Prestación por Desempleo de ANSES: requisitos, montos y cómo acceder al beneficio

En el marco del calendario de pagos correspondiente al tercer mes del año, la Administración Nacional de la Seguridad Social continúa con la implementación de la Prestación por Desempleo, un programa destinado a acompañar económicamente a personas que quedaron sin trabajo.

Se trata de un ingreso temporal, diseñado para brindar un sostén económico durante el período de búsqueda laboral, en un contexto en el que la interrupción del empleo impacta de manera directa en la estabilidad de los trabajadores y sus familias.

El beneficio está dirigido específicamente a trabajadores en relación de dependencia que hayan perdido su empleo por causas ajenas a su voluntad, como:

Despidos sin causa

Finalización de contrato laboral

De acuerdo con datos del sistema de Seguridad Social, más de 150.000 trabajadores accedieron a esta prestación durante 2025, lo que da cuenta del alcance del programa dentro del esquema de asistencia estatal.

Qué incluye la prestación

Además del ingreso económico mensual, la Prestación por Desempleo contempla la continuidad de derechos asociados a la seguridad social, lo que permite sostener ciertos beneficios durante el período sin empleo. Quienes acceden al programa mantienen el derecho a:

Asignación por prenatal

Asignación por hijo

Ayuda escolar anual

Asignaciones por matrimonio, nacimiento o adopción

Este esquema busca amortiguar el impacto de la pérdida laboral, garantizando que los beneficiarios continúen accediendo a prestaciones vinculadas a su situación familiar.

Requisitos según el tipo de trabajador

El acceso a la Prestación por Desempleo depende del cumplimiento de una serie de requisitos vinculados al historial laboral y los aportes realizados.

Las condiciones varían según el tipo de empleo:

Trabajadores permanentes

Deben acreditar al menos 6 meses de aportes en los últimos 3 años previos al despido

Trabajadores eventuales o de temporada

Haber trabajado menos de 12 meses en los últimos 3 años

Contar con más de 90 días de aportes en el último año

Trabajadores de la construcción

Deben registrar al menos 8 meses de aportes en los últimos 2 años

Estos criterios determinan el acceso al beneficio y permiten evaluar la continuidad laboral previa del solicitante dentro del sistema formal.

Cuánto se cobra y cómo se calcula

El monto de la prestación no es fijo, sino que se determina en función de variables específicas vinculadas al historial laboral del beneficiario.

El cálculo se basa en:

Los ingresos previos del trabajador

Los meses con aportes registrados

El sistema establece un esquema de pagos en cuotas mensuales:

Entre 2 y 12 cuotas para trabajadores en relación de dependencia

Entre 3 y 8 cuotas para trabajadores de la construcción

Además, el programa contempla una extensión para determinados casos:

Personas mayores de 45 años pueden acceder a 6 meses adicionales de cobertura

Este esquema busca adaptarse a la situación de cada trabajador, brindando un respaldo proporcional a su trayectoria laboral.

Cómo tramitar la prestación

El acceso al beneficio requiere la presentación de documentación que permita acreditar la situación de desempleo.

Entre los documentos necesarios se incluyen:

DNI (original y copia)

Telegrama de despido, carta documento o notificación del empleador

En algunos casos específicos, también puede solicitarse:

Constancia de quiebra

Contrato vencido

Certificado de defunción del empleador

El trámite puede realizarse a través de dos modalidades:

Atención Virtual, utilizando CUIL y clave de la seguridad social

Oficinas de ANSES, con turno previo

Este esquema permite facilitar el acceso al beneficio mediante canales presenciales y digitales.

Modalidad de cobro

Una vez aprobado el trámite, la Administración Nacional de la Seguridad Social gestiona el pago a través de una Caja de Ahorro de la Seguridad Social. El mecanismo de cobro se organiza en dos etapas:

Primer pago: se realiza por ventanilla bancaria

Pagos posteriores: mediante una tarjeta de débito, que permite operar en cajeros automáticos

Este sistema garantiza la continuidad del cobro de manera segura y accesible para los beneficiarios.

Asimismo, el titular tiene la obligación de informar el inicio de una nueva actividad laboral y solicitar la suspensión del beneficio dentro de los 5 días hábiles, en caso de reinsertarse en el mercado de trabajo.

Qué sucede si no se cumplen los requisitos

No todos los trabajadores que pierden su empleo pueden acceder a la prestación, ya que el sistema exige un mínimo de aportes registrados.

Quienes no alcanzan ese umbral no pueden acceder al beneficio. Sin embargo, existen alternativas en determinadas situaciones.

En caso de que un trámite haya sido iniciado y luego suspendido, puede reactivarse dentro de un plazo de dos años, siempre que el solicitante haya cumplido con una condición clave:

Haber trabajado formalmente al menos 12 meses durante ese período

Además, en estos casos se contempla la posibilidad de evaluar el acceso a otros programas o ayudas sociales, según la situación laboral y socioeconómica de cada persona.

Un instrumento clave de contención social

La Prestación por Desempleo se consolida como una herramienta central dentro del sistema de seguridad social, orientada a brindar contención económica en momentos de vulnerabilidad laboral.

A través de un esquema que combina ingresos temporales, acceso a asignaciones familiares y mecanismos de inclusión, el programa busca acompañar a los trabajadores en el proceso de reinserción laboral, en un contexto donde la estabilidad del empleo resulta un factor determinante para la calidad de vida.