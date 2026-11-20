El riesgo país argentino volvió a encender señales de preocupación en los mercados financieros al superar los 1.000 puntos básicos, en una jornada marcada por la desconfianza de los inversores sobre los activos nacionales y el deterioro de las principales variables financieras. Este viernes, el indicador elaborado por JP Morgan registraba un incremento del 11% respecto del cierre anterior, sumaba más de 100 unidades y alcanzaba los 1.038 puntos.



El movimiento representa un nuevo retroceso para los indicadores financieros argentinos, que en los últimos meses habían experimentado una evolución considerablemente diferente. La referencia de las cuatro cifras no se registraba desde mediados de octubre de 2025, cuando el índice había cerrado en 1.089 puntos el día 17 de ese mes.



Aquella marca se produjo durante la recta final de las elecciones legislativas y antes del rescate financiero del Tesoro de Estados Unidos. Ahora, más de un año después, el indicador vuelve a ubicarse por encima de los 1.000 puntos, en un escenario atravesado por interrogantes sobre la situación económica, las necesidades de financiamiento y las perspectivas políticas del país.



La nueva escalada se produce, además, cuando los inversores comenzaron a reforzar sus dudas acerca de la capacidad del Gobierno para afrontar los vencimientos de deuda previstos para el próximo año. A esa preocupación se suma la incertidumbre sobre el futuro político de la Argentina, especialmente frente a las elecciones presidenciales de 2027.



De los mínimos de ocho años a una nueva escalada



La evolución del riesgo país durante los últimos meses muestra un cambio significativo en la percepción de los mercados. La volatilidad y el nerviosismo comenzaron a manifestarse desde fines de agosto y se profundizaron progresivamente con el correr de las semanas.



Hace apenas cuatro meses, el indicador había alcanzado sus niveles mínimos en más de ocho años de operatoria. Sin embargo, desde aquel momento inició una trayectoria ascendente que terminó por más que duplicar su valor y llevarlo nuevamente por encima de la barrera de los 1.000 puntos básicos.



Este recorrido refleja el deterioro de las expectativas financieras en un período relativamente corto. El contraste entre los mínimos registrados cuatro meses atrás y los valores actuales evidencia la magnitud del cambio que experimentaron los activos argentinos.



La suba del viernes no puede analizarse de manera aislada, ya que coincide con un contexto internacional desfavorable y con factores internos que incrementaron las dudas de los inversores. La combinación de ambas dimensiones presionó sobre los instrumentos de deuda y las cotizaciones de las empresas argentinas que operan en los mercados externos.



Los bonos argentinos profundizan las pérdidas



El incremento del riesgo país tuvo su correlato directo en el comportamiento de los títulos de deuda soberana. Durante la jornada, los bonos argentinos registraban caídas del 3,5%, mientras que las pérdidas acumuladas durante noviembre ya superaban el 7%.



Este comportamiento acompaña la evolución del indicador de JP Morgan, que refleja el deterioro de la percepción de riesgo sobre la deuda argentina. La presión sobre los bonos constituye uno de los principales elementos que explican la nueva escalada. Los títulos nacionales que cotizan en el exterior vienen mostrando un desempeño negativo, en un contexto donde las dudas sobre el programa financiero y las condiciones internacionales dificultan la recuperación de los activos.



La debilidad de estos instrumentos también representa una señal de preocupación para el Gobierno, debido a que las expectativas de los inversores están estrechamente vinculadas con la capacidad del país para cumplir con sus compromisos financieros.



Desde el grupo SBS, Juan Manuel Franco analizó el comportamiento de los mercados y sostuvo: "Una vez más el mix internacional y local golpea la deuda soberana argentina". La evaluación del economista pone el acento en la combinación de factores externos e internos que afectan el desempeño de los títulos argentinos y explican parte de la presión observada durante las últimas jornadas.



Acciones argentinas en Wall Street: resultados divididos



El panorama de las empresas argentinas que cotizan en Nueva York también mostró señales de debilidad, aunque con un comportamiento dispar entre las distintas compañías.



Durante la jornada, las acciones argentinas presentaban resultados mixtos. De las empresas que registraban movimientos en positivo, ocho mostraban subas de hasta el 1,1%. En contrapartida, las restantes diez operaban con pérdidas que alcanzaban hasta el 1,6%.



A pesar de algunos avances puntuales, el balance general continuaba siendo desfavorable. La mayoría de los ADR argentinos acumulaba pérdidas importantes desde el comienzo del año, en línea con el deterioro que también afectaba a los bonos soberanos. De esta manera, tanto los instrumentos de deuda como las acciones de compañías nacionales reflejaban las dificultades que atravesaban los activos locales en un escenario de mayor incertidumbre.



El comportamiento de los ADR constituye otro indicador del cambio en las expectativas de los inversores internacionales, que durante los últimos meses comenzaron a mostrar una posición más cautelosa frente a los activos argentinos.



El dólar oficial alcanza un máximo nominal de $1.590



En paralelo con el avance del riesgo país y las pérdidas de los bonos, el dólar oficial también volvía a subir durante este viernes.

La cotización de la divisa estadounidense en el Banco Nación alcanzaba los $1.590 para la venta, un nuevo máximo nominal.



El movimiento se produjo en una jornada en la que los principales indicadores financieros argentinos mostraban una evolución desfavorable. Mientras el riesgo país superaba los 1.000 puntos, los bonos profundizaban sus pérdidas y las acciones presentaban resultados divididos, el tipo de cambio oficial volvía a avanzar.



La coincidencia de estos movimientos reflejaba la presión que enfrentaban los activos locales y la persistencia de la incertidumbre en los mercados.

Incertidumbre financiera y política detrás del deterioro de noviembre



La nueva escalada del riesgo país se inscribe en un contexto más amplio de deterioro de las variables financieras argentinas durante noviembre. La volatilidad internacional se combinó con las dudas internas sobre el programa financiero del Gobierno y las expectativas relacionadas con las elecciones del próximo año.



Estos factores comenzaron a modificar el escenario que hasta hace poco tiempo permitía al Gobierno exhibir determinados indicadores como resultados positivos de su gestión económica.



La evolución del riesgo país aparece como una de las principales expresiones de ese cambio. Su avance, acompañado por las pérdidas de los bonos argentinos en el exterior, refleja la creciente cautela de los inversores frente a las perspectivas económicas y financieras del país.



A las preocupaciones por los vencimientos de deuda de 2027 se agregan las dudas sobre el rumbo político de la Argentina, en un período en el que las elecciones presidenciales comienzan a formar parte de las variables consideradas por los mercados.



