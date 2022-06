En el primer trimestre del año, el desempleo fue del 7%

Según informó este jueves el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (Indec), el desempleo en el primer trimestre de este año llegó al 7%. El indice se mantuvo estable en relación con los últimos tres meses del año pasado. Por otro lado, según el Indec, la tasa de empleo alcanzó el récord del 43,3%.

"En la comparación interanual, la tasa de empleo mostró un crecimiento de 1,7 puntos porcentuales. Mientras que en la dinámica trimestral evidenció una leve caída de 0,3 puntos porcentuales. De todos modos, los primeros trimestres del año por cuestiones estacionales suelen mostrar las tasas de empleo más bajas", indicó el Indec.

Si bien el indicador se mantuvo estable en comparación con su última medición, de las cifras del Indec se desprende que casi 1,5 millones de personas sufrieron desempleo durante los primeros tres meses del año.

Según el Indec, la desocupación se mantuvo como la más baja desde el 2016, superada únicamente por el 7,6% en el cuarto trimestre de ese año y el 7,2% en el mismo período del 2017

El desempleo había sido de 8,2% en el tercer trimestre del año pasado, 9,6% en el segundo y 10,2% en el primero. En el cuarto trimestre de 2020 había llegado a 11%, con una subocupación de 15,1%.

En cuanto a la población que tiene trabajo, esta cifra asciende a 12,6 millones. De los cuales el 73,5% son asalariados, unos 9,2 millones de ciudadanos. La población ocupada se divide en: 53,2% de subocupados, 26,8% de sobreocupados, 10,8% de plenos y 10,2% no trabajó en la semana.

Del total de ocupados, 3,3 millones no tienen descuento jubilatorio, mientras 5,9 millones si lo tienen. A su vez, el 26,5% del total son no asalariados, unos 3,3 millones de ciudadanos. En cuanto a los desocupados, en el primer trimestre, se mantuvo en 900.000 personas que buscan trabajo activamente y no lo consiguen.

El distrito que registró el nivel más bajo de desempleo, según Indec, fue el de Viedma-Carmen de Patagones con 1,0% de su población sin empleo, seguido por Comodoro Rivadavia con 2,1%, San Luis 3,4 y Catamarca con 3,2%.