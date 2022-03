El precio del trigo sube un 5% y continúa en el valor más alto en 14 años

El precio del trigo sigue escalando en el mercado internacional por la guerra entre Rusia y Ucrania, dos jugadores muy importantes en la producción y exportación del cereal.

En el mercado de Chicago la cotización del cereal sube U$S 22 y se posiciona en U$S 411, el valor máximo desde el el 18 de marzo de 2008. Y se acerca al valor más alto de la historia, que se produjo el 12 de marzo de ese mismo año cuando llegó a los U$S 471.

Así, el trigo es el cultivo que más aumentó en las últimas dos semanas. Mientras que el cereal de invierno subió un 31%, el maíz tuvo un alza del 13% y la soja, un 6%.

Los operadores estadounidenses siguen preocupados sobre el cuándo y el cómo se reestablecerá el comercio desde la zona del Mar Negro, dadas la permanente escalada de las acciones bélicas. De igual modo, la concreción o no de las siembras de primavera empieza a entrar en el análisis.

El trigo es uno de los productos agrícolas más expuestos al conflicto, dado que Rusia y Ucrania concentran en torno a un cuarto de la producción global de este cereal y son grandes exportadores.

Rusia se convirtió en el principal abastecedor mundial de trigo, en tanto que Ucrania ocupa el tercer puesto del podio, según las proyecciones para la nueva campaña, superando así a Estados Unidos por primera vez en su historia. Entre ambos países representan el 30% del total de lo que se embarca a nivel mundial.

En el medio de esta escalada en el mercado internacional, en Argentina los molinos locales afirmaron que se les dificulta conseguir el cereal, razón por la cual el Gobierno decidió implementar una nueva medida para "desacoplar" el precio interno del valor internacional. Se trata de un fideicomiso triguero del que se venía hablando hace varias semanas y que ayer fue anunciado por el Secretario de Comercio Interior Roberto Feletti.

"Ante la necesidad de proteger el mercado interno y el requerimiento de la industria de contar con una herramienta que permita generar certidumbre y eliminar la volatilidad de los precios de la harina y el trigo, el Gobierno Nacional acordó la creación de un fideicomiso que contempla volcar al mercado doméstico 800 mil toneladas de trigo", indicaron.

Luego agregaron: "Esta herramienta permite garantizar abastecimiento y precio de alimentos básicos como son los fideos secos y harina 000, y desacoplar precios para proteger el consumo de las argentinas y los argentinos en un contexto global de conflicto bélico, potencial escasez de productos e interrupción de la cadena de suministro, y con el precio internacional del trigo alto y sostenido".

La medida determina que los productos incluidos en el fideicomiso se comercializarán en el marco del programa Precios Cuidados, y el fideicomiso tendrá vigencia hasta el 31 de enero de 2024.