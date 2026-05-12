Movilidad: tres grupos de jubilados tendrán en junio subas de entre 6,85% y 9,86%

Las jubilaciones y pensiones correspondientes a los regímenes especiales de docentes nacionales volverán a actualizarse en junio mediante el esquema de movilidad trimestral que rige para esos sectores. Según informó la Secretaría de Trabajo, quienes pertenecen al sistema de docentes no universitarios recibirán una recomposición de 9,86%, mientras que los jubilados y pensionados de universidades nacionales tendrán un incremento de 6,85%.

Los reajustes alcanzarán también a quienes integran el régimen especial de trabajadores de Luz y Fuerza, cuyos ingresos subirán 7,86% el próximo mes.

A diferencia de lo que ocurre con el régimen general de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), estos sistemas previsionales no actualizan sus haberes de manera mensual según la inflación, sino que aplican aumentos trimestrales basados en la evolución de indicadores salariales específicos de cada actividad.

Los nuevos montos definidos para junio serán percibidos también durante julio y agosto, ya que la próxima recomposición llegará recién en septiembre. Los porcentajes, además, se calculan sobre los haberes reajustados previamente en marzo.

En ese mes, los jubilados docentes no universitarios habían recibido un incremento de 5,28%, mientras que los universitarios habían obtenido una actualización de 4,26%.

El régimen de docentes no universitarios

El sistema previsional correspondiente a docentes no universitarios se encuentra regulado por el decreto 137/05. En este caso, el porcentaje de movilidad trimestral surge de la variación del índice Ripdoc (Remuneración Imponible Promedio Docente). Según datos de la Subsecretaría de Seguridad Social, existen actualmente poco más de 203.000 prestaciones en curso de pago dentro de este régimen especial. El haber promedio registrado en marzo de este año rondó los $2,17 millones.

Con las subas acumuladas entre marzo y junio, el aumento nominal total para el primer semestre de 2026 alcanzará el 15,7%.

Sin embargo, ese porcentaje quedaría por debajo de la inflación estimada para el mismo período. De acuerdo con los datos del Indec, el Índice de Precios al Consumidor avanzó 9,4% durante el primer trimestre del año. A su vez, las proyecciones incluidas en el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) elaborado por el Banco Central ubican la inflación acumulada del semestre en torno al 17,7%.

Las previsiones también indican que para agosto, mes en el que estos jubilados seguirán cobrando el mismo haber fijado en junio, la inflación acumulada desde enero podría acercarse al 23%.

Pese a este escenario para 2026, el desempeño del año anterior había mostrado una situación diferente. Durante 2025, los jubilados docentes no universitarios registraron una actualización acumulada de 44,4%, cifra superior al incremento de 31,5% que tuvo el IPC medido por el Indec. Eso permitió, en ese período, una recuperación del poder adquisitivo.

Docentes universitarios

La situación resulta más compleja para quienes integran el régimen previsional de docentes de universidades nacionales. En este caso, la actualización trimestral se calcula tomando como referencia la evolución del índice Ripdun (Remuneración Imponible Promedio de los Docentes Universitarios Nacionales).

El universo alcanzado por este sistema ronda los 13.500 jubilados y pensionados, mientras que el haber promedio se ubica en aproximadamente $2,42 millones. Con el incremento de junio, la suba acumulada durante el primer semestre llegará al 11,4%, varios puntos por debajo de la inflación estimada para el período.

Según se detalla, incluso ese porcentaje sería inferior a la variación de precios registrada solamente en los primeros cuatro meses del año. La pérdida de poder adquisitivo en 2026 se suma además a la caída ya registrada durante 2025. En ese año, los haberes de este régimen tuvieron una actualización de apenas 22%, frente a una inflación de 31,5%, lo que implicó una pérdida real de 7,2% en el poder de compra.

El caso de Luz y Fuerza

Los jubilados del régimen especial de Luz y Fuerza también tendrán una actualización trimestral en junio. En este caso, el incremento será de 7,86%.

Entre las recomposiciones de marzo y junio, la suba acumulada alcanzará el 13,3%, un porcentaje que también quedaría por debajo de la inflación proyectada para el período.

Según los datos oficiales correspondientes a marzo, este esquema previsional cuenta con casi 31.300 beneficiarios, mientras que el haber promedio ronda los $2,026 millones.

Diferencias con el régimen general de Anses

Los sistemas previsionales especiales de docentes nacionales y Luz y Fuerza quedaron excluidos del alcance del Decreto de Necesidad y Urgencia 274, firmado en marzo de 2024.

Esa norma estableció para el régimen general contributivo de la Anses un mecanismo de movilidad basado en actualizaciones mensuales según la variación del Índice de Precios al Consumidor. Como consecuencia de esa fórmula, las jubilaciones generales tuvieron en mayo un incremento de 3,38%, equivalente a la inflación registrada en marzo por el Indec.

Actualmente, dentro del régimen general contributivo de la Anses, el haber mínimo asciende a $393.174,10, mientras que el máximo alcanza los $2.645.689,38. Con el bono extraordinario de $70.000, congelado desde marzo de 2024, el ingreso básico garantizado llega a $463.174,10 brutos.

Mientras los regímenes especiales continúan ajustándose mediante indicadores salariales sectoriales y con frecuencia trimestral, los datos proyectados para 2026 muestran que los incrementos previstos quedarían por debajo de la evolución inflacionaria estimada para el mismo período.