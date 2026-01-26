Refuerzo ANSES: quiénes cobran los $108.000 extra en febrero

En el marco de las políticas de asistencia social vigentes para este año, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ha ratificado el esquema de pagos correspondiente a febrero de 2026. Bajo el sistema de Asignaciones Familiares SUAF, el organismo procederá a la liquidación del programa Tarjeta Alimentar 2026, una herramienta clave para el sostenimiento de la canasta básica. Este mes, el desembolso alcanza un máximo de $108.062, destinado prioritariamente a los grupos familiares con mayor número de integrantes a cargo.

Segmentos alcanzados por el Beneficio

La implementación de la Tarjeta Alimentar bajo la órbita de la ANSES se destaca por su carácter de acreditación automática, lo que significa que no requiere de trámites presenciales adicionales, siempre que los datos en el sistema estén actualizados. Para este periodo de febrero, los beneficiarios con derecho a percibir este aporte son:

Titulares de la AUH: Aquellos que perciben la Asignación Universal por Hijo y tienen a su cargo niños o adolescentes de hasta 17 años inclusive .

Aquellos que perciben la Asignación Universal por Hijo y tienen a su cargo niños o adolescentes de . Asignación por Embarazo (AUE): Personas gestantes que se encuentren transitando su embarazo a partir del tercer mes .

Personas gestantes que se encuentren transitando su embarazo a partir del . Hijos con Discapacidad: Familias que reciben la AUH por hijos con discapacidad, en cuyo caso el beneficio se otorga sin tope de edad .

Familias que reciben la AUH por hijos con discapacidad, en cuyo caso el beneficio se otorga . Pensiones No Contributivas (PNC): Madres que son beneficiarias de la pensión por siete hijos o más.

Escala de montos vigentes en Febrero 2026

El sistema de seguridad social aplica una escala progresiva en la Tarjeta Alimentar, ajustando el monto percibido según la composición y las necesidades de cada grupo familiar. Los valores vigentes que se acreditarán durante este mes son los siguientes:

Familias con 1 hijo: Recibirán un total de $52.250 .

Recibirán un total de . Familias con 2 hijos: El monto asciende a $81.936 .

El monto asciende a . Familias con 3 o más hijos: Accederán al pago máximo de $108.062 .

Accederán al pago máximo de . Personas gestantes (AUE): Se les acreditará la suma de $52.250.

Este diseño busca priorizar el bienestar de las familias numerosas, asegurando que el refuerzo de $108.062 impacte de forma directa en la seguridad alimentaria de los hogares con mayor carga de cuidados.

Para brindar transparencia y previsibilidad, la ANSES mantiene habilitados sus canales digitales para que cada titular confirme si le corresponde el beneficio este mes. Es fundamental que los ciudadanos verifiquen su estatus dentro del programa Tarjeta Alimentar 2026 a través de los canales oficiales. El procedimiento para la consulta es el siguiente:

Ingresar a la plataforma Mi ANSES utilizando el número de CUIL o DNI y la Clave de la Seguridad Social. Navegar hasta la sección denominada "Consultar". El sistema indicará de forma inmediata si el usuario forma parte del grupo habilitado para cobrar la Tarjeta Alimentar en febrero.

Logística de acreditación y cronograma

La logística de pago se ha simplificado para mayor comodidad del beneficiario. El dinero se deposita en la misma cuenta bancaria y en la fecha habitual de cobro de la prestación base (ya sea AUH, AUE o PNC). No se requiere una tarjeta física independiente, ya que el monto se integra al cronograma de haberes mensual.

Para conocer la fecha exacta de cobro, los titulares pueden consultar el calendario en la web oficial de la ANSES o desde la aplicación Mi ANSES, ingresando en la ruta: "Hijos" > "Mis Asignaciones", validando siempre el ingreso con su clave personal.