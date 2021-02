Andrea Politti, antes del debut de Corte y confección famosos: El jurado se va a poner exigente

El lunes a las 16 vuelve a la pantalla de eltrece Corte y confección, pero esta edición contará con una novedad dado que los participantes serán famosos. Antes del debut, Andrea Politti habló con TN Show sobre las expectativas que tiene de ver a las estrellas confeccionar sus propias prendas y someterse a la evaluación de un jurado que no va a tener preferencias. Además, recalcó sus ganas de volver a la pantalla a conducir el ciclo y tener contacto con el público.

?¿Cómo te preparás para la cuarta edición de Corte y confección, en esta ocasión con famosos?

?Estoy muy contenta porque tenemos al jurado original y son grandes compañeros: Benito Fernández, Vero de la Canal y Fabián Zitta. Con los famosos se van a poner un poco más exigentes porque van a tener que aprender y ponerse las pilas. Van a tener su asistente, que serán exparticipantes, pero el que va a tener que crear ahí es el famoso. Matilda Blanco estará a cargo del taller de costura.

?¿Pensás que los famosos se van a bancar las devoluciones?

?Creo que sí porque están aprendiendo algo nuevo, tratando de ser originales y eso es un lugar muy positivo. Van a tener que trabajar mucho y estar muy concentrados y las devoluciones serán sobre eso y no sobre la persona. Las van a tener que aceptar.

El ciclo, producido por LaFlia, tendrá doce participantes: Miriam Lanzoni, El Tucu López, Anita Martínez, Aníbal Pachano, Mario Guerci y Adriana Salgueiro. La lista la completan Nora Cárpena, Pachu Peña, Ximena Capristo, El Bicho Gómez, María Fernanda Callejón y Barbie Vélez.



?Algunos están acostumbrados a participar en realities y otros no. ¿Qué consejos les das a los que debutan en este formato?

?Ellos saben perfectamente a qué se van a exponer. Cada uno viene de algo diferente, como Nora Cárpena que tiene una extensa trayectoria o Anita Martínez y el Bicho Gómez que vienen del teatro.

?Tenés al 'Tucu' López que ya adelantó que tiene koumpounofobia (fobia a los botones), por lo que estar en el programa es un verdadero desafío.

?La gente se ríe, pero él lo sufre de verdad. Una vez lo tuvimos de invitado y nos pidió que no le hagamos explicar mucho del tema porque se ponía mal. En el programa hay desafíos que son con botones así que no sé que va a pasar ahí, si va a usar cierres o qué. Habrá que buscarle la vuelta para que se pueda lucir. Hay que respetarlo porque es una fobia, como tanta gente que padece alguna.

?También participa Mario Guerci y es de los que más cerca está de la temática del programa justamente por ser modelo.

?Creo que al tener muy claro el tema de la moda y qué ponerse, puede llegar a ser un hallazgo.

?¿Cómo vas a hacer para lidiar con Pachu Peña? Porque puede llegar a descolocarte con su humor..

?Me va a hacer reír mucho, al menos a mí, no sé al jurado. Yo me voy a divertir un montón. Ahí se va a ver quién tiene más creatividad, todos somos originales en algo, pero a veces los diseños son muy complicados y no sé qué va a pasar.

?¿Por qué creés que hay un 'boom' de realities con versiones de famosos? Ya sea bailando, cocinando, cantando o en este caso, diseñando..

?Es como un clásico que se da en todas partes del mundo. En todas las versiones de realities siempre hay una con famosos. El público tiene ganas de verlos desde otro lugar y no solo dando entrevistas.



?Si bien la tercera temporada del programa terminó hace unos meses ¿Extrañabas estar en la tele?

?Mucho. Me da placer volver a trabajar con este equipo de lujo. Pero además, me parece que en estos tiempos que están complicados es bueno para los famosos que tengan esta fuente de trabajo, eso se valora mucho. Tengo mucha expectativa porque si bien este es un programa que ya tiene una trayectoria, estos van a ser participantes conocidos así que espero que al público le guste.

Corte y confección famosos arranca su cuarta temporada el lunes 8 de febrero. El programa podrá verse de 16 a 18 por la pantalla de eltrece.