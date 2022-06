Las exportaciones de carne vacuna subieron 18% en mayo y acumulan 1400 millones de dólares en este 2022

Las exportaciones de carne vacuna sumaron 80.000 toneladas equivalente carcasa (TEC) en mayo, marcando una suba del 18% con respecto al mes anterior y una baja interanual del 10%, según informó el Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas (ABC, por sus siglas en inglés). Cabe recordar que a mediados de mayo de 2021 el Gobierno decidió cerrar las exportaciones del sector, las que fueron reabiertas un mes después con una serie de intervenciones para controlar los embarques.

En el acumulado del año, las exportaciones totalizan 344.000 TEC, 7% menos que en igual lapso de 2021, con un ingreso de dólares de US$ 1.420 millones. La cifra es 30% superior al valor registrado entre enero y mayo del año pasado.

“El crecimiento observado en mayo se concentró en el rubro de las carnes congeladas, especialmente desosadas, mientras que se mantuvieron estables las carnes enfriadas", explicó el presidente del ABC, Mario Ravettino.

Según Ravettino, "la recuperación de los embarques a China, luego de un período de importantes distorsiones para acceder al mercado por las medidas dispuestas por las autoridades de aquel país para atacar la ola de casos de Covid, explicaría el alza verificada”.

La suba de las cotizaciones y una participación mayor de las carnes enfriadas y las cuotas país (Hilton y 481 a Europa y EE.UU., entre otras), que tienen superiores valores medios, redundaron en un incremento en el monto promedio facturado desde junio de 2021, comparando con la media de los primeros meses de 2021, agregó el reporte.

Una tendencia opuesta experimentó la evolución de los tonelajes exportados, afectados por las restricciones implementadas en abril del año pasado por el Gobierno argentino.

Así, el tonelaje exportado se redujo 11% y 20% comparando con la media de los primeros meses del año pasado y la segunda mitad de 2020 respectivamente, pero tuvo una mejora superior a 30% en el precio medio, respecto de iguales lapsos.

China, motor de la demanda de carne argentina

China se mantuvo como líder de las exportaciones de carnes bovinas con algunas oscilaciones, vinculadas con las restricciones aplicadas para administrar las exportaciones argentinas, que llevaron su participación a un piso de 64% en septiembre de 2021.

En los primeros cinco meses de 2022, su incidencia promedió 75%, llegando a casi 80% en el período comentado.

Tras retroceder a 28.000 y 25.000 toneladas en junio y julio de 2021, respectivamente, y a 22.000 toneladas en el comienzo de 2022, las ventas a ese destino mejoraron sensiblemente en mayo, tanto en desosados como en carnes con hueso, precisó el informe del ABC.

La disminución registrada en el volumen remitido a China fue atenuada por la suba en los valores medios; en los cinco primeros meses de 2022 fue de US$ 5.726 por tonelada, US$ 1.800 más que en 2021 y similar al récord alcanzado a fines de 2019.

“En los últimos doce meses se destinaron a China un total de 404 mil toneladas peso producto de carnes congeladas, equivalentes a 563 mil toneladas peso res, casi las tres cuartas del total de las exportaciones argentinas de carnes bovinas", resaltó Ravettino.

El presidente del ABC añadió que "la mejora en el valor medio absorbió la reducción en las toneladas exportadas respecto de los doce meses cerrados en 2020/21, pero significó una disminución de US$ 320 millones, si se extiende la comparación al acumulado entre 2019/20”.