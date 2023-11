Trabajadores argentinos son los que más sufren el síndrome de la "cabeza quemada"

La Argentina es el país de la región con más trabajadores que afirman padecer agotamiento laboral o "Síndrome de Burnout", según un reporte privado.

En términos coloquiales se les llama "cabeza quemada", ya que el estrés y el denominado "estrés de la desmotivación" son las principales sensaciones que refieren los argentinos.

En la Argentina, el 94% de los consultados afirmó sufrir de "agotamiento laboral excesivo", según la consultora de recursos humanos Jobint.

En este contexto, el estrés y la desmotivación son las sensaciones principales que se experimentaron durante el último año, indica el informe.

La consultora viene realizando este estudio desde 2020, en plena pandemia de coronavirus. En ese año un 88% decía sufrir agotamiento, 2021 era un 80% y en 2022, el 86%. Pero en este 2023 se registró el nivel más alto de este síndrome en la Argentina.

Por detrás de la Argentina se ubican Chile, 91%; Panamá, 83%; Ecuador, 79%; y Perú, 78%. En tanto, el 52% de los trabajadores afirma sentir falta de energía o cansancio extremo, hasta que el 41% experimenta "negativismo o cinismo" con relación al trabajo.

El 23% advierte una disminución en su eficacia para trabajar y apenas un 4% sin relación alguno de los síntomas de Burnout.

El informe indica que durante el último año el 79% de los consultado sintió estrés, el 75% está desmotivado, el 45% experimenta un agotamiento por encima de lo normal por la carga de trabajo.

El 43% de los consultados dijo que no logra desconectarse de su empleo y le cuesta encontrar tiempo para sí, el 42% que nota que disminuyó su rendimiento; el 41% se siente más presionado que antes; y al 32% las tareas le demandan más tiempo de lo habitual; entre otros.

¿Qué es el Burnout?



El Síndrome de Burnout o del "trabajador agotado" alude a la denominada "cronificación del estrés laboral". Este se manifiesta a través de un estado de agotamiento físico y mental que se prolonga en el tiempo y se ha desviado a la personalidad y autoestima del trabajador.

Es un proceso en el que el trabajador sufre una pérdida del interés por sus tareas y va a hacer una reacción psicológica negativa hacia su ocupación laboral.

Respecto de los motivos del burnout, aseguran que se debe a la falta de claridad con respecto a lo que su rol implica (22%); a la sobrecarga de trabajo (21%); al trato de superiores (18%); a la presión en el trabajo (13%); a la de identificación con la falta de los valores de la organización (11%); a que no se encuentra en la altura de la rol (7%); y a la de tiempo para llevar a cabo todas las tareas (7%). Del porcentaje que dice sentirse "quemado", el 22% no hace actividad para sentirse mejor y el 5% piensa no hacer nada para mitigar el burnout.