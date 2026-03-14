El NOA, la región con más inflación en febrero

La economía argentina continúa exhibiendo un comportamiento fragmentado y dispar, donde las distancias geográficas parecen profundizar las brechas del costo de vida. Según el último informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) correspondiente al mes de febrero, la inflación a nivel nacional se ubicó en el 2,9%. Sin embargo, esta cifra queda totalmente desfasada frente a la realidad que atraviesan las provincias de Catamarca, Jujuy, Salta, Tucumán, La Rioja y Santiago del Estero. En esta región, el índice de precios escaló hasta el 3,5%, consolidando al Noroeste Argentino (NOA) como la zona con mayor presión inflacionaria en lo que va del año.

Radiografía del Norte Grande: el NOA a la cabeza de los incrementos

El fenómeno inflacionario ha golpeado con particular dureza al Norte Grande, aunque el impacto no ha sido uniforme. Mientras que en el Noreste (NEA) la suba alcanzó el 3,1%, el Noroeste se despegó con el mencionado 3,5%. Este escenario no es un evento aislado, sino que responde a una tendencia que se viene repitiendo durante el inicio del periodo 2026.

Al observar el comportamiento técnico y geográfico de los precios en el acumulado del primer bimestre de este año, se destacan los siguientes datos:

Acumulado primer bimestre NEA: Lidera con un 7,1% .

Lidera con un . Acumulado primer bimestre Noroeste: Se posiciona cerca con un 6,5% .

Se posiciona cerca con un . Región Cuyo: Se ubica como la tercera región con más subas, en un mapa hegemonizado por gobernadores aliados al Gobierno libertario.

El impacto en la mesa: alimentos y bebidas en niveles críticos

La preocupación central de este informe se traslada de inmediato a la canasta básica. El ítem Alimentos y bebidas no alcohólicas, que es el de mayor incidencia en los sectores de menores ingresos, registró en el NOA una suba del 4,1% durante el mes de febrero.

La brecha se vuelve más evidente al analizar la perspectiva de los dos primeros meses de 2026:

El incremento acumulado en la comida para el NOA llegó al 8,4% .

. El promedio país para el mismo rubro se situó en el 8,2%.

Esta diferencia de dos décimas, que parece mínima en los papeles, se traduce en una presión real sobre el consumo diario en las góndolas locales, obligando a las familias a realizar esfuerzos superiores para cubrir sus necesidades nutricionales básicas.

Servicios y Vivienda: el motor del aumento regional

Sin perjuicio de la importancia de los alimentos, el verdadero motor de la inflación de febrero en la provincia y sus vecinas fue el rubro de Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles. Este apartado refleja el peso de la quita de subsidios y la actualización de tarifas de servicios, que en el norte del país impactaron con mayor fuerza que en el área metropolitana de Buenos Aires.

Los datos técnicos de este segmento son reveladores:

Incremento nacional en Vivienda y servicios: 6,8%.

6,8%. Incremento en el NOA: 9,2%.

9,2%. Acumulado regional bimestral: 12,1%.

Este salto convierte a Vivienda y servicios en el único segmento de medición que ya alcanzó los dos dígitos de aumento en apenas dos meses dentro de la región.

Transporte y estacionalidad: otros frentes de presión

El sector logístico y de movilidad tampoco dio tregua. Mientras que a nivel nacional el rubro Transporte se incrementó un 2%, en el Noroeste la suba fue del 3,6%, representando casi el doble del promedio general del país.

Finalmente, otros sectores empujaron el índice regional hacia arriba:

Restaurantes y hoteles: Registraron una variación del 3,7%, reflejando posiblemente el movimiento estacional de la última parte de las vacaciones.

De este modo, el NOA cierra un primer bimestre con indicadores que encienden las alarmas, con Catamarca y sus provincias vecinas enfrentando una dinámica de precios más agresiva que el resto del territorio nacional.