El costo de realizar las compras habituales del supermercado presenta diferencias importantes entre las provincias argentinas, incluso cuando se compara exactamente la misma lista de productos, con idénticas marcas y cantidades. Sin embargo, el valor nominal de la canasta no alcanza por sí solo para dimensionar el esfuerzo económico que representa para cada familia: también resulta determinante el nivel de ingresos de quienes deben afrontar ese gasto.

En Catamarca, esta relación adquiere especial relevancia a partir de los datos del relevamiento "Changuito Federal", elaborado por la consultora Analytica con información correspondiente a octubre. El estudio ubicó a la provincia entre las tres jurisdicciones donde la canasta tiene mayor incidencia sobre los ingresos cuando se utiliza como referencia el salario de comercio al por menor. En ese cálculo, el costo de los productos representa el 42,5% de la suma de dos salarios de esa actividad.

El informe también identificó a Catamarca entre las provincias con mayores aumentos mensuales del changuito. Durante octubre, la suba fue del 3,3%, mientras que, si se compara el costo total con el último día de agosto, la canasta se encareció $47.158.

Estos indicadores permiten observar distintas dimensiones del gasto familiar: por un lado, la evolución de los precios de los alimentos y las bebidas; por otro, la proporción de los ingresos que debe destinarse a cubrir una compra mensual representativa de una familia tipo.

Una misma canasta, diferentes costos según la provincia

La medición de Analytica utiliza una canasta fija de alimentos y bebidas destinada a representar el consumo mensual de una familia integrada por dos adultos y dos menores. Para garantizar que las comparaciones sean válidas, la consultora mantiene las mismas marcas y cantidades por empaque en todas las jurisdicciones.

De esa manera, las diferencias registradas no responden a que en una provincia se compren productos de mayor calidad, marcas distintas o cantidades diferentes, sino a los importes que alcanza una misma lista de compras en cada territorio.

A fines de octubre, el valor más elevado se registró en Santa Cruz, con $1.079.160, mientras que el más bajo correspondió a San Luis, con $948.707. La distancia entre ambos extremos fue de $130.453, equivalente a más del 13,7%.

Las cinco provincias con las canastas más caras fueron patagónicas:

Santa Cruz: $1.079.160.

Chubut: $1.075.832.

Tierra del Fuego: $1.051.989.

Río Negro: $1.039.667.

Neuquén: $1.032.662.

En el grupo de las compras más económicas aparecen, además de San Luis, Mendoza, con $949.745, y San Juan, con $960.404. De acuerdo con el relevamiento, Cuyo concentra los valores más bajos del país.

También se ubicaron por debajo del millón de pesos el conurbano bonaerense, con una canasta de $978.182; el resto de la provincia de Buenos Aires, con $982.864; y CABA, con $948.729. Córdoba registró un costo de $980.575, mientras que Santa Fe alcanzó los $984.414.

Catamarca y el peso de los alimentos sobre los salarios

Uno de los aspectos centrales del relevamiento es la comparación entre el costo de la canasta y los ingresos. En este punto, el mapa cambia respecto del ranking de precios: las provincias con los changuitos más caros no son necesariamente aquellas donde las familias destinan una mayor proporción de sus salarios para realizar las compras.

Analytica señala que la Patagonia combina los valores más elevados de las canastas con los salarios promedio más altos. En octubre, el costo del changuito representó el 13,6% de dos salarios promedio en Neuquén, el 15,5% en Santa Cruz y el 18,2% en Chubut.

En el NOA y el NEA, en cambio, esa proporción se acercó al 40%. Los porcentajes más elevados correspondieron a Santiago del Estero, con 39,4%; Tucumán, con 39,1%; y Misiones, con 37,7%.

La consultora advierte que el promedio salarial puede esconder una dispersión importante entre los trabajadores. Por ese motivo, realizó una segunda comparación tomando como referencia el salario de comercio al por menor, uno de los gremios con mayor cantidad de trabajadores.

Con ese parámetro, la incidencia de la canasta aumenta y en numerosas provincias supera un tercio de la suma de dos salarios. Los mayores porcentajes se registraron en:

Santiago del Estero: 44,2%.

La Rioja: 42,7%.

Catamarca: 42,5%.

El dato ubica a Catamarca en el tercer lugar de las jurisdicciones donde la compra mensual representa una mayor proporción de dos salarios del comercio minorista. La diferencia entre este cálculo y el realizado sobre el promedio salarial permite observar cómo la elección de la referencia de ingresos modifica la dimensión del esfuerzo económico que representa el changuito.

La Patagonia también muestra un incremento importante cuando se utiliza el salario del comercio. En Neuquén, la proporción pasa del 13,6% calculado sobre dos salarios promedio al 28,5%. En Santa Cruz, sube del 15,5% al 31,0%. Aunque la región continúa mejor posicionada que el norte, el margen se reduce.

Los aumentos interanuales y la evolución mensual

La dinámica de los precios durante los últimos doce meses tampoco fue uniforme. Según la comparación interanual de octubre, las mayores subas se concentraron en el NEA, con Misiones, Formosa y Chaco a la cabeza.

Los incrementos registrados entre octubre de 2025 e igual mes de 2026 fueron del 32,4% en Misiones, del 32,1% en Formosa y del 31,5% en Chaco.

Las menores variaciones se observaron en San Luis, con el 23,0%; Mendoza, con el 24,7%; y Córdoba, con el 25,4%. Así, algunas de las provincias que tienen las canastas más económicas también fueron las que menos aumentaron durante el último año.

En la comparación mensual, Catamarca apareció entre las jurisdicciones con mayores incrementos. La suba del changuito durante octubre fue del 3,3%, solamente por debajo de Jujuy, que registró un 3,7%, y Entre Ríos, con un 3,5%. En otras provincias, por el contrario, se produjeron bajas. Chubut registró una disminución del 0,3%, Córdoba del 0,4% y Santa Cruz del 0,9%. Dos de las jurisdicciones con las canastas más caras del país, Chubut y Santa Cruz, presentaron así una reducción mensual.

Catamarca acumuló $47.158 de aumento desde agosto

Otro indicador del relevamiento permite observar cuánto cambió el costo total de la canasta desde la última medición anterior de la consultora, realizada al cierre de agosto.

En esa comparación, Catamarca registró un incremento de $47.158, uno de los tres mayores aumentos en pesos del país. Solamente quedó por debajo de La Rioja, donde la canasta se encareció $58.432, y por encima de Tucumán, que acumuló una suba de $42.450.

En otras jurisdicciones se observaron reducciones del costo total. En San Luis, la canasta resultó $1.627 más económica; en Misiones, la disminución fue de $4.355; y en San Juan, de $13.178. La comparación permite distinguir entre las variaciones porcentuales mensuales y el incremento acumulado en pesos desde fines de agosto. En el caso catamarqueño, ambos indicadores muestran una evolución ascendente: el aumento mensual de octubre fue del 3,3% y la diferencia respecto de la medición anterior alcanzó los $47.158.

Los productos que impulsaron los aumentos de octubre

El relevamiento también identificó cuáles fueron los productos que más incidieron en los movimientos de precios durante octubre. Entre los alimentos frescos, la cebolla se destacó por registrar aumentos de entre el 20% y el 50% en la mayoría de las provincias.

La papa también presentó incrementos, aunque con diferencias importantes entre jurisdicciones. Las subas oscilaron entre el 2,2% en Formosa y el 38,6% en Corrientes.

En el segmento de productos envasados, el caldo aumentó en todas las provincias, con variaciones de entre el 2% y el 5% en la mayoría de los casos. La gelatina en polvo también subió en todas las jurisdicciones, aunque los mayores incrementos se registraron en Salta, con el 12,6%; San Juan, con el 11,9%; y Catamarca, con el 10,9%.

La hamburguesa, por su parte, registró aumentos de entre el 1% y el 6% en casi todo el país.

En el caso de Catamarca, el incremento del 10,9% de la gelatina en polvo se suma a la suba mensual del 3,3% de la canasta y al aumento acumulado de $47.158 desde fines de agosto. Estos datos muestran que los movimientos de determinados productos forman parte de una evolución general del costo de los alimentos y las bebidas incluidos en la medición.