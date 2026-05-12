El Gobierno recortó casi $2,5 billones del Presupuesto 2026 con impacto en salud y educación

El Gobierno nacional oficializó una modificación del Presupuesto 2026 que implica un recorte de casi $2,5 billones, una cifra que representa cerca del 1,6 por ciento del total presupuestario, con un fuerte impacto sobre las áreas de salud pública y educación. La medida quedó formalizada a través de la Decisión Administrativa 20/2026, publicada en el Boletín Oficial por la gestión encabezada por el presidente Javier Milei.

La readecuación presupuestaria incluyó reducciones millonarias en programas sanitarios, partidas destinadas a medicamentos y tratamientos, organismos estratégicos de salud, infraestructura educativa, becas estudiantiles y obras universitarias. Según los anexos oficiales a los que accedió Noticias Argentinas, el Ejecutivo avanzó con una profunda poda de recursos en distintas áreas sensibles de la administración nacional.

La decisión se enmarca en la política económica del Gobierno nacional orientada a sostener el superávit fiscal comprometido con el Fondo Monetario Internacional, objetivo que el Presidente mantiene como uno de los ejes centrales de su administración.

Fuerte ajuste en salud pública

Uno de los capítulos más significativos de la modificación presupuestaria impactó sobre el área sanitaria. El Gobierno formalizó un recorte total de $63.021.299.401 en Salud Pública, afectando programas vinculados al acceso a medicamentos, prevención de enfermedades y tratamientos de alta complejidad.

El mayor ajuste nominal se concentró en el programa "Acceso a Medicamentos, Insumos y Tecnología Médica", que perdió $20.000 millones. La reducción golpea una de las áreas centrales vinculadas al abastecimiento de tratamientos y recursos médicos. Al mismo tiempo, las partidas destinadas al "Fortalecimiento de los Sistemas Provinciales de Salud" sufrieron una baja de $25.000 millones, afectando las transferencias y la asistencia sanitaria dirigida a distintas provincias del país.

Entre los recortes de mayor impacto social aparece también la reducción de $5.000 millones en el programa de "Investigación, Prevención, Detección Temprana y Tratamiento del Cáncer", especialmente en lo relacionado con ayudas sociales directas destinadas a pacientes.

La reestructuración presupuestaria alcanzó además a organismos estratégicos del sistema sanitario nacional. El Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI) registró una reducción de $831,3 millones, divididos entre una baja de $513,1 millones en gastos corrientes y otros $318,2 millones en recursos de capital.

Por su parte, la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud "Dr. Carlos Malbrán" (ANLIS) perdió $1.162,2 millones, situación que, según se detalló, paraliza obras de refuncionalización edilicia y proyectos vinculados a laboratorios de alta complejidad.

Programas sanitarios alcanzados

La medida administrativa también avanzó sobre otros programas específicos de prevención y atención sanitaria. Entre los recortes detallados en los anexos oficiales figuran:

$500 millones menos para prevención de enfermedades transmisibles.

menos para prevención de enfermedades transmisibles. $800 millones menos en programas de VIH, hepatitis, tuberculosis y lepra.

menos en programas de VIH, hepatitis, tuberculosis y lepra. $900 millones menos en Salud Sexual y Procreación Responsable.

Las modificaciones quedaron oficializadas mediante la publicación de la Decisión Administrativa 20/2026 en el Boletín Oficial, documento que contiene el detalle de las reasignaciones y reducciones presupuestarias dispuestas por el Poder Ejecutivo.

Educación: recortes por más de $78.000 millones

La Secretaría de Educación también quedó alcanzada por el ajuste. El Gobierno nacional recortó $78.768.179.759 en programas educativos y suspendió transferencias destinadas a infraestructura universitaria. De acuerdo con la planilla anexa de gastos de la administración nacional, el principal impacto se produjo sobre el "Plan Nacional de Alfabetización", que sufrió una reducción de $35.288.051.713. El recorte afecta especialmente las transferencias directas destinadas a las provincias para la implementación de ese programa.

Otra de las medidas relevantes fue la eliminación del "Fondo de Compensación Salarial Docente", por un total de $8.929.835.294. Ese mecanismo estaba destinado a equiparar los salarios mínimos de docentes provinciales.

En materia de infraestructura escolar y equipamiento, la reducción alcanzó los $21.686.636.818, mientras que el programa de "Gestión Educativa y Políticas Socioeducativas" sufrió una poda de $6.649.536.538.

Dentro de ese esquema también se registró una disminución superior a $559 millones en becas estudiantiles.

EDUC.AR y universidades nacionales

La empresa estatal EDUC.AR S.A. también quedó alcanzada por las modificaciones presupuestarias. Según la documentación oficial citada por Noticias Argentinas, perdió transferencias por un total consolidado de $48.000.000.000. El ajuste también impactó sobre las universidades nacionales. El anexo de la Decisión Administrativa detalló una reducción de $5.303.000.000 en transferencias de capital destinadas a infraestructura del conocimiento, afectando obras en trece casas de estudio.

Entre las universidades más afectadas aparecen:

Universidad Nacional de La Plata : reducción de $1.043.000.000 .

: reducción de . Universidad Nacional de General San Martín : recorte de $700.000.000 .

: recorte de . Universidad Nacional de Avellaneda : baja de $700.000.000 .

: baja de . Universidad Nacional de Río Cuarto : reducción de $680.500.000 .

: reducción de . Universidad Nacional de Entre Ríos: recorte de $540.000.000.

La medida se conoció en un contexto marcado por reclamos vinculados al financiamiento educativo y universitario, mientras distintos sectores continúan advirtiendo sobre el impacto de las restricciones presupuestarias en el funcionamiento de programas nacionales, infraestructura y políticas públicas esenciales.