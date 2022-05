Vuelve Mi Pieza de ANSES: Cómo inscribirse para acceder al crédito de $240.000

El Ministerio de Desarrollo Social de la Nación reabrió el lunes la inscripción al programa Mi Pieza de ANSES 2022, destinado a mujeres mayores de 18 años que viven en barrios populares de toda la Argentina.

Las beneficiadas podrán acceder a un crédito de $100.000 a $240.000 que serán entregados en dos cuotas del 50% a través de ANSES. Hasta el momento, 140 mil mujeres accedieron al programa, para el que se destinó una inversión de 32 millones de pesos.

Mi pieza de ANSES: quiénes pueden acceder

Solo podrán anotarse las mujeres de más de 18 años, argentinas o con residencia permanente, que vivan en un barrio popular inscripto en el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap).

Deberán contar con un Certificado de Vivienda Familiar, y se permite una única inscripción por Certificado.

Cómo funciona la financiación de los créditos

Las beneficiadas accederán a 100 mil o 240 mil pesos que les serán entregados en dos cuotas del 50% a través de ANSES. La primera cuota será para el inicio de la obra, mientras que la segunda la recibirán luego de validar el avance de la obra a través de una aplicación de celular.

Quienes no completen el avance de la obra quedarán inhabilitadas para nuevas líneas de asistencia económica. El programa es compatible con cualquier prestación social, incluido el programa Potenciar Trabajo.

Mi pieza de ANSES: para qué se puede utilizar

Mejoramiento de techo, pared, piso y aberturas.

División de interiores.

Refacción menor de plomería y/o electricidad.

Ampliación de vivienda.

Cómo inscribirse al sorteo de Mi pieza de ANSES 2022

Para inscribirse hay que ingresar a la web y llenar el formulario con los datos personales y de vivienda. Solo pueden anotarse las mujeres que nunca se inscribieron a Mi Pieza.

Las ganadoras no podrán volver anotarse, y quienes aún no hayan salido sorteadas no necesitarán volver a inscribirse porque participarán del próximo sorteo automáticamente.

Mi pieza de ANSES 2022: cuándo se realizará el sorteo

El Gobierno habilitó desde el lunes 23 de mayo de 2022 la nueva fase de inscripción para acceder al crédito de Mi Pieza, que se sorteará durante el mes de julio.

Mi pieza de ANSES 2022: cómo saber si vivo en un barrio popular

El Ministerio de Desarrollo Social cuenta con un mapa interactivo de Barrios Populares en el que cada una de las solicitantes al programa Mi Pieza de ANSES 2022 podrán consultar si su domicilio se encuentra en esta categoría.

Para hacerlo, solamente hay que ingresar a la página web y consultar con el mapa diseñado por la Secretaría de Integración Socio Urbana.

Cómo descargar el Certificado de Vivienda Familiar de ANSES