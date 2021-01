Apareció Damaris Alejandra, la mujer que asegura ser la primogénita de Diego Maradona

A dos meses del fallecimiento del astro del futbol, Diego Armando Maradona (1960-2020), una nueva interrogante se suma a su historia personal. De nuevo, ligada a los hijos e hijas que pudo haber tenido a lo largo de su vida.

Durante la emisión del programa Informados de Todo, se lanzó una primicia ligada al universo de la familia Maradona. Luis Ventura, periodista de espectáculos, fue el encargado de dar a conocer la historia de Damaris Alejandra, una mujer de 37 años que asegura ser hija del reconocido futbolista.

La joven, que, de momento se conoce muy poco, publicó un post de Instagram donde muestra un supuesto documento nacional de identidad (DNI) que le pertenecería, así como una fotografía analógica donde se lo ve a Diego con una bebé, aparentemente, sería ella.

“Son cosas para chequear y profundizarlas, pero, de alguna manera, lo que nosotros venimos diciendo desde hace muchos años? Es incalculable la posibilidad de hijos que puede llegar a tener Diego Armando Maradona sobre la tierra. Están los que saben, los que tienen referencias, y los que no supieron o se enteraron tarde como el caso de Eugenia Laprovittola“, comenzó Ventura en el programa.

Al revelar información sobre Damaris, la supuesta hija, el panel de periodistas enseñó las capturas de posteos que realizó la joven en su perfil de Instagram, red social que, actualmente, aparece como no disponible.

“Me viste como me creció el cabello y te gustó mucho? Vos siempre querías que me dejaran el pelo largo en ese tiempo ? Qué recuerdos aquellos ? Te recuerdo papá. Me pusiste de nombre Damaris. Qué hermoso nombre, gracias papá. Te extraño demasiado?”, escribió la joven en el post que acompañó con una imagen retro de Diego junto a una beba que, según su testimonio, sería ella.

Asimismo, escribió otra publicación haciendo referencia a su supuesto DNI, con fecha de nacimiento correspondiente al 30 de diciembre de 1984: “Presento mi documento para aquellos que dudan de que mi padre es Diego Armando Maradona, que me reconoció como su hija y me legitimó. Lo publiqué con censura porque no quiero que me conozca nadie, obviamente porque las redes sociales no son seguras”, escribió Damaris con el propósito de darle veracidad al hecho.

Rápidamente, esta noticia cobró mucha relevancia en los medios. Y, de confirmarse su versión, Damaris sería la hija mayor del Diez, puesto que tiene 37 años.

Hasta el momento, los hijos reconocidos de Maradona son, por orden de edades: Diego Junior (34), Dalma (33), Gianinna (31), Jana (24) y Dieguito Fernando (7). A su vez, hay otros chicos como Santiago Lara (19), Eugenia Laprovittola (25) y Magalí Gil (25) que continúan con su reclamo de filiación.