El petróleo vuelve a superar los USD 100 por barril y enciende alarmas globales

El precio internacional del petróleo inició la jornada con una fuerte suba y volvió a superar los USD 100 por barril, en un contexto de creciente tensión geopolítica en Medio Oriente. La escalada del conflicto en la región y el cierre del estrecho de Ormuz impulsaron los valores del crudo en los principales mercados internacionales.

En la apertura de las operaciones, los dos indicadores más relevantes del mercado energético registraron aumentos superiores al 2%, reflejando la preocupación global por posibles interrupciones en el suministro de energía.

Los valores registrados fueron los siguientes:

West Texas Intermediate:

Precio: USD 100,11 por barril

Variación: +2,43%

Brent:

Precio: USD 106,05 por barril

Variación: +2,82%

La suba se consolidó luego de una serie de nuevos incidentes en Medio Oriente y de renovadas amenazas sobre infraestructuras energéticas estratégicas, elementos que incrementaron la incertidumbre en el mercado petrolero.

Ataques militares y advertencias desde Washington

La tensión en el mercado energético está estrechamente vinculada con los últimos acontecimientos militares en la región. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó el viernes ataques contra posiciones militares en la isla iraní de isla de Kharg. Según informó el mandatario, las terminales petroleras no fueron alcanzadas por los ataques, aunque advirtió que el alcance de las operaciones podría ampliarse si el conflicto se intensifica.

Trump señaló que una escalada en el estrecho de Ormuz o nuevos ataques iraníes contra buques petroleros podrían provocar bombardeos directos contra instalaciones de exportación de crudo ubicadas en la isla de Kharg.

Este enclave tiene una importancia estratégica para la economía energética de Irán, ya que desde allí se exporta cerca del 90% del petróleo iraní.

La presión sobre Irán y las advertencias diplomáticas

Las advertencias sobre posibles ataques a infraestructuras energéticas iraníes también fueron reforzadas por el embajador estadounidense ante la Organización de las Naciones Unidas, Mike Waltz. El diplomático confirmó que Washington mantiene abierta la opción de atacar infraestructura energética iraní si considera que esa medida es necesaria para aumentar la presión sobre Teherán.

"Hasta ahora, los ataques han sido limitados a objetivos militares, pero el presidente podría decidir ampliar el alcance en cualquier momento", señaló Waltz en declaraciones televisivas.

De acuerdo con datos de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, Irán produjo en febrero alrededor de 3,2 millones de barriles diarios, de los cuales la mayoría se exporta desde la isla de Kharg.

El impacto potencial en el suministro global

Analistas del sector advierten que un ataque directo contra la terminal petrolera iraní tendría consecuencias inmediatas en el mercado internacional de energía.

La responsable global de estrategia de commodities de JPMorgan, Natasha Kaneva, alertó sobre los riesgos que implicaría una interrupción en las exportaciones de crudo iraní. Según explicó, la paralización de las exportaciones de Irán —estimadas en 1,5 millones de barriles diarios— podría desencadenar una respuesta severa del país.

Entre las posibles reacciones mencionadas se incluyen:

Bloqueo del estrecho de Ormuz.

Ataques contra otras infraestructuras energéticas en la región.

Estas posibilidades incrementan la incertidumbre en los mercados energéticos y alimentan las expectativas de volatilidad en los precios del petróleo.

Liberación de reservas estratégicas para contener la crisis

Ante el impacto de la crisis energética, más de 30 países anunciaron una medida coordinada para tratar de estabilizar los mercados. La iniciativa consiste en la liberación de 400 millones de barriles de reservas estratégicas de petróleo, en una operación coordinada por la Agencia Internacional de la Energía.

Se trata de la mayor liberación de reservas de la historia, según informó el organismo internacional. Dentro de ese esquema, Estados Unidos aportará 172 millones de barriles provenientes de su Reserva Estratégica de Petróleo.

La AIE informó que:

Los países asiáticos comenzaron a liberar reservas de emergencia de inmediato.

Las naciones de América y Europa lo harán hacia finales de marzo.

A pesar de esta medida extraordinaria, el efecto sobre los precios internacionales ha sido limitado debido a la magnitud de la disrupción en el mercado.

Un mercado dominado por la incertidumbre

Especialistas del sector energético coinciden en que la volatilidad persistirá mientras continúen las tensiones en Medio Oriente y no se restablezca la seguridad en el transporte marítimo en la región. El futuro del mercado petrolero dependerá de múltiple s factores, entre ellos:

La evolución del conflicto regional.

La seguridad del transporte marítimo en rutas estratégicas.

La protección de infraestructuras energéticas clave.

La incertidumbre sobre el suministro global y la posibilidad de nuevos ataques mantienen la preocupación entre gobiernos, empresas energéticas y consumidores.

Mientras persista la tensión en Medio Oriente, los precios del petróleo seguirán reflejando la fragilidad del equilibrio energético mundial, con impactos directos en los costos de energía y en las perspectivas económicas de numerosos países.