Aseguran que Shakira dejó a Gerard Piqué por ser adicto al sexo

Shakira y Gerard Piqué decidieron separarse tras doce años de relación y dos hijos en común. La prensa española aseguró que ella lo habría encontrando siéndole infiel con una modelo de 20 años, pero ahora se sumó otro dato que nadie se esperaba.

Allegados a la pareja divulgaron que la cantante se hartó de la adicción al sexo del futbolista. Aunque habrían acordado mantener una relación abierta en los últimos tiempos -siempre de forma cuidadosa para no ser tapas de revistas ni perjudicar a sus dos nenes-, él tendría una conducta imposible de manejar y ella tocó fondo.

El último fin de semana, los dos fueron vistos en República Checa junto a Milán y Sasha, que tenían compromisos deportivos. Sin embargo, en lo que respecta al vínculo amoroso ya no hay vuelta atrás. Él se instaló en su casa de soltero y se la pasa de boliche en boliche, mientras que ella está ciento por ciento enfocada en la recuperación de su padre.

Miss BumBum hundió a Piqué

Susy Cortez quiso sumar su “cuota de maldad” para sacarle la careta al futbolista y reveló que él le mandó fotos sin ropa. “Yo era amiga del expresidente del Barcelona, Sandro Rosell. Cuando Piqué se enteró, pidió mi número y me mandó un mensaje. Me escribía por Instagram todos los días preguntándome cuándo regresaría a Europa, cuánto medía mi trasero y diciendo que estaba celoso de mis homenajes a Messi”, disparó ante el diario La Opinión.

La modelo señaló que no habló en su momento (entre 2016 y 2018) por respeto a Shakira y a su familia. “Me mandó fotos que no abrí, pero pude ver que estaba desnudo. Shakira no se lo merecía”, pronunció para dar por finalizado el tema.