del agua.

Nutrición vegetal.

Sanidad.

Costos de producción.

Mercados internacionales.

Desarrollo de nuevas tecnologías aplicadas al sector.

La diversidad de contenidos permitirá abordar tanto aspectos científicos como productivos y comerciales, favoreciendo una mirada integral sobre el presente y el futuro de la cadena del pecán.

Especialistas de prestigio mundial

Uno de los principales atractivos del encuentro será la participación de reconocidos especialistas internacionales procedentes de Estados Unidos, Brasil, Uruguay, México, España y Sudáfrica.

Entre los invitados se destacan referentes vinculados a instituciones de prestigio internacional como la Universidad de Georgia, la USDA, la EMBRAPA y la INIA Uruguay, además de representantes de diversos centros de investigación especializados en pecán.

Los especialistas compartirán los avances más recientes vinculados a genética, producción, manejo agronómico y calidad de frutos, aportando experiencias y conocimientos desarrollados en distintos contextos productivos.

El potencial productivo del NOA

El simposio también permitirá poner en valor el potencial productivo del Noroeste Argentino. Como parte de la programación, se desarrollarán actividades en establecimientos ubicados en Tucumán y Catamarca, donde los participantes podrán conocer experiencias productivas adaptadas a diferentes condiciones agroecológicas.

Estas visitas técnicas facilitarán el intercambio directo entre productores, técnicos e investigadores, generando oportunidades para compartir experiencias y analizar estrategias de producción implementadas en la región.

La elección de Tucumán y Catamarca como sedes del encuentro refleja la importancia que ambas provincias han adquirido dentro del desarrollo del cultivo del pecán en el país.

El crecimiento del pecán en Argentina

La nuez pecán se ha consolidado como un fruto seco de alto valor económico y con una demanda mundial en constante crecimiento para la alimentación humana, impulsada por sus propiedades nutracéuticas.

De acuerdo con una estimación sectorial, Argentina cuenta actualmente con:

12.000 hectáreas implantadas de pecán.

3.000 toneladas de producción de fruta.

Además, la actividad presenta una marcada orientación exportadora. Según los datos difundidos, el 65 % de la producción argentina se exporta hacia diversos mercados internacionales, entre ellos:

Estados Unidos.

Europa.

Brasil.

Rusia.

Medio Oriente.

Sudeste asiático.

Dentro del Noroeste Argentino, la mayor superficie implantada se concentra en las provincias anfitrionas del simposio:

Catamarca: 570 hectáreas.

Tucumán: 465 hectáreas.

Estas cifras reflejan la relevancia que ha adquirido el cultivo en la región y explican la importancia de que el encuentro se realice en territorios donde la actividad continúa expandiéndose.

Una oportunidad estratégica para el sector

La realización del IV Simposio Sudamericano de Pecán representa una oportunidad estratégica para fortalecer la articulación entre el sistema científico-tecnológico, el sector productivo y los gobiernos provinciales. El encuentro busca impulsar la innovación, promover la competitividad y contribuir al crecimiento sostenible de una actividad que continúa ganando espacio tanto en Argentina como en otros países de la región.

Con una convocatoria internacional, una agenda centrada en los desafíos productivos y comerciales, y la participación de especialistas de reconocida trayectoria, el evento se proyecta como un ámbito clave para el intercambio de conocimientos y la construcción de nuevas oportunidades para la cadena del pecán sudamericana.

Inscripciones y contacto

Los interesados en participar pueden acceder a la inscripción a través del siguiente formulario:

Inscripción: https://forms.gle/uqYjfwUkYpxFHhbH8

También se encuentra disponible la siguiente información de contacto:

Correo electrónico: [email protected]

Sitio web: www.simposiosudamericanodepecan.com

Instagram: simposiopecan