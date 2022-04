Aseguran que Tini Stoessel y Rodrigo de Paul estarían juntos en Ibiza

Aunque todavía no hay una sola foto, las versiones del supuesto romance entre Tini Stoessel y Rodrigo de Paul no cesan. Este viernes, Estefi Berardi expuso una serie de coincidencias por las que se animó a arriesgar que la artista y el futbolista estarían juntos en Ibiza.

Primero, lo hizo a través de su cuenta de Instagram, donde compartió una serie de capturas que probarían que comparten el mismo vehículo. “Tini acaba de subir una historia en Ibiza, donde se ve la marca del auto. Las redes hablan. Googleé la marca y es esta camioneta. La misma que Rodrigo tiene en Madrid”, escribió junto a las imágenes.

Estefanía Berardi mostró nuevas coincidencias entre Tini Stoessel y Rodrigo de Paul. (Foto: Capturas Instagram /estefaniaberardi)

Al aire de LAM (América), la angelita fue por más e indicó: “Tini se fue a Ibiza con Carola, su amiga. Llegaron hoy”. Luego, señaló que, más allá de las coincidencias del vehículo, desde el ambiente deportivo le dijeron que los futbolistas tienen libre este fin de semana y que de Paul no estaría en Madrid.

“Cuando empiezo a averiguar a dónde se fue, me dijeron 'no te lo puedo asegurar en un 100%, pero sí en un 90% que estaría en Ibiza”, comentó.

Estefanía Berardi habló del enojo de Camila Homs

Estefanía Berardi aseguró que Camila Homs la contactó para pedirle que no la nombre más y que no se meta con su familia. “Yo le mandé un audio explicándole que como ella tiene la cuenta pública se puede visualizar este tema de las coincidencias, que sería una pavadita”, sostuvo.

Camila Homs se instaló en Puerto Madero desde que se separó de De Paul. (Foto: instagram/camihoms).

Además, remarcó que ella le dio la posibilidad de desmentir, aclarar o corregir algo de la información que dio, pero que la empresaria no le respondió. “No es personal, es información que me llega. Ellos dos están separados”, cerró Berardi, manteniéndose firme en su postura.

Yanina Latorre no da fe del romance: “Para la mamá y el papá, Tini está soltera”

Días atrás, cuando Berardi hablaba del supuesto romance, Yanina Latorre dejó en claro que ella no da fe de lo que dice su compañera. “Para la mamá y el papá, Tini está soltera. Su vida es de soltera, vive acá, viaja un montón, trabaja todo el tiempo. Prepara shows, ensaya, graba, tiene videoclips. Para su familia está soltera”, señaló.

En su defensa, Berardi dijo que ella cuenta lo que le dicen desde el entorno: “No sé en qué va a desembocar, capaz prospera, capaz no. No tiene nada de malo, están solteros y tienen amigos en común. Si esto prospera, blanquean, pero para mí van a esperar”.

“Igual si no hubiera nada, no me hubieran pedido que deje de hablar del tema. Me llamó alguien del entorno de él para pedirme que afloje con eso”, advirtió filosa la panelista.