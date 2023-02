Se define el aumento de las jubilaciones de marzo y evalúan entregar un nuevo bono

El Gobierno Nacional anunciará en los próximos días el porcentaje de actualización de jubilaciones que se cobrarán a partir de marzo y desde la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmaron que se evalúa la posibilidad de que se entregue un nuevo refuerzo para quienes cobren los haberes mínimos.

Este posible bono que entregaría ANSES durante el próximo trimestre -entre marzo y mayo- se confirmará el próximo viernes cuando el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) publique el Índice de Salarios correspondiente a diciembre de 2022.

La actualización de las jubilaciones se calcula de manera trimestral y a partir de un coeficiente que está compuesto por la recaudación previsional y la evolución de los salarios del sector formal -la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE)-. De esta manera solo resta conocer el índice de salarios para aplicar la fórmula que, se estima, quedará entre un 17 y 18%.

La última actualización se realizó en diciembre y fue del 15,62%. Con ese aumento, la jubilación mínima quedó en $50.124 y se le sumó un bono adicional dividido en tres tramos de $10.000 para que el haber inicial quede por encima de los $60.000.

La última parte de este refuerzo se terminó de pagar en febrero e incluso con una actualización del 18% a partir de marzo, la jubilación mínima pasaría a ser de $59.146 y se ubicaría por debajo de lo que cobraron los jubilados en los meses anteriores. Es por eso que desde la ANSES analizan la posibilidad de otorgar otro refuerzo para el periodo de marzo, abril y mayo. El Gobierno Nacional anunciará en los próximos días el porcentaje de actualización de jubilaciones que se cobrarán a partir de marzo. (Foto: Anses)

Los aumentos por la fórmula de movilidad se dan cuatro veces por año. En marzo de 2022, las jubilaciones tuvieron un alza del 15%, en junio del 12,28%, en septiembre del 15,58% y en diciembre del 15,62%.

En 7 de los 12 meses del último año hubo bonos para los jubilados. En abril se pagó un refuerzo de $6000, en mayo otro de $12.000 y en agosto de $5000, mientras que en septiembre ($4000), octubre y noviembre ($7000) se pagó un bono dividido en tres tramos, al igual que el último refuerzo que se pagó en diciembre ($7000) de 2022, enero ($10.000) y febrero ($10.000) de 2023.

Los bonos solo los reciben los jubilados y pensionados de haberes más bajos y no se toman en cuenta para los futuros incrementos de los haberes. Se calcula que más de 2 millones de jubilados y pensionados no cobran el bono y no cuentan con ninguna compensación.

Cuánto cobran los jubilados desde el aumento en diciembre

Con el aumento del 15,6% que se anunció en diciembre del año pasado y los bonos para los jubilados que menos cobran, las asignaciones que paga la ANSES son las siguientes: