Jubilados de la mínima: el bono congelado ya perdió el 70% de su poder de compra

El bono de hasta $70.000 destinado a los jubilados que perciben haberes mínimos volverá a mantenerse sin modificaciones en el próximo pago de septiembre. La medida implica que este refuerzo continuará con el mismo monto fijado desde marzo de 2024 y, de acuerdo con los datos expuestos, acumulará 30 meses de congelamiento.

La prórroga fue establecida nuevamente a través del decreto 824/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial. Mientras el bono permanecerá en $70.000, su valor relativo frente a los haberes y al avance de los precios se redujo de manera sostenida.

Según los cálculos detallados, si el refuerzo se hubiera actualizado junto con el resto de las prestaciones, en septiembre debería alcanzar los $223.148. De esta manera, la diferencia derivada de la falta de actualización representa una pérdida significativa para quienes reciben los haberes más bajos.

Un bono congelado desde marzo de 2024

El refuerzo previsional de hasta $70.000 permanece congelado desde marzo de 2024. En ese período, el resto de los haberes fue objeto de actualizaciones, mientras que el pago adicional mantuvo el mismo valor nominal.

Los números expuestos permiten observar la diferencia entre el monto efectivamente establecido y el que tendría el bono si hubiera acompañado la evolución del resto de los haberes.

En este contexto, se señala que el bono perdió el 70% del valor que tenía en el momento en que fue congelado por el Poder Ejecutivo. La falta de actualización tiene además otro efecto sobre los ingresos previsionales. El bono no integra el haber y, por lo tanto, no computa para el pago del aguinaldo. A las pérdidas intermensuales se suma esta característica del refuerzo, que permanece por fuera del cálculo del sueldo anual complementario.

Según la información proporcionada, la diferencia en perjuicio de los jubilados y pensionados será de $152.858 solo en septiembre, mientras que también se consigna una diferencia de $153.148 para ese mismo mes como consecuencia de las pérdidas acumuladas y la falta de actualización del bono.

El impacto alcanza a millones de beneficiarios

La decisión de mantener congelado el bono en $70.000 tiene alcance sobre una parte significativa del sistema previsional.

La medida afecta a la mitad de los jubilados del SIPA, el Sistema Previsional, lo que representa aproximadamente 3 millones de personas. A ese universo se suman otros 1,5 millones de beneficiarios que perciben la PUAM, Pensión Universal al Adulto Mayor, y las pensiones no contributivas, PNC.

De esta manera, el congelamiento del refuerzo alcanza a alrededor de 4,5 millones de jubilados y pensionados que reciben este pago adicional.

La postura atribuida al Gobierno es mantener el bono sin actualización, lo que provoca que su peso dentro del ingreso total se vaya reduciendo con el paso del tiempo.

De representar el 52% al 15% del haber mínimo

Uno de los indicadores que refleja la pérdida de relevancia del bono es su relación con el haber mínimo. En marzo de 2024, cuando quedó fijado en $70.000, el refuerzo representaba el 52% del haber mínimo. Para septiembre, ese porcentaje descenderá al 15%.

La evolución muestra el carácter decreciente del impacto del pago extra. Mientras continúe el congelamiento, la tendencia seguirá profundizándose y el bono representará un porcentaje cada vez menor sobre el valor total de los ingresos previsionales.

La situación también se refleja en la comparación con la inflación. Por el congelamiento del bono, los jubilados que perciben haberes mínimos pierden todos los meses frente a la evolución de los precios. Entre enero y julio de este año, según el último dato oficial mencionado, la inflación acumuló un 19,3%. En ese mismo período, el haber mínimo total pasó de $410.880 a $481.989, lo que significó un incremento del 17,3%.

La diferencia también alcanzó a otras prestaciones:

La PUAM registró una suba hasta julio del 16,6% .

registró una suba hasta julio del . Las pensiones no contributivas tuvieron un incremento del 16,1% .

tuvieron un incremento del . La inflación acumulada entre enero y julio fue del 19,3%.

El congelamiento del bono llegó a la Justicia

La discusión por el valor del refuerzo previsional también llegó al ámbito judicial. En agosto del año pasado, la Sala III de la Cámara de la Seguridad Social, en la causa Varela Alberto c/ ANSeS, determinó que, si el jubilado tuvo una pérdida superior al 15%, el congelamiento del bono sería considerado confiscatorio y violatorio del artículo 14 de la Constitución Nacional.

A partir de ese criterio, se plantea que el Gobierno debería reponer la pérdida a los 4,5 millones de jubilados y pensionados que cobran el bono.

Además, debería otorgar el monto actualizado a los nuevos jubilados y pensionados que comiencen a percibir los haberes mínimos. Sin embargo, el Gobierno apeló el fallo, por lo que la controversia sobre la actualización del refuerzo previsional continúa abierta.

Mientras tanto, el decreto 824/2026 volvió a confirmar que el bono de hasta $70.000 seguirá sin modificaciones para septiembre, prolongando un congelamiento iniciado en marzo de 2024 y profundizando la pérdida de poder de compra de un pago que alcanza a millones de beneficiarios.