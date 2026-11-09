El petróleo se desploma más de 4% ante señales de distensión en Medio Oriente

El precio internacional del petróleo registró una marcada caída durante las operaciones de este lunes, en medio de señales concretas de distensión en Medio Oriente. La cotización del barril de crudo Brent cedió más de un 4% y se ubicó en US$93,85, luego de haber iniciado la jornada en US$98. La variación representa una reducción del 4,6% respecto del valor de apertura.

El movimiento del mercado se produjo después de las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien sostuvo que nuevos ataques contra Irán resultan "muy improbables". Las expresiones del mandatario fueron interpretadas por analistas como una señal de menor tensión en la región, uno de los factores que venía incidiendo sobre las expectativas en torno al precio del petróleo.

La baja llevó nuevamente la cotización a aproximarse a los US$90 por barril, en un contexto en el que los operadores comenzaron a considerar que existe menos margen para nuevas subas. No obstante, el escenario todavía debe consolidarse durante los próximos días, de acuerdo con el análisis planteado en la información difundida.

Las declaraciones de Trump y el cambio en las expectativas

Las palabras del mandatario estadounidense constituyeron uno de los elementos centrales detrás del retroceso del crudo. La posibilidad de que no se produzcan nuevos ataques contra Irán contribuyó a modificar las perspectivas de los operadores respecto de la evolución del conflicto en Medio Oriente.

Según señalaron analistas, el giro diplomático de Trump se produjo luego de su derrota en las elecciones legislativas de medio término. Ese cambio en el posicionamiento del presidente de Estados Unidos fue considerado junto con las señales de distensión que comenzaron a reflejarse en el mercado petrolero.

La reacción de los precios se vinculó, por lo tanto, con la lectura de que el escenario internacional podría alejarse de una escalada de tensión. Las declaraciones del mandatario, al indicar que nuevos ataques son "muy improbables", se sumaron a otros elementos que incidieron en la jornada.

Sin embargo, la información también advierte que las perspectivas deben observarse con cautela. El panorama necesita consolidarse en los próximos días para confirmar si la reducción de las cotizaciones se sostiene y si las expectativas de los operadores continúan alejándose de nuevas subas.

El informe de JPMorgan y el exceso de oferta acumulada

Además de las declaraciones de Trump, otro factor que influyó en la caída fue un informe de JPMorgan, que hizo referencia a un "exceso de oferta acumulada".

La mención a ese excedente de oferta se incorporó al análisis del mercado en un momento en que el precio del Brent retrocedía con fuerza. De este modo, las señales de distensión geopolítica y las consideraciones sobre la disponibilidad de crudo se combinaron en la lectura de los operadores.

El informe de JPMorgan fue señalado como uno de los elementos que contribuyeron a la baja, junto con el giro diplomático del presidente estadounidense. Ambos factores reforzaron la percepción de que las cotizaciones podrían encontrar menos impulso para continuar avanzando.

En ese contexto, los operadores entienden que existe un margen más reducido para nuevas subas, aunque la evolución de los próximos días será determinante para confirmar la continuidad de esta tendencia.

El impacto potencial sobre la economía argentina

La caída del petróleo también tiene implicancias para la economía argentina, debido a la posibilidad de que el retroceso de las cotizaciones internacionales quite presiones inflacionarias.

El escenario abre la expectativa de que puedan pausarse o acotarse nuevos aumentos en los combustibles. La baja del crudo, en caso de sostenerse, podría contribuir a moderar las presiones asociadas a los precios de los combustibles en el mercado local.

La información plantea esta posibilidad como un efecto potencial del nuevo panorama internacional, sin dar por confirmada una decisión sobre los valores que se aplicarán en Argentina. La evolución del petróleo y la consolidación de las señales de distensión en Medio Oriente serán factores a observar durante los próximos días.

Por el momento, el dato central de la jornada es el retroceso del Brent hasta los US$93,85, desde los US$98 de la apertura, con una caída del 4,6%. Las declaraciones de Donald Trump sobre la improbabilidad de nuevos ataques contra Irán, el giro diplomático posterior a su derrota electoral de medio término y el informe de JPMorgan sobre el exceso de oferta acumulada aparecen como los principales elementos señalados para explicar la baja.

Mientras el escenario internacional todavía requiere consolidarse, los operadores consideran que hay menos margen para nuevas subas. En Argentina, esa tendencia podría traducirse en un alivio de las presiones inflacionarias vinculadas con los combustibles y en la posibilidad de que nuevos incrementos sean pausados o limitados.