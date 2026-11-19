El sistema aerocomercial argentino alcanzó durante octubre un nuevo máximo histórico para ese mes, con 4.311.609 pasajeros movilizados en los aeropuertos de todo el país, de acuerdo con las estadísticas difundidas por la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC). El resultado representó el mejor desempeño registrado para octubre desde que existen mediciones y confirmó el crecimiento de la actividad tanto en los servicios de cabotaje como en las conexiones internacionales.

La cifra superó en un 0,5% el récord alcanzado en octubre de 2025 y registró un incremento del 11% en comparación con el mismo período de 2024. Los números reflejan una expansión de la demanda de transporte aéreo y muestran el nivel de movimiento alcanzado por las terminales aeroportuarias argentinas durante el décimo mes del año.

Del total de pasajeros contabilizados, 3.010.700 utilizaron vuelos de cabotaje, mientras que otros 1.300.909 viajaron mediante servicios internacionales. La distribución permite observar la magnitud de ambos segmentos dentro del funcionamiento del sistema, con una importante participación de las conexiones nacionales y un volumen significativo de operaciones hacia destinos internacionales.

En paralelo, durante octubre se contabilizaron 32.062 movimientos aéreos en los aeropuertos del país. De ese total, 23.836 correspondieron a operaciones domésticas y 8.226 a vuelos internacionales. Estos registros acompañaron el crecimiento de la cantidad de pasajeros y constituyeron otro indicador del nivel de actividad alcanzado por el sector.

Más de 41,5 millones de pasajeros entre enero y octubre

El desempeño de octubre se inscribe en una tendencia que también se observa al analizar los primeros diez meses de 2026. Entre enero y octubre, los aeropuertos argentinos recibieron 41.529.081 pasajeros, un volumen que se mantuvo prácticamente en línea con el récord alcanzado durante 2025 y que superó en un 13% los registros correspondientes al mismo período de 2024.

El acumulado confirma que la actividad aerocomercial sostuvo niveles históricamente elevados durante buena parte del año. La evolución se manifestó tanto en el transporte de pasajeros dentro del territorio nacional como en los servicios internacionales, que alcanzaron una marca especialmente significativa.

En este último segmento se registró un nuevo máximo histórico, con 14.298.807 pasajeros movilizados entre enero y octubre. El resultado representó un crecimiento del 10% respecto del año anterior y se convirtió en uno de los datos centrales del balance presentado por la ANAC.

La expansión del tráfico internacional también estuvo acompañada por un aumento en la cantidad de operaciones. Durante los primeros diez meses de 2026 se contabilizaron 325.454 movimientos aéreos, un 8% más que en 2024.

Dentro de ese total, las operaciones internacionales alcanzaron las 94.723 vuelos, estableciendo un nuevo récord histórico y mostrando una expansión del 7% frente a los niveles registrados durante 2025.

De esta manera, los indicadores acumulados muestran que el crecimiento no se limitó a una mayor cantidad de personas transportadas, sino que también estuvo acompañado por un incremento de los movimientos aéreos y de las conexiones internacionales disponibles.

La conectividad federal gana protagonismo

Uno de los aspectos más destacados del informe de octubre fue la evolución de la conectividad federal, particularmente por el crecimiento de los pasajeros que utilizaron vuelos internacionales directos desde aeropuertos del interior del país, sin necesidad de pasar por Buenos Aires.

Durante ese mes, 214.992 pasajeros utilizaron este tipo de conexiones. El volumen representó un incremento del 35% respecto de octubre de 2025, del 64% frente al mismo mes de 2024 y del 108% en comparación con octubre de 2023.

Las cifras muestran una expansión sostenida de los servicios internacionales que parten directamente desde las provincias y permiten observar una mayor participación de las terminales regionales en el movimiento aerocomercial.

La tendencia también se manifestó al considerar el acumulado de los primeros diez meses del año. Entre enero y octubre, 2.298.688 pasajeros viajaron mediante conexiones internacionales directas desde las provincias, una cantidad que superó en un 29% el registro de 2025 y fue un 125% más elevada que la correspondiente a 2023.

Este crecimiento refleja una mayor diversificación de rutas y un protagonismo cada vez más importante de los aeropuertos regionales dentro de la red aerocomercial argentina.

El incremento de estas conexiones constituye uno de los componentes centrales de la evolución registrada durante 2026, debido a que muestra el desarrollo de alternativas de transporte internacional desde distintas localidades del país, sin que los pasajeros deban trasladarse previamente hasta Buenos Aires para completar sus viajes.

Viedma, Resistencia y Trelew encabezaron el crecimiento del cabotaje

La expansión de la actividad también tuvo manifestaciones concretas en diferentes terminales aeroportuarias. Durante octubre, varios aeropuertos del interior registraron incrementos destacados en el movimiento de pasajeros de cabotaje, con porcentajes superiores a los observados en otras terminales.

Entre los principales crecimientos se ubicaron:

Viedma: incremento del 50% respecto de octubre de 2025.

Resistencia: aumento del 34%.

Trelew: crecimiento del 28%.

Paraná: expansión del 21%.

Río Hondo: incremento del 18%.

Estos resultados corresponden al segmento de vuelos nacionales y muestran el comportamiento de la demanda en distintas ciudades del país durante el mismo período.

Viedma encabezó las variaciones porcentuales, con una suba del 50%, seguida por Resistencia, que registró un crecimiento del 34%. Trelew también presentó una expansión significativa, con el 28%, mientras que Paraná y Río Hondo completaron el grupo de terminales destacadas, con incrementos del 21% y del 18%, respectivamente.

En todos los casos, las variaciones fueron calculadas en comparación con octubre del año anterior.

Mendoza y Córdoba registraron aumentos en el tráfico internacional

En el segmento internacional, los mayores incrementos señalados por el informe de la ANAC correspondieron a los aeropuertos de Mendoza y Córdoba.

La terminal mendocina registró un crecimiento del 24% en el movimiento internacional de pasajeros durante octubre, mientras que el aeropuerto de Córdoba presentó un aumento del 8%.

Ambos resultados fueron establecidos en comparación con el mismo mes de 2025 y se suman a los indicadores generales que muestran la expansión de las conexiones internacionales y el crecimiento de la participación de los aeropuertos del interior. La evolución de estas terminales se vincula con el comportamiento general de la conectividad federal, que durante octubre alcanzó más de 214.000 pasajeros en vuelos internacionales directos desde las provincias.

La política de Cielos Abiertos y el proceso de apertura del mercado

De acuerdo con la Administración Nacional de Aviación Civil, los resultados registrados durante octubre y el acumulado de los primeros diez meses de 2026 reflejan la evolución de la actividad en el marco del proceso de apertura del mercado aerocomercial impulsado por el Gobierno nacional.

En ese contexto, la denominada política de Cielos Abiertos apunta a favorecer el ingreso de nuevos operadores, ampliar la oferta de servicios y fortalecer la competencia dentro del sector.

Los objetivos de esta política también contemplan profundizar el desarrollo de los aeropuertos del interior y consolidar un sistema de transporte aéreo más dinámico y federal.

La orientación busca ampliar las posibilidades de conexión y fortalecer la participación de las terminales regionales en la estructura aerocomercial argentina. Los datos difundidos por la ANAC muestran, en ese sentido, el crecimiento de los vuelos internacionales directos desde las provincias y los incrementos registrados en diferentes aeropuertos del país.

El balance de octubre reúne indicadores que permiten dimensionar el comportamiento del sector: más de 4,3 millones de pasajeros durante un solo mes, 32.062 movimientos aéreos y un acumulado de más de 41,5 millones de viajeros entre enero y octubre.

A esos resultados se suma el récord del segmento internacional, con más de 14,2 millones de pasajeros, y la expansión de las conexiones directas desde el interior, que alcanzaron casi 2,3 millones de usuarios en los primeros diez meses del año.

En conjunto, las estadísticas de la ANAC muestran un escenario de elevada actividad para el transporte aéreo argentino, con crecimiento en el tráfico nacional e internacional y una mayor presencia de los aeropuertos provinciales dentro de la red de conexiones del país.