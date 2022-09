Massa: en los "próximos días" estará lista la segunda revisión del acuerdo con el FMI

El ministro de Economía, Sergio Massa, aseguró este lunes que el documento final de la segunda revisión del programa con el Fondo Monetario Internacional (FMI) estará listo "en los próximos días", luego de la presentación del Presupuesto 2023 en el Congreso prevista para el próximo jueves.



Massa, en la última jornada de su visita de una semana a los Estados Unidos, mantuvo por la tarde una reunión con la directora Gerente del FMI, Kristalina Georgieva, quien destacó el compromiso del titular del Palacio de Hacienda "para lograr las metas" del programa acordado entre el organismo multilateral y la Argentina.



"En las próximas 72 horas se va a terminar la documentación para que se eleve al board" del FMI, dijo Massa al hacer referencia al "staff agreement" que será elevado al Directorio del organismo, en el que no sólo se abordó la segunda revisión del acuerdo sino también las perspectivas del año en curso.



En una conferencia de prensa que ofreció en la sede de la Embajada argentina en Washington, el ministro subrayó que "el comunicado (del FMI) es claro, habla de terminar el trabajo burocrático para emitir el staff agreemet", lo que "hará que los próximos días esté elevado" al directorio para su aprobación.



Fuentes del Ministerio de Economía precisaron a Télam que luego de completar la revisión técnica, se deberán elaborar los contratos de tres documentos oficiales: el que expresa la posición argentina, otro que explicita los puntos del FMI y, por último, una carta de intención formal en donde la Argentina manifiesta el pedido del próximo desembolso -por US$ 4100 millones- al FMI, luego de la aprobación técnica.



Massa ratificó que la Argentina va a "cumplir con el programa acordado con el FMI", al tiempo que aseguró que "la protección de los sectores más vulnerables es una tarea irrenunciable" para el Gobierno nacional.



El ministro afirmó que la continuidad de las metas habilitará a "avanzar tanto en el programa de desembolsos como en el programa de reembolsos".



De esta forma, explicó que el Gobierno buscará cumplir con las metas del acuerdo (sin pedir cambios, como recalca el comunicado del FMI) y que también cumplirá con los pagos previstos con el organismo, más allá de que los desembolsos de parte del organismo podrían llegar después de la fecha del próximo vencimientos, previsto para el 21 y 22 de septiembre, por un monto de US$ 2.600 millones.



Tras la tarea desarrollada desde el lunes pasado de manera presencial con el staff del FMI, el equipo económico partió esta tarde de regreso hacia la Argentina con el convencimiento de que el directorio del organismo multilateral aprobará la segunda revisión.



El desembolso del FMI llegará al país después de la fecha de vencimiento debido a que, luego de emitirse el "staff agreement", el organismo necesita contar con una cantidad de días de manera previa a que lo trate el Directorio. Massa dijo que es muy posible que el staff agreement, el pre requisito para la aprobación final del directorio de la segunda revisión, "va a disparar la confirmación del cierre del acuerdo con el Club de París".



El minsitro señaló que existen negociaciones avanzadas con el foro de países acreedores y que el visto bueno del FMI es un requisito -no escrito- que suele tomarse de referencia para cerrar las negociaciones con el Club de París.



Desde el equipo económico expresaron que era muy probable que la semana del 29 de septiembre, días antes de la Asamblea Anual de FMI que tendrá lugar en octubre, pueda cerrarse el acuerdo con el Club de París. Antes de partir hacia Buenos Aires por la noche, Massa agradeció a la comitiva argentina que trabajó intensamente estos días en Washington para acelerar los tiempos y poder cerrar un entendimiento en torno a la segunda revisión.



En la conferencia de prensa, el titular del Palacio de Hacienda también aprovechó para agradecer a los productores del campo que con sus liquidaciones de granos ayudaron a mejorar el clima de expectativas que se respira en el FMI y en el gobierno de Estados Unidos sobre la mejora de la reservas en la Argentina, una de las metas claves en el acuerdo con el organismo.



"Quiero agradecer el trabajo de las bolsas de cereales, acopiadores, cerealeras y la decisión de los productores. Es una tranquilidad para nosotros porque significa que la medida fue acertada", dijo el ministro.



Por su parte, Georgieva, en un comunicado de prensa, dijo que recibió con "beneplácito su fuerte compromiso e impulso para lograr las metas del programa" acordado por la Argentina con el FMI. Georgieva, tras calificar como "muy positivo" al encuentro que mantuvo con Massa, señaló que "nuestros equipos continuarán las reuniones de manera virtual esta semana con objetivo de concluir el staff-level agreement en los próximos días".



En lo que respecta a los tiempos, luego de la aprobación formal del documento para elevarlo al directorio hay un período de al menos 15 de días desde que se aprueba el "staff agreement" hasta que el "board" del organismo tome el caso para su aprobación. En base a estos plazos, los funcionarios argentinos evaluaban que los US$ 4100 millones previstos en el programa llegarían al país después de los vencimientos del próximo 21 y 22 de septiembre, por US$ 2.618 millones.

"Felicité al Ministro Massa por su nombramiento y su cartera ampliada, y por los fuertes pasos que él y su equipo económico han tomado para estabilizar los mercados y revertir un escenario de alta volatilidad", expresó Georgieva, al referirse al plan de estabilización y el nuevo dolar soja implementado por Massa.



Al realizar un balance de la visita a EEUU, Massa dijo que se va "satisfecho, pero entendiendo que es un paso más en nuestras responsabilidades", ya que aún hay "una enorme tarea por delante en la lucha contra la inflación, porque tenemos sectores que todavía sufren mucho".



Durante la jornada de este lunes, la última en Washington, Massa se reunió con la titular del Tesoro, Yanet Yellen, y con David Lipton.



En los días previos, el ministro desarrolló una intensa agenda que incluyó encuentro con funcionarios del Departamento de Estado, de la Casa Blanca, inversores privados y directivos del BID y el Banco Mundial.



En la reunión con Georgieva, el titular del Palacio de Hacienda estuvo acompañado por el presidente del Banco Central, Miguel Pesce; por el secretario de Política de Programación Económica, Gabriel Rubinstein; el jefe de asesores del Ministerio, Leonardo Madcur; el titular del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) y coordinador de las relaciones con los organismos, Marco Lavagna; y la titular del Banco Nación, Silvina Batakis.