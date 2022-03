La posible falta de gas y energía genera incertidumbre en la industria local

El conflicto bélico entre Rusia y Ucrania ha puesto el acento en los subsidios energéticos mientras el precio del Gas Natural Licuado (GNL) se sigue disparando a un máximo histórico y esto no solo impacta a nivel país sino que también en nuestra provincia. Las industrias catamarqueñas que se abastecen de este recurso ya comienzan a consultar a sus proveedores si van a tener la cantidad suficiente para los meses que vienen y sobre todo, lo que más preocupa, a qué precio lo van a obtener.

Estas consultas las vienen realizando los industriales del NOA y desde Catamarca, el vicepresidente de la Unión Industrial de Catamarca, Ing. Raúl Colombo, confirmó que ya desde diciembre se dialoga con los proveedores sobre el panorama de provisión. “La guerra vino a dar vuelta todo y para peor porque los barcos que traíamos nosotros, en el caso de mi empresa, el millón de BTU (medida del gas en el mundo) era de U$S 8,3 el millón. Como consecuencia de la guerra se fue a más de U$S 100 el millón de BTU. Ahora, está entre 30 y 35 dólares. Es decir que antes importábamos a 8 y ahora lo hacemos a 35 dólares. Así que es compleja la situación para los industriales en la Argentina”, describió.

Panoráma

“Hoy la situación es de gran incertidumbre”, sentenció Colombo al indicar que además del valor, lo que más preocupa es la provisión. Con el aviso de Bolivia sobre la merma en la venta a nuestro país, el panorama no mejora. “Si yo me tengo que atener a la palabra del secretario de Energía que mandó una carta dura a la Presidencia y al ministro de Economía diciendo que no va a alcanzar el gas para hacer funcionar las usinas de las termoeléctricas y que tampoco iba a alcanzar el gas, es para preocuparse seriamente”, acotó.

Ciertamente lo que se viene es complicado, ya que por caso, según lo indicado por el vice de la UICA, los contratos de las empresas locales que están a punto de renovarse no tienen definido a qué valor lo van a hacer y menos si el recurso estará disponible en la cantidad que normalmente suelen utilizar.

Colombo, ante la posibilidad vertida desde Nación por cortes de gas, no dejó margen de duda e indicó que esto para las industrias locales que dependen del gas va a “trágico”, refiriendo que no hay alternativas de otros recursos para poder paliar lo que pueda venir. “Si no hay gas suficiente y energía se van a reducir las horas de trabajo de los hornos y también del personal” , se lamentó Colombo en diálogo con Radio Valle Viejo.

El empresario precisó que no solo su industria es una gran consumidora de gas sino que también lo son las textiles, quienes usan este elemento para poder aclimatar no solo el ambiente sino para evitar que el hilo sea trabajado óptimamente.