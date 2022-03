Preocupa el aumento de la harina y en Catamarca ya se habla de desabastecimiento

La guerra de Rusia y Ucrania ya presenta su impacto económico en Argentina, el que derivará en los bolsillos de todos. Todo gira en torno al aumento histórico a nivel mundial del trigo y por derivación ya se conoce de una suba exponencial en el valor de la harina, que luego pasará a impactar en el precio del pan. Hasta la semana pasada los industriales estimado el valor de este insumo pero el miércoles uno de los principales molinos del país sufrió una suba del 45%, mientras que otro percibió un aumento del 55%. El panorama no mejora y ya se habla de otra suba de un 15% sobre estos valores.

Con la sombra del desabastecimiento de la harina, todos los derivados consecuentemente van en alza. La situación se verifica en todo el país. Desde la industria panadera detallaron que, desde el jueves, algunos molinos suspendieron la venta de bolsas de harina y las pocas entregas que se hicieron llegaron con aumentos de valores debido a la incertidumbre por el precio internacional del trigo que hizo que algunos productores especularan con una suba mayor en el futuro.

En el caso puntual de nuestra provincia, según Osvaldo Perez - distribuidor de insumos para panadería en Catamarca- se espera que el impacto no sea tan grave y que la medida dispuesta ayer a nivel nacional sobre un cupo de 800 mil toneladas de trigo destinadas al mercado interno impacte también aquí. “Generalmente lo que anuncia el Gobierno es para Buenos Aires y que llegue acá es otra cosa. Dios quiera que llegue por aquí porque va a ser muy fuerte el incremento que van a sufrir los derivados”, sostuvo el comerciante en diálogo con Radio Valle Viejo.

Sobre el faltante de harina que comienza a sentirse en Catamarca, Perez puntualizó: “Tengo stock para un par de días más. Uno de los molinos que me abastece y que no ha suspendido la venta, sí a modificado las condiciones de pago. Ahora se debe pagar anticipado. Antes se tenía un plazo de 20 días para cancelar pero ahora es de contado”. En cuanto a la respuesta de los panaderos al receptar el aumento del principal ingrediente, el distribuidor dijo que estos no tienen otra salida que aceptar los nuevos valores y que ya están acostumbrados a los aumentos. “Sinceramente la gente está curada de espanto. No te dicen nada porque son concientes de lo que está sucediendo”.

En Catamarca el valor de la bolsa de harina 000 ya cotiza a $1.700 y la cuatro ceros a $2.050 y se aguarda otro aumento. El panorama no tiene vizo de solución a corto plazo, esto mientras el conflicto entre Rusia y Ucrania no finalice, por cuanto el orígen de la suba de la materia prima se genera por esta situación bélica.