Ventas minoristas pyme: cayeron 1,6% interanual en octubre, aunque con leve recuperación mensual

Las ventas minoristas de las pequeñas y medianas empresas registraron una caída del 1,6% interanual durante octubre, aunque mostraron una mejora mensual del 0,3%. De acuerdo con el relevamiento elaborado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), el desempeño del sector continúa marcado por las dificultades del consumo, con un retroceso acumulado del 2% en lo que va del año.

El dato de octubre refleja una nueva contracción en la comparación con el mismo período del año anterior. En el balance de 2026, las ventas acumularon siete meses de retroceso y apenas tres avances. El primero de esos movimientos positivos se produjo recién en junio, cuando se quebró una racha de 13 meses consecutivos de contracción.

Sin embargo, la comparación mensual desestacionalizada presentó una señal de recuperación. El Índice de Ventas Minoristas Pymes, al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, indicó que los comercios registraron un incremento del consumo del 0,3% respecto de septiembre, durante el décimo mes del año.

La diferencia entre ambos indicadores expone una dinámica en la que la mejora frente al mes inmediato anterior convive con un escenario de contracción más amplio. El avance mensual no alcanzó para revertir la tendencia interanual ni para compensar la caída acumulada en el año.

Un consumo concentrado en compras esenciales y de menor valor

Al analizar el comportamiento del comercio minorista, desde CAME señalaron que octubre presentó una dinámica desigual entre los distintos sectores. La entidad describió una "disparidad entre los distintos rubros y un consumo doméstico centrado en compras esenciales de ticket reducido".

Según el informe, algunos establecimientos consiguieron incrementar sus ventas frente a septiembre, impulsados principalmente por dos factores: las celebraciones por el Día de la Madre y el recambio de temporada primavera-verano. Estos acontecimientos contribuyeron a dinamizar determinados segmentos comerciales y explicaron parte del repunte mensual.

No obstante, el movimiento perdió intensidad durante la segunda mitad del mes. Desde la entidad remarcaron que "la actividad disminuyó su intensidad hacia la segunda mitad del mes frente a la persistente restricción en los ingresos familiares".

La cautela de los hogares también tuvo incidencia sobre las decisiones de compra. CAME explicó que la prudencia presupuestaria y los límites en el financiamiento llevaron a postergar adquisiciones de mayor porte, una situación que profundizó la presión operativa sobre el sector.

De esta manera, el comportamiento de octubre combinó un incremento moderado en la comparación mensual con una demanda concentrada en productos esenciales y operaciones de menor valor. La recuperación no fue homogénea y estuvo condicionada por las posibilidades de gasto de las familias.

La percepción de los comerciantes y las perspectivas

El balance cualitativo del relevamiento de CAME mostró que el 51,9% de los dueños consultados consideró que su nivel de actividad se mantuvo sin variaciones respecto del mismo período del año anterior.

En paralelo, las respuestas que señalaron un empeoramiento de la actividad retrocedieron 3,3 puntos frente al mes precedente y se ubicaron en el 41%. Por su parte, apenas el 7,1% de los establecimientos reportó una mejora, lo que representó un incremento de 1,5 puntos porcentuales en la comparación intermensual.

Las expectativas para los próximos meses también reflejaron distintas perspectivas entre los comerciantes. El informe indicó que:

El 48,4% de los consultados proyecta que el desempeño de su empresa se mantendrá sin variaciones.

El 41,1% anticipa un escenario más favorable.

El 10,5% restante prevé un empeoramiento de su actividad.

Aunque casi la mitad de los participantes espera estabilidad, el porcentaje que proyecta una mejora también resulta significativo dentro de las respuestas relevadas. En contraste, una parte de los comerciantes mantiene expectativas negativas sobre la evolución de sus negocios.

La cautela frente a las inversiones

El informe también abordó la disposición de los establecimientos a realizar nuevas inversiones. En este punto, el 54,9% consideró que no es una etapa propicia para concretar desembolsos de capital.

A su vez, el 29,3% de los consultados no fijó una postura al respecto, mientras que el 15,8% respaldó la posibilidad de realizar nuevas inversiones.

Los resultados evidencian una predominante cautela entre los comerciantes a la hora de comprometer recursos. La mayoría de los consultados considera que las condiciones actuales no son adecuadas para avanzar con nuevos desembolsos, mientras un porcentaje menor sostiene una posición favorable.

Las ventas online también registraron incrementos

El relevamiento de CAME incluyó el comportamiento de las operaciones digitales realizadas por los comercios con local a la calle. Durante octubre, las ventas online crecieron un 17,7% interanual, mientras que la comparación con septiembre arrojó una suba del 0,3%.

El desempeño del canal digital mostró así un avance respecto del mismo mes del año anterior y una mejora más moderada en la comparación mensual. Los datos fueron incluidos dentro del informe sobre la evolución de las ventas minoristas pyme.

El rendimiento de cada rubro

El análisis sectorial mostró resultados positivos en tres rubros. Las mayores subas interanuales correspondieron a Calzado y marroquinería y a Textil e indumentaria, ambos con un incremento del 3,6%. En tercer lugar se ubicó Perfumería, con una mejora del 0,8%.

En el extremo opuesto, el retroceso más pronunciado se registró en Farmacia, con una caída del 3,7%. Le siguieron Alimentos y bebidas, con una baja del 3,5%, y Ferretería, materiales eléctricos y materiales para la construcción, con un descenso del 3,4%. El detalle por actividad, según la comparación interanual a precios constantes y las variaciones mensuales desestacionalizadas, fue el siguiente:

Alimentos y bebidas: las ventas bajaron un 3,5% interanual y acumulan una caída del 3,1% en lo que va del año. En la comparación intermensual desestacionalizada, registraron una merma del 0,3%.

Bazar, decoración, textiles para el hogar y muebles: las ventas descendieron un 0,5% interanual y suman un retroceso del 8,1% en el acumulado anual. Frente a septiembre, también bajaron un 0,5%.

Calzado y marroquinería: las ventas aumentaron un 3,6% interanual y no presentan variaciones en lo que va de 2026. En la comparación intermensual, subieron un 2,4%.

Farmacia: las ventas retrocedieron un 3,7% interanual, aunque acumulan un alza del 2,1% en el año. En la comparación mensual desestacionalizada, descendieron un 1,1%.

Perfumería: las ventas treparon un 0,8% interanual, pero acumulan una caída del 1,3% en lo que va del año. En la comparación intermensual, avanzaron un 1,7%.

Ferretería, materiales eléctricos y materiales de la construcción: las ventas cayeron un 3,4% interanual, aunque acumulan un crecimiento del 0,1% en 2026. En la comparación mensual, bajaron un 0,3%.

Textil e indumentaria: las ventas subieron un 3,6% interanual, a precios constantes, pero acumulan un descenso del 1,9%. En la comparación intermensual desestacionalizada, avanzaron un 1,3%.