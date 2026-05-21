Actores argentinos exigen regulaciones para el uso de inteligencia artificial

La Asociación Argentina de Actores y Actrices inició una campaña de concientización pública para reclamar una regulación urgente sobre el uso de inteligencia artificial dentro de la industria audiovisual argentina, en un contexto marcado por el crecimiento de tecnologías capaces de reproducir imágenes, voces y actuaciones mediante herramientas digitales.

La iniciativa busca instalar el debate sobre los límites éticos y legales del uso de inteligencia artificial aplicada a producciones audiovisuales, especialmente ante la posibilidad de replicar identidades artísticas sin consentimiento de los intérpretes.

La campaña cuenta con la participación de reconocidas figuras del espectáculo nacional, entre ellas Ricardo Darín, Gustavo Garzón, Marina Bellati y Diego Gentile, quienes protagonizan una serie de piezas audiovisuales difundidas en redes sociales por la entidad gremial.

🎭 "Mi imagen, mis expresiones y mi voz son mis herramientas de trabajo."



⚖️ Regulemos el uso de la Inteligencia Artificial.



📢 Expresamos la necesidad urgente de establecer regulaciones claras que protejan el trabajo artístico y garanticen transparencia frente al público. pic.twitter.com/McqMMOkcUk — Asociación Argentina de Actores (@actoresprensa) May 20, 2026

Una campaña centrada en los derechos de imagen

A través de distintos videos publicados en plataformas digitales, los actores advierten sobre los riesgos vinculados al uso no regulado de herramientas de inteligencia artificial y el impacto que estas tecnologías podrían generar sobre el trabajo artístico.

En una de las piezas difundidas por la Asociación Argentina de Actores y Actrices, los artistas remarcan una idea central de la campaña: "Mi imagen, mis expresiones y mi voz son mis herramientas de trabajo". La frase sintetiza uno de los principales planteos del sector: la necesidad de establecer mecanismos claros de protección frente a sistemas tecnológicos capaces de recrear digitalmente rostros, voces y gestualidades humanas.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, el objetivo principal de la iniciativa es promover un debate público sobre cuestiones vinculadas con:

Derechos de imagen

Consentimiento digital

Transparencia frente al público

Uso ético de la inteligencia artificial

Protección laboral en la actividad artística

La campaña también busca alertar sobre el potencial uso engañoso de contenidos generados artificialmente y sobre la dificultad creciente para distinguir entre interpretaciones reales y recreaciones digitales.

Las advertencias de Ricardo Darín y Gustavo Garzón

Uno de los ejes centrales de la iniciativa es la reflexión sobre la autenticidad de los contenidos audiovisuales producidos mediante inteligencia artificial. En uno de los videos difundidos por la campaña, Ricardo Darín plantea una pregunta dirigida al público: "¿Pero estás seguro de que soy yo?".

La intervención apunta a exponer las posibilidades actuales de manipulación digital y a cuestionar la capacidad de reconocimiento frente a imágenes o voces generadas artificialmente. En otra de las piezas audiovisuales, Gustavo Garzón advierte: "Alguien podría haber utilizado mi imagen y vos estarías siendo engañado".

Desde la Asociación sostienen que el avance acelerado de estas herramientas tecnológicas abre una serie de desafíos éticos y legales que todavía no cuentan con marcos regulatorios claros en Argentina.

El impacto de la inteligencia artificial en la industria cultural

La discusión sobre los alcances y límites de la inteligencia artificial atraviesa actualmente a distintas industrias culturales y audiovisuales en el mundo. El debate se intensificó especialmente luego de los conflictos gremiales registrados en Hollywood y del crecimiento de producciones generadas mediante herramientas de inteligencia artificial.

En ese contexto internacional, la Asociación Argentina de Actores y Actrices decidió impulsar una discusión pública local sobre las consecuencias que estas tecnologías pueden tener en el ámbito artístico y laboral.

La preocupación del sector no se limita únicamente al uso de imágenes o voces sin autorización, sino también al posible reemplazo de trabajadores de la industria audiovisual mediante reproducciones digitales. La entidad gremial remarcó además que la problemática no involucra solamente a los artistas, sino también al público. "El público también tiene derecho a saber si un actor es real o no", señalaron desde el sindicato, poniendo el foco en la necesidad de garantizar transparencia sobre los contenidos audiovisuales generados mediante inteligencia artificial.